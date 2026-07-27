Dramatyczny apel rodziny i policji. W Holandii zaginęła Polka Karolina Gliniany
Dramatyczny apel rodziny i policji. W Holandii zaginęła Polka Karolina Gliniany fot. KPP Jarosław
HolandiaKryminalne
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Dramatyczny apel rodziny i policji. W Holandii zaginęła Polka Karolina Gliniany

Joanna Baran
Joanna Baran

Trwają intensywne poszukiwania 29-letniej Karoliny Gliniany, pochodzącej z Jarosławia na Podkarpaciu. Kobieta przebywała za granicą. Natomiast od połowy lipca nie dała żadnego znaku życia. Służby oraz zrozpaczeni bliscy proszą o pomoc każdego, kto mógł widzieć zaginioną lub posiada jakiekolwiek informacje na temat jej aktualnego miejsca pobytu. 

Rodzina zawiadomiła policję i apeluje w mediach i social mediach z prośbą i informacje na temat miejsca przebywania i losu Karoliny.

Ostatni kontakt w połowie lipca. W Holandii zaginęła Polka z Podkarpacia

Karolina Gliniany w kwietniu 2026 roku zdecydowała się na wyjazd z Polski w celach zarobkowych. Początkowo przebywała w Szwajcarii, po czym przeniosła się do Niderlandów, gdzie zamieszkała w Utrechcie. Sytuacja zmieniła się dramatycznie 15 lipca około godziny 19:00. Wówczas po raz ostatni skontaktowała się telefonicznie ze swoją rodziną.

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Z relacji bliskich wynika, że podczas ostatniej rozmowy 29-latka była w bardzo złym stanie emocjonalnym. Rodzina podkreśla, że kobieta powinna regularnie przyjmować leki, których najprawdopodobniej przy sobie nie ma. Brak odpowiedniej terapii stwarza bezpośrednie i realne zagrożenie dla jej zdrowia oraz życia. Od tamtego wieczoru telefon Karoliny jest wyłączony. Natomiast jakikolwiek kontakt całkowicie się urwał. Dlatego rodzina jest tak bardzo zaniepokojona o los zaginionej.

Rysopis i znaki szczególne. Śledczy publikują wizerunek

Sprawę rodzina oficjalnie zgłosiła polskim służbom. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu, we współpracy z zagranicznymi organami ścigania oraz organizacjami pozarządowymi, wydali oficjalny komunikat poszukiwawczy. Opublikowali również wizerunek zaginionej.

Śledczy podają dokładne dane dotyczące wyglądu 29-letniej mieszkanki Jarosławia. Karolina Gliniany ma około 160 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, niebieskie oczy oraz długie włosy w kolorze blond. Bardzo ważnym elementem identyfikacyjnym są jej tatuaże. Nad lewą piersią kobiety znajduje się napis „ZUZANNA” połączony z datą urodzenia. Natomiast na prawej dłoni widnieje charakterystyczny wzór złożony z kropek.

„Jesteśmy przerażeni tą ciszą” – przejmujący apel bliskich

W mediach oraz na profilach organizacji niosących pomoc osobom zaginionym opublikowano poruszający apel rodziny. Najbliżsi czują się bezsilni wobec odległości dzielącej ich od Utrechtu. Bliscy błagają 29-latkę o jakikolwiek sygnał życia, podkreślając, że wystarczy krótka wiadomość lub telefon, by zdjąć z nich ogromny ciężar niepewności i strachu.

Wiadomość o tym, że w Holandii zaginęła Polka, błyskawicznie rozeszła się w sieci, mobilizując lokalne społeczności polonijne. Dlatego Polacy mieszkający w Niderlandach oraz w innych krajach Europy Zachodniej masowo udostępniają komunikat poszukiwawczy. Próbują dotrzeć do osób, które mogły minąć Karolinę na ulicy lub w środkach transportu publicznego.

Jak pomóc? Informacje przyjmuje policja

Policja apeluje do wszystkich osób przebywających obecnie w Utrechcie lub jego okolicach. Apel kieruje również do kierowców i podróżnych wracających z zagranicy, o dokładne przyjrzenie się wizerunkowi zaginionej. W takich sprawach istotna może okazać się każda, nawet z pozoru nieważna informacja.

Wszyscy, którzy mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu Karoliny Gliniany, proszeni są o natychmiastowy kontakt z Komendą Powiatową Policji w Jarosławiu pod numerem telefonu 47 824 13 10 lub z najbliższą jednostką policji pod ogólnoeuropejskim numerem alarmowym 112.

 

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