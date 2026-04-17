Ceny energii w Holandii znów w górę. Coraz więcej osób zmienia dostawcę — sprawdzamy czy warto?
HolandiaFinanse i świadczenia
2 min.czytania

Joanna Baran
Ceny energii w Holandii znów znajdują się w centrum uwagi konsumentów, ponieważ rosnące koszty skłaniają coraz większą liczbę gospodarstw domowych do rozważenia zmiany dostawcy. 

Najnowsze dane z badania Multiscope pokazują, że około 1,7 miliona holenderskich gospodarstw domowych bierze pod uwagę przejście do innej firmy energetycznej.

To wyraźny wzrost w porównaniu z poprzednimi latami. Rok wcześniej takich gospodarstw było 1,3 miliona. Natomiast jeszcze wcześniej 1,1 miliona. Trend wskazuje na narastającą niepewność konsumentów oraz rosnącą wrażliwość na zmiany cen.

Ceny energii w Holandii a rosnące koszty życia

Na decyzje gospodarstw domowych coraz silniej wpływają ceny energii w Holandii, które w ostatnich tygodniach ponownie wzrosły. Według Holenderskiego Urzędu ds. Konsumentów i Rynków (ACM), przeciętne gospodarstwo domowe zawierające nową roczną umowę płaci dziś nawet o około 400 euro więcej rocznie niż jeszcze miesiąc wcześniej.

Tak gwałtowny wzrost kosztów sprawia, że konsumenci intensywniej analizują oferty i częściej porównują dostawców energii. Dla wielu z nich najważniejszym czynnikiem pozostaje cena – odpowiada ona za około 55 procent decyzji o zmianie operatora. Z kolei 24 procent konsumentów deklaruje, że decyduje się na zmianę głównie pod wpływem ofert promocyjnych.

Ceny energii w Holandii a rosnące zainteresowanie zmianą dostawcy

Wzrost cen i niepewność rynkowa sprawiają, że ceny energii w Holandii są obecnie jednym z głównych tematów wśród konsumentów. Dane organizacji Consumentenbond wskazują na wyraźny wzrost zainteresowania tematyką umów energetycznych oraz porównywaniem ofert.

W pierwszej połowie marca ruch na stronie porównującej dostawców energii wzrósł o ponad 70 procent w porównaniu z końcem lutego. Podobny trend odnotowała platforma Overstappen.nl, co potwierdza rosnącą aktywność użytkowników szukających tańszych rozwiązań.

Ceny energii w Holandii – czy zmiana dostawcy naprawdę się opłaca?

Rosnące ceny energii w Holandii sprawiają, że pytanie o opłacalność zmiany dostawcy staje się coraz bardziej aktualne. Z jednej strony konkurencja na rynku rośnie. To sprzyja promocjom i atrakcyjniejszym ofertom dla nowych klientów. Z drugiej jednak strony ceny wejściowe i zmienność rynku mogą powodować, że korzyści nie zawsze są długoterminowe.

Eksperci podkreślają, że kluczowe jest porównywanie nie tylko ceny za kWh, ale także warunków umowy, długości kontraktu i ewentualnych opłat dodatkowych. W warunkach dynamicznych zmian rynkowych świadomy wybór dostawcy staje się ważniejszy niż kiedykolwiek.

 

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Holandii

Wydarzenia kryminalne

Transport