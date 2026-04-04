Szpitale w Holandii zostały wyróżnione w światowym rankingu
HolandiaŻycie w Holandii
1 min.czytania

Najlepsze szpitale w Holandii. Opublikowano ranking

Paulina Markowska
We współpracy ze Statista, Newsweek opublikował ranking najlepszych szpitali na świecie na 2026 rok. Szpitale w Holandii ocenione zostały wysoko, dziesięć z nich trafiło na listę najlepszych.

W rankingu oceniono 2500 szpitali w 32 krajach. Wybrano je na podstawie wielkości populacji, oczekiwanej długości życia i standardu życia. A także zagęszczenia szpitali i dostępności wiarygodnych danych. Oprócz szpitali w Holandii, ocenie poddano między innymi placówki w Niemczech, Szwajcarii, Kanadzie czy Stanach Zjednoczonych.

Szpitale w Holandii w rankingu najlepszych na świecie

Mimo że szpitale w Holandii nie uplasowały się w pierwszej piątce najlepszych na świecie, to znalazły się wśród 250 specjalnie wyróżnionych placówek. Erasmus MC w Rotterdamie oceniono jako najlepszy szpital w Holandii. Awansował z 48. miejsca, zastępując amsterdamski UMC na 31. miejscu na świecie. Z kolei Amsterdam UMC zajmuje obecnie 36. miejsce w globalnym rankingu i drugie miejsce w Holandii.

- Advertisement -

Ponadto UMC Utrecht, Radboudumc w Nijmegen i Universitair Medisch Centrum Groningen również poprawiły swoje pozycje w rankingu w porównaniu z rokiem 2025. Podczas gdy St. Antonius Ziekenhuis spadł, Leids Universitair Medisch Centrum w Lejdzie awansowało na 82. miejsce. A w zeszłym roku Lejda w ogóle nie została uwzględniona w rankingu.

Erasmus MC w Rotterdamie oceniono jako najlepszy szpital w Holandii / fot. Shutterstock

Ranking najlepszych szpitali

Sporządzony przez Statista ranking najlepszych szpitali na świecie na rok 2026 sporządzono po ocenie aż 216 000 placówek. Oparto się na czterech źródłach danych. Wzięto pod uwagę rekomendacje ekspertów medycznych, takich jak lekarze, dyrektorzy szpitali i pracownicy służby zdrowia, a także doświadczenia pacjentów w poszczególnych placówkach.

Ponadto w 2026 roku Newsfeed i Statista postanowiły nadać większą wagę wskaźnikom jakości szpitali, takim jak środki higieny i jakość opieki w ramach konkretnych terapii.

Wśród wysoko ocenionych placówek w Holandii znalazły się następujące szpitale:

  • Erasmus MC – Rotterdam
  • Amsterdam UMC – Amsterdam
  • UMC Utrecht – Utrecht
  • Radboudumc – Nijmegen
  • Leids Universitair Medisch Centrum – Lejda
  • Maastricht UMC+ – Maastricht
  • Universitair Medisch Centrum Groningen – Groningen
  • Św. Antoniusz Ziekenhuis – Nieuwegein
  • HagaZiekenhuis Den Haag – Haga
  • Isala Zwolle – Zwolle.
Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Holandii

Wydarzenia kryminalne

Transport