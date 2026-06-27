W budownictwie z powodzeniem można znaleźć pracę w Holandii
W budownictwie z powodzeniem można znaleźć pracę w Holandii / fot. Shutterstock
HolandiaPraca i zarobki
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Praca w Holandii 2026. W jakich zawodach Polacy znajdą najszybciej zatrudnienie?

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Rozwój sztucznej inteligencji nieubłaganie zmienia rynek pracy. Zawody kreatywne cierpią w wyniku rozprzestrzeniania się nowej technologii. Z kolei murarze czy asystenci weterynaryjni są coraz bardziej poszukiwani.

Dla wielu Polaków praca w Holandii przedstawia się obiecująco. Zwłaszcza że w zawodach, w których obecność naszych rodaków jest znacząca, o zatrudnienie nie jest trudno.

Praca w Holandii – w jakich zawodach łatwiej o zatrudnienie?

Jak co roku Agencja Ubezpieczeń Pracowniczych (UWV) sporządziła listę najbardziej i najmniej obiecujących zawodów w Holandii. Mimo że holenderski rynek pracy stał się bardziej elastyczny w ostatnich latach, nadal brakuje pracowników w wielu branżach.

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Polacy poszukujący pracy w Holandii w tym roku, mogą zatem z powodzeniem znaleźć zatrudnienie w budownictwie, transporcie, opiece zdrowotnej i branży hotelarsko-gastronomicznej.

Na poziomie wyższym zawodowym lub uniwersyteckim osoby pracujące jako konsultanci budżetowi, menedżerowie obiektów lub organizatorzy imprez są bardzo poszukiwane. Według doradcy ds. rynku pracy w UWV, Stefa Mollemana, tworzenie miejsc pracy w niektórych sektorach wynika ze zmian społecznych.

Ze względu na dynamiczny rozwój nowego budownictwa, rozbudowę sieci elektroenergetycznej oraz konieczność utrzymania mostów i dróg, zawody takie jak murarz, operator maszyn drogowych i pomocnik budowlany stały się obiecujące – powiedział Molleman w rozmowie z NOS.

Polacy poszukujący pracy w Holandii w tym roku, mogą z powodzeniem znaleźć zatrudnienie w budownictwie, czy transporcie
Polacy poszukujący pracy w Holandii w tym roku, mogą z powodzeniem znaleźć zatrudnienie w budownictwie, czy transporcie / fot. Shutterstock

Sztuczna inteligencja zagrożeniem dla zawodów kreatywnych

Niestety rozwój sztucznej inteligencji wpłynął negatywnie na możliwości zatrudnienia w zawodach kreatywnych. W ubiegłym roku AI zastąpiła wielu grafików, tłumaczy i copywriterów. W tym roku odbiera pracę osobom z branży reklamowej i obsługi klienta, gdzie chatboty zastępują ludzi.

Obecnie odradzamy podejmowanie tego typu zawodów. Ze względu na dalszy rozwój sztucznej inteligencji perspektywy zatrudnienia w przyszłości są naprawdę słabe – powiedział Molleman.

Z najnowszych danych wynika także, że mniej ofert pracy w Holandii ze względu na dużą konkurencję jest także dla opiekunów zwierząt, fotografów, trenerów personalnych i trenerów umiejętności komunikacyjnych.

Co istotne – mimo że sztuczna inteligencja zastępuje miejsca pracy w wielu zawodach, UWV nie przewiduje, że technologia ta rozwiąże powszechny problem niedoborów kadrowych w kraju.

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