Problemy na lotniskach. Gdzie dzisiaj loty są opóźnione?
Problemy na lotniskach. Gdzie dzisiaj loty są opóźnione? fot. shutterstock.com
HolandiaTransport
3 min.czytania

Problemy na lotniskach. Gdzie dzisiaj loty są opóźnione?

Joanna Baran
Joanna Baran

Europejskie porty lotnicze mierzą się dziś z poważnymi zakłóceniami w ruchu powietrznym. Na wielu ważnych dla ruchu w Europie  lotniskach pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami i odwołaniami lotów. Głównym powodem są trudne warunki pogodowe.  Efekty śniegu i marznącego deszczu odbijają się na całej siatce połączeń. Gdzie czekają nas największe problemy na lotniskach? 

 

Amsterdam – największe problemy związane ze śniegiem

Na Amsterdam Schiphol Airport sytuacja pozostaje napięta. W niedzielę na lotnisku były znaczne zakłócenia. Linie lotnicze odwołały wiele rejsów. Natomiast kolejne loty opóźniły się  z powodu śnieżyc i oblodzenia dróg startowych Dzisiaj natomiast lotnisko spodziewa się problemów przy nawet 170 lotach. Aktualny rozkład odlotów i przylotów wskazuje na wiele opóźnień oraz odwołane rejsy. Opóźnione są samoloty z Warszawy, Oslo czy Frankfurtu. Pytanie, jak będzie dalej. W Holandii obowiązuje drugi stopień ostrzeżeń pogodowych w Holandii, a prognozy przewidują dalsze opady śniegu i silny wiatr.

schiphol.nl
Rozkład przylotów – screen schiphol.nl

Warunki śnieżne wpłynęły na operacje startów i lądowań, szczególnie na trasach krótkodystansowych w Europie. Choć służby lotniskowe pracują nad odśnieżaniem i odladzaniem pasów, pasażerowie muszą przygotować się na dalsze zakłócenia w najbliższych godzinach.

Zakłócenia w całej Europie

Problemy lotniskowe nie ograniczają się do Holandii. Rozległe opady śniegu dotknęły także inne ważne porty. Pogoda powoduje lawinę opóźnień i odwołań.

  • W Wielkiej Brytanii lotniska w Londynie – Heathrow i Gatwick – doświadczyły opóźnień i odwołań, głównie z powodu ograniczeń operacyjnych wynikających z trudnych warunków pogodowych.
  • Niemcy również odnotowują zakłócenia. Lotniska w Monachium i Frankfurcie odnotowały setki opóźnionych lotów, a w niektórych przypadkach odwołania. SYtuację pogarsza weekendowy strajk.

W efekcie tysiące lotów jest obecnie opóźnionych lub anulowanych w ostatnich dniach. Natomiast linie lotnicze i kontrolerzy ruchu powietrznego starają się nadrobić zaległości w harmonogramach.

Prognozy na dziś i najbliższe godziny

Meteorolodzy ostrzegają, że trudne warunki mogą się utrzymywać jeszcze przez kilka kolejnych godzin. W regionie Beneluksu i północnej Europy synoptycy spodziewają się kolejnych opadów śniegu. Pojawią się również przelotne opady deszczu ze śniegiem oraz ryzyko wiatru i burz, które mogą utrudnić ruch lotniczy.

Problemy na lotniskach. <yoastmark class=

Dodatkowo w wielu regionach utrzymują się śliskie warunki na drogach i pasach startowych, co wpływa na bezpieczeństwo operacji naziemnych i oznacza konieczność wydłużania czasu przygotowania samolotów do odlotu.

Co radzą eksperci i kontrolerzy lotów?

Pasażerowie planujący dzisiaj podróże są proszeni o:

  • Regularne sprawdzanie statusu lotu w aplikacji linii lotniczej lub na stronie portu lotniczego.
  • Kontakt z linią lotniczą w celu uzyskania informacji o możliwych przebukowaniach.
  • Przybycie na lotnisko wcześniej niż zwykle, jeśli lot ma zostać zrealizowany.
  • Przygotowanie się na ewentualne opóźnienia, które mogą potrwać kilka godzin.

W przypadku odwołania lotu pasażerom przysługują prawa do zwrotu kosztów lub zmiany trasy, a w razie długich opóźnień linie lotnicze również powinny zapewnić podstawową opiekę na lotnisku.

Dzisiejsze problemy na lotniskach w Europie są częścią szerszego obrazu zimowych zakłóceń w ruchu powietrznym. Najpoważniejsze utrudnienia dotyczą lotów z i do Amsterdamu. Natomiast skutki śniegu i trudnej pogody widoczne są także na innych dużych lotniskach. Prognozy nie przewidują szybkiej poprawy, co oznacza, że pasażerowie powinni spodziewać się dalszych opóźnień i możliwych odwołań lotów w najbliższym czasie.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

