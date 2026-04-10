Co zniechęca Polaków do pracy za granicą? Pracodawcy zakazujący rejestracji, warunki, czy płace?

Coraz częściej rolnicy z Holandii czy Niemiec narzekają na brak Polaków do pracy tymczasowej na polach. Straszą cenami i brakiem siły roboczej. Z drugiej strony coraz częściej pojawiają się ujawnione i potwierdzone doniesienia o nieprawnych działaniach. Zaniżanie płac, wykorzystywanie czy brak oficjalnego zarejestrowania pracowników. Co zniechęca Polaków najbardziej do pracy za granicą?

Jeszcze kilka lat temu wyjazd na zbiory do Holandii czy Niemiec był dla wielu Polaków oczywistym sposobem na szybki zarobek. Dziś sytuacja wyraźnie się zmienia. Rolnicy z Europy Zachodniej coraz głośniej alarmują o brakach kadrowych. Coraz więcej Polaków po prostu nie chce już podejmować takiej pracy.

Strach przed systemem, który działa przeciwko pracownikowi

Co zniechęca Polaków najbardziej do pracy za granicą? Jednym z najbardziej niepokojących zjawisk są praktyki związane z brakiem rejestracji pracowników. Część agencji zatrudnienia zniechęca lub wręcz uniemożliwia rejestrację w lokalnych systemach administracyjnych. To nie jest drobiazg. Dlatego, że brak rejestracji oznacza brak dostępu do ochrony prawnej. Pociąga za sobą również problem z opieką zdrowotną i praktycznie zerową stabilność życiową.

Dla wielu osób to sygnał ostrzegawczy. Jeśli pracodawca już na starcie chce „ukryć” pracownika, trudno oczekiwać uczciwego traktowania w dalszej współpracy. Coraz więcej Polaków zdaje sobie z tego sprawę i nie chce podejmować ryzyka.

Warunki pracy, które odstraszają bardziej niż niskie płace

Choć wynagrodzenie nadal ma znaczenie, to coraz częściej nie jest głównym problemem. Kluczowe okazują się warunki pracy i życia. Doniesienia o przepełnionych kwaterach, potrąceniach za zakwaterowanie o wątpliwym standardzie, czy pracy znacznie przekraczającej ustalone godziny, nie są już odosobnione.

Do tego dochodzą przypadki zastraszania pracowników, grożenia zwolnieniem czy faktyczne zwolnienia za próby dochodzenia swoich praw. Tego typu historie szybko rozchodzą się w mediach społecznościowych i wśród znajomych. Efekt jest prosty: reputacja pracy sezonowej za granicą systematycznie się pogarsza.

Pieniądze przestają być wystarczającą motywacją

Jeszcze dekadę temu różnice płacowe między Polską a Europą Zachodnią były ogromne. Dziś nadal istnieją, ale nie są już tak jednoznacznie atrakcyjne. Zwłaszcza gdy uwzględni się koszty życia, transportu i zakwaterowania.

Dodatkowo sytuacja na polskim rynku pracy uległa poprawie. W wielu regionach kraju można znaleźć zatrudnienie bez konieczności wyjazdu, rozłąki z rodziną i życia w niepewnych warunkach. Dla wielu osób to decydujący argument.

Zmiana świadomości pracowników

Ważną zmianą jest rosnąca świadomość praw pracowniczych. Polacy są dziś bardziej wyczuleni na nieuczciwe praktyki i mniej skłonni je akceptować. To już nie jest rynek, na którym „cokolwiek się opłaca”.

Informacje o nadużyciach – takich jak zaniżanie wynagrodzeń, nielegalne potrącenia czy brak umów – nie są już ignorowane. Wręcz przeciwnie, stają się ważnym czynnikiem odstraszającym kolejne osoby.

Europa Zachodnia stoi przed problemem, który sama współtworzyła

Narzekania rolników z Holandii czy Niemiec na brak pracowników są coraz częstsze. Jednak trudno oddzielić ten problem od realiów, które przez lata były tolerowane. System oparty na taniej sile roboczej z zagranicy zaczyna się chwiać, gdy pracownicy przestają godzić się na niepewność i nadużycia.

Jeśli warunki pracy nie ulegną poprawie, a przepisy nie będą realnie egzekwowane, trend może się pogłębiać. Polacy nie tyle „nie chcą pracować”, co nie chcą pracować na warunkach, które uznają za niesprawiedliwe. Nie czują się już ludźmi klasy B.

Co zniechęca Polaków najbardziej do pracy za granicą? czy to kryzys zaufania

Ostatecznie problem nie sprowadza się wyłącznie do pieniędzy, warunków czy formalności. Największym czynnikiem zniechęcającym jest brak zaufania do pracodawców i całego systemu pośrednictwa pracy.

Dopóki pracownicy będą mieli poczucie, że są łatwo zastępowalni i pozbawieni realnej ochrony, dopóty będą szukać alternatyw – nawet jeśli oznacza to niższe zarobki, ale większą stabilność i godność.