Nowe przepisy dotyczące prawa jazdy ułatwią życie wielu Polakom mieszkającym za granicą. Foto: Shutterstock
Nowe przepisy dotyczące prawa jazdy ułatwią życie wielu Polakom mieszkającym za granicą. Foto: Shutterstock
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Kluczowa zmiana dla Polaków za granicą. Nowe zasady dotyczące prawa jazdy

Anna Godlewska
Anna Godlewska

Dla wielu Polaków mieszkających w Niemczech, Holandii czy innych krajach Unii Europejskiej, zdobycie pierwszego prawa jazdy wiąże się z poważną barierą językową. Nawet po wielu latach pobytu za granicą, słownictwo z przepisów ruchu drogowego potrafi sprawić trudność na egzaminie teoretycznym. Dotychczasowe przepisy unijne były jednak nieubłagane. Obowiązywała zasada „zwykłego zamieszkania”. A ta nakazywała zdawanie egzaminu w kraju, w którym spędza się co najmniej 185 dni w roku.

Nowa dyrektywa UE wprowadza istotną furtkę dla osób mieszkających w innych państwach członkowskich.

Co zmieni się w egzaminach na prawo jazdy?

Unia Europejska przyjęła dyrektywę wprowadzającą istotną zmianę przy zdawaniu na prawo jazdy. Będzie możliwość zdawania egzaminu na prawo jazdy w Polsce mimo zamieszkania za granicą.

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Zgodnie z nowo zatwierdzonymi regulacjami, Komisja Europejska stanęła na stanowisku, że egzamin na prawo jazdy ma weryfikować umiejętności prowadzenia pojazdu i znajomość przepisów drogowych. Nie powinna na niego wpływać biegłość językowa (lub jej brak) u kandydata.

Nowy przepis zakłada, że jeżeli państwo członkowskie, w którym Polak mieszka na stałe, nie zapewnia możliwości przystąpienia do egzaminu teoretycznego lub praktycznego w jego języku ojczystym (lub z udziałem tłumacza), obywatel zyskuje prawo do zdawania pierwszego prawa jazdy kategorii B w kraju swojego obywatelstwa – czyli w Polsce.

Kto skorzysta z nowych zasad?

Warto podkreślić, że nowe rozwiązanie nie oznacza całkowitego zniesienia zasady 185 dni ani pełnej swobody wyboru miejsca egzaminowania.

Prawo do zdawania w Polsce przysługuje tylko wtedy, gdy kraj zamieszkania faktycznie nie oferuje odpowiednich rozwiązań językowych. Jeśli dany kraj umożliwia zdawanie po polsku, obowiązuje standardowy tryb zdawania w miejscu zamieszkania.

Przepis ten dotyczy wyłącznie pierwszego uzyskania prawa jazdy na samochody osobowe (kat. B). Nie dotyczy sytuacji, gdy ktoś posiada już prawo jazdy B i chce wyrabiać na inne kategorie (np. na samochody ciężarowe).

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Dyrektywa UE została już uchwalona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE. Jednak nowości nie wchodzą w życie z dnia na dzień. Państwa członkowskie otrzymały czas na dostosowanie prawa krajowego i swoich systemów egzaminacyjnych. Zgodnie z harmonogramem, zasadniczy termin rozpoczęcia stosowania nowych procedur w państwach Unii wyznaczono na 26 listopada 2029 roku.

Do tego czasu osoby planujące kurs i egzamin na prawo jazdy muszą stosować się do obecnych zasad obowiązujących w państwie swojego zamieszkania.

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