Drogie prawo jazdy w Holandii. Co Polakom się bardziej opłaca?

Prawo jazdy w Holandii stało się drogim luksusem. Przez to wiele osób musi odkładać egzaminy na później. Dla Polaków natomiast korzystną opcją jest wymiana polskiego prawa jazdy na holenderskie.

Prawo jazdy kategorii B (rijbewijs) kosztuje obecnie kandydatów tysiące euro, jak podaje AD. Dane zrzeszeń szkół jazdy i Centralnego Biura Egzaminowania Kierowców Pojazdów Mechanicznych (CBR) pokazują, że drastyczne podwyżki cen wpływają na każdy etap procesu szkolenia.

Drogie prawo jazdy w Holandii

Najnowsze dane pokazują, że średni całkowity koszt prawa jazdy w Holandii wzrósł do 3000 – 3300 euro. Obecnie zdecydowana większość szkół jazdy w kraju pobiera opłatę w wysokości od 50 do 72 euro za godzinę nauki. Jeśli osobom podchodzącym do egzaminu nie uda się zdać za pierwszym razem, muszą liczyć się z dużo większymi wydatkami.

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Przeszkodę finansową stanowią rosnące koszty paliwa, inflacja i wyższe koszty operacyjne lokalnych firm. W ciągu ostatniej dekady opłaty egzaminacyjne stale rosły, przez co cały proces staje się coraz bardziej niedostępny dla osób bez znacznych oszczędności.

Przeciętny kandydat w Holandii potrzebuje 41 godzin lekcji, zanim zostanie uznany za gotowego do zdania egzaminu praktycznego. Statystyki pokazują, że, aby uzyskać pozytywny wynik egzaminu, osoby uczące się muszą przystąpić średnio 2,5 raza do egzaminu teoretycznego i dwa razy do egzaminu praktycznego.

Lepiej wymienić polskie prawo jazdy na holenderskie?

Bardzo często obcokrajowcy, w tym także Polacy, aby uniknąć dodatkowych kosztów, wolą wymienić polskie prawo jazdy na holenderskie. Zgodnie z obowiązującymi zasadami – jeśli posiadamy prawo jazdy z kraju UE, możemy bez problemu prowadzić pojazd w Holandii przez określony czas. Dla kategorii A, B i BE ważność dokumentu to 15 lat od daty jego wydania.

Polacy osiedlający się w Holandii wolą jednak wymienić polskie prawo jazdy na holenderskie. Można to zrobić w urzędzie gminy w miejscu zamieszkania. Należy w tym celu umówić się na wizytę. A na nią zabrać ze sobą dowód tożsamości, polskie prawo jazdy, zdjęcie do dowodu. Oraz potwierdzenie zameldowania w Holandii (wpis w bazie BRP). Ponadto czasem wymagane jest zaświadczenie o stanie zdrowia z CBR. Opłatę za wymianę dokumentu regulujemy w urzędzie (53,65 euro). Należy także pamiętać, że przy wymianie polskiego prawa jazdy na holenderskie, zdajemy stary dokument w urzędzie gminy i nie odzyskujemy go już. Holandia zezwala bowiem na posiadanie tylko jednego ważnego prawa jazdy.