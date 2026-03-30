Lidl, Tesco i Aldi obniżają ceny produktów marek własnych. Co kupisz taniej?

Lidl, Tesco i Aldi obniżają ceny marek własnych. Co kupisz taniej?
Joanna Baran
Wielkanocne zakupy w tym roku mogą być mniej bolesne dla portfela. Lidl, Tesco i Aldi obniżają ceny marek własnych. Obniżki dotyczą najbardziej podstawowych produktów obecnych w każdym domu. 

Tym samym dają irlandzkim rodzinom realną ulgę na codziennych produktach spożywczych. Od 26 i 27 marca taniej kupimy przede wszystkim mleko i masło. Są to produkty, które trafiają do koszyków niemal każdego gospodarstwa domowego. Sklepy nie zapowiedziały końcowej daty obniżk. Dlatego działanie to nie jest typową promocją.

Konkretne obniżki: ile zapłacimy mniej

W Lidlu ceny własnej marki Coolree spadły we wszystkich wariantach mleka oraz masła Dairy Manor. Przykładowo, litrowe mleko pełne kosztuje teraz 1,15 euro zamiast 1,19 euro, a masło 454 gramowe spadło z 3,39 euro do 2,99 euro. W Aldi podobne zmiany dotyczą produktów Clonbawn – cenę  trzech litrów mleka pełnego obniżono z 3,39 euro do 3,25 euro, a masło 227 gramowe spadło z 2,09 euro do 1,99 euro. Tesco również podjęło działania – dwulitrowe mleko kosztuje teraz 2,25 euro zamiast 2,35 euro. Natomiast masło 454 gramowe obniżono z 3,39 euro do 2,99 euro.

Obecne obniżki cen dotyczą mleka i masła. To produkty podstawowe, które kupujemy każdego tygodnia, i mają duży wpływ na budżet domowy. Obniżki, choć niewielkie procentowo, w skali miesiąca mogą oznaczać wymierną oszczędność dla rodzin. Szczególnie dla rodzin wielodzietnych, gdzie mleko bywa podstawowym produktem w diecie dzieci. Sieci supermarketów wybierają właśnie te artykuły, bo ich cena jest widoczna i łatwo odczuwalna przez konsumentów.

Jednocześnie przedstawiciele sieci marketów rozpatrują dalsze obniżki podstawowych produktów marek własnych. Co ważne – obniżki cen dotyczą produktów lokalnych, pochodzących z irlandzkiego rolnictwa. Głównie dlatego, że w tych punktach łańcuchy dostaw są krótkie, dlatego mniej wrażliwe na podwyżki cen paliw.

Wartość obniżek dla klientów

Lidl, Tesco i Aldi obniżają ceny produktów marek własnych nie tylko w odpowiedzi na rosnące koszty życia, ale też po to, by podkreślić swoją rolę liderów w dostarczaniu wartościowych zakupów. Dzięki tym zmianom konsumenci mogą poczuć realną ulgę w domowym budżecie i jednocześnie wspierać lokalnych producentów. Tańsze produkty pochodzą bowiem od lokalnych rolników, którzy dostarczają 100% irlandzkie mleko i masło.

 

Protest przeciwko podwyżkom czynszów w mieszkaniach socjalnych – już 28.03.2026

Wysokie ryzyko zadłużenia się najemców mieszkań socjalnych i rosnące koszty życia sprawiają, że podwyżki czynszów są obecnie źródłem realnego zagrożenia dla stabilności finansowej wielu rodzin. Protest przeciwko podwyżkom już w sobotę 28.03.2026

Rząd przedłuży wypłatę Fuel Allowance przez wojnę w Iranie

Gdy ceny rosną z dnia na dzień najlepiej postawić na sprawdzone rozwiązania. Tą drogą poszedł rząd Irlandii, który zdecydował o dodatkowych miesiącach wypłaty świadczenia.

Finanse w kwietniu: wcześniejsze przelewy, przerwa w dodatku i start wniosków o 2000 euro

Kwiecień nie przynosi rewolucyjnych zmian w systemie świadczeń. Mimo to jest okresem, w którym nakłada się kilka istotnych czynników: zakończenie sezonowego wsparcia, przesunięcia w harmonogramie wypłat oraz rozpoczęcie nowych możliwości uzyskania świadczeń

Interwencja na rynku paliw – czy zmiany zapobiegną masowym protestom?

Skala podwyżek w krótkim czasie wywołała napięcia społeczne i groźby protestów w największych miastach, w tym w Dublinie. W stolicy kierowcy i właściciele firm przewozowych zapowiadają blokady dróg, jeżeli sytuacja się nie poprawi.

Wyrównanie świadczenia Fuel Allowance. Ile wynosi i kiedy wpływa na konto?

Do kogo powinno wpłynąć wyrównanie i co zrobić, jeśli nie trafiło ono jeszcze na konto? Czy Polacy mieszkający w Irlandii mogą skorzystać z dodatkowych środków? Co musisz wiedzieć o Fuel Allowance?

