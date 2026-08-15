Coraz większa liczba fałszywych policjantów w Holandii
Coraz większa liczba fałszywych policjantów w Holandii / fot. Shutterstock
HolandiaKryminalne
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Rekordowa liczba fałszywych policjantów w Holandii

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Liczba zgłoszeń dotycząca fałszywych policjantów w Holandii osiągnęła rekordowy poziom. W ramach walki z tym procederem policja rozpoczęła szereg kampanii.

W pierwszej połowie 2026 roku policja w Holandii otrzymała ponad 7200 zgłoszeń o osobach podszywających się pod funkcjonariuszy. Jest to rekordowy poziom w ciągu sześciu miesięcy. Według doniesień, osoby powyżej 70. roku życia wydają się być najbardziej prawdopodobnymi ofiarami.

Fałszywi policjanci w Holandii

Od 2024 roku nastąpił gwałtowny wzrost liczby przypadków podszywania się pod funkcjonariuszy. Według danych holenderskiej policji w ubiegłym roku zarejestrowano prawie 13 000 incydentów z udziałem fałszywych policjantów.

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Przestępcy podszywają się pod funkcjonariuszy, aby zdobyć zaufanie, a następnie oszukać nieświadome zagrożenia osoby. W ten sposób wyłudzają od nich pieniądze, biżuterię lub karty bankowe.

Fałszywi policjanci mogą to robić telefonicznie, za pomocą osoby, która przyjdzie „zabezpieczyć” rzeczy, lub bezpośrednio.

W Holandii rozwija się nowy przestępczy proceder
W Holandii rozwija się nowy przestępczy proceder / fot. Shutterstock

Kampanie ostrzegawcze

W związku z powyższym procederem w Holandii ruszyły kampanie ostrzegawcze prowadzone przez policję. Mają one na celu zwalczanie zjawiska fałszywych policjantów i zapobieganie oszustwom.

W tym tygodniu rozpocznie się jedna z kampanii uświadamiających. Na ekranach informacyjnych w poczekalniach u lekarzy będą pojawiać się komunikaty w tej sprawie.

Prokuratura Generalna rozpoczęła niedawno kolejną kampanię o nazwie „Game Over?!”, w ramach której opublikowano w internecie, w reklamach telewizyjnych i na ekranach wzdłuż holenderskich dróg zdjęcia 100 fałszywych policjantów. A także innych podszywających się pod nich osób. 74 przestępców zidentyfikowano w ramach kampanii, donosi NOS.

Porady dotyczące rozpoznawania fałszywych policjantów i postępowania w razie ich napotkania można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej policji (w języku niderlandzkim).

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