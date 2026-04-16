Polak z wyrokiem dożywocia. Z premedytacją podpalił dom i zabił dwie osoby

Berliński sąd krajowy skazał 28-letniego obywatela Polski na karę dożywotniego pozbawienia wolności za podpalenie domu pracowniczego w dzielnicy Marzahn. W wyniku pożaru, do którego doszło w nocy z 27 na 28 września 2025 roku, zginęły dwie osoby. Natomiast cztery kolejne odniosły ciężkie obrażenia.

Sąd uznał, że mężczyzna działał z premedytacją i po kłótni ze współlokatorami celowo wzniecił ogień w budynku, w którym mieszkał wraz z innymi pracownikami fabryki BMW.

Podpalenie domu z zemsty

Do zdarzenia doszło w domu pracowniczym, gdzie mieszkało siedmiu robotników. Według ustaleń śledczych feralnego wieczoru doszło do kłótni po spożyciu alkoholu. Wkrótce potem 28-latek podpalił część budynku, w której przebywali współlokatorzy.

Ogień rozprzestrzenił się bardzo szybko. Odciął drogę ucieczki części mieszkańców. Dwie osoby zginęły na miejscu w wyniku zatrucia dymem i obrażeń odniesionych w pożarze. Czterem innym udało się wydostać, jednak doznali oni ciężkich poparzeń. Jeden z poszkodowanych był w stanie krytycznym i wymagał leczenia w śpiączce farmakologicznej.

Ucieczka do Polski i ekstradycja

Po zdarzeniu podejrzany uciekł z Niemiec i przedostał się do Polski. Został zatrzymany przez polskie służby we współpracy z niemiecką policją kryminalną. Następnie, na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, został przekazany stronie niemieckiej.

Prokuratura w Berlinie postawiła mu zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa oraz podpalenia ze skutkiem śmiertelnym.

Polak z wyrokiem dożywocia

W ogłoszonym 14 kwietnia 2026 roku wyroku sąd uznał, że oskarżony działał z zamiarem zemsty po wcześniejszej kłótni. W ocenie sądu jego działanie doprowadziło bezpośrednio do śmierci dwóch współlokatorów oraz poważnych obrażeń u pozostałych osób.

Mężczyzna został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Dodatkowo sąd zobowiązał go do zapłaty 120 tys. euro tytułem zadośćuczynienia dla jednej z ofiar oraz do pokrycia dalszych szkód wynikających ze zdarzenia.

Sprawa, która wstrząsnęła opinią publiczną

Tragedia w Berlinie wywołała duże poruszenie zarówno w Niemczech, jak i w Polsce. Sprawa była szeroko komentowana ze względu na dramatyczny przebieg zdarzeń oraz fakt, że ofiary i sprawca byli pracownikami zatrudnionymi w jednym miejscu zakwaterowania.

Wyrok nie jest jeszcze prawomocny, co oznacza możliwość jego zaskarżenia w wyższej instancji.