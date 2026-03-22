Holandia w pierwszej dziesiątce w rankingu najszczęśliwszych krajów

Coroczny Ranking Najszczęśliwszych Krajów ogłasza się około 20 marca. Kiedy to wypada Międzynarodowy Dzień Szczęścia. W tym roku na wysokim miejscu uplasowała się Holandia. Polska natomiast znacznie niżej na liście, ale tuż przed Wielką Brytanią.

Ranking, opracowuje co roku instytut Gallup we współpracy z Oxford Wellbeing Research. Opiera się na trzyletniej średniej ocen życia mieszkańców 140 krajów. A także na takich czynnikach jak PKB, wsparcie społeczne, oczekiwana długość życia, postrzegana wolność, hojność i korupcja. Drugi rok z rzędu żaden z głównych krajów anglojęzycznych nie znalazł się w pierwszej dziesiątce. Australia zajęła 15. miejsce, Stany Zjednoczone 23., Kanada 25., natomiast Wielka Brytania 29. miejsce.

Ranking Najszczęśliwszych Krajów na rok 2026

W tym roku kraje z pierwszej piątki rankingu mają unikalne aspekty wpływające na ich szczęście, a swoboda podejmowania decyzji życiowych zajmuje wysokie miejsce wśród wszystkich.

- Advertisement -

Najwyższe miejsce w rankingu na ten rok zajęły państwa Europy Północnej. Na miejscu pierwszym usytuowała się Finlandia (już dziewiąty rok z rzędu jest oceniana wysoko). Za nią za najszczęśliwsze uznano Islandię i Danię. Na kolejnym miejscu znalazły się Kostaryka, Szwecja i Norwegia. A na miejscu siódmym uplasowała się Holandia. Za nią Izrael i Luksemburg. Z kolei Szwajcaria zamknęła pierwszą dziesiątkę.

W raporcie na ten rok sukces wysoko ocenionych krajów wykracza poza zwykłe wyjaśnienia dotyczące bogactwa lub systemów opieki społecznej. Zaufanie społeczne, silne instytucje i poczucie wspólnoty odgrywają największą rolę w tym, jak ludzie oceniają swoje życie.

Polska tuż przed Wielką Brytanią

Dość wysoko w rankingu uplasowały się też: Kosowo (na miejscu 16.), Słowenia (na miejscu 18.) i Czechy (na miejscu 20.). Jak już wspomnieliśmy Wielka Brytania usytuowała się na miejscu 29. Natomiast Polska nieznacznie wyżej – na miejscu 24. Jest to awans w porównaniu z poprzednimi rankingami. Jeszcze rok temu nasz kraj znalazł się na miejscu 26. na liście. A w 2024 roku Polska zajmowała 35. miejsce.

Natomiast głównym tematem raportu z 2026 roku była rola mediów społecznościowych w kształtowaniu dobrostanu, szczególnie wśród młodych ludzi. W krajach anglojęzycznych i Europie Zachodniej intensywne korzystanie z mediów społecznościowych silniej wiąże się ze spadkiem dobrostanu. W innych częściach świata, w tym w Ameryce Łacińskiej, zależność ta jest często bardziej pozytywna.