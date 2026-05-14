Bilet rodzinny w cenie 99 euro na lato w Deutsche Bahn

Niemiecki przewoźnik kolejowy wprowadził promocyjny bilet rodzinny do wykorzystania w czasie tegorocznego lata. Od końca czerwca do połowy września grupy do pięciu osób (z dziećmi) mogą zarezerwować bilety na pociągi dalekobieżne w cenie 99 euro.

Bilet rodzinny w promocyjnej cenie w Deutsche Bahn

Specjalna oferta sezonowa w Deutsche Bahn będzie obowiązywać od końca czerwca do połowy września. Obejmie w ten sposób główny okres wakacji szkolnych we wszystkich krajach związkowych Niemiec.

Rezerwacja miejsc wliczona jest w cenę biletu. Natomiast same rezerwacje mają się rozpocząć już w połowie czerwca. Co istotne – aby kupić bilet rodzinny (Familienticket) przynajmniej jednym członkiem grupy musi być dziecko.

Szczegółowe informacje na temat warunków i tras objętych biletem rodzinnym firma opublikuje dopiero w czerwcu. Warto zaznaczyć, że w ramach standardowej struktury taryfowej, dzieci poniżej szóstego roku życia podróżują bezpłatnie. Dzieci do 14. roku życia mogą również podróżować bezpłatnie pociągami dalekobieżnymi pod opieką osoby w wieku 15 lat lub starszej.

Ze względu na to, że oferta promocyjna dotyczy tylko grup, w których znajduje się co najmniej jedno dziecko, opcja biletu rodzinnego pojawi się w wyszukiwarce podróży Deutsche Bahn tylko wtedy, gdy pasażerowie zaznaczą, że podróżują z dziećmi.

Pociąg tańszy niż jazda samochodem przez Niemcy

Przystępność cenowa nowej oferty jest konkretna. Aby to udowodnić, Deutsche Bahn porównało cenę biletu z obecnymi kosztami paliwa w przypadku podróży samochodem.

Według przewoźnika kolejowego, przykładowy koszt przejazdu samochodem rodzinnym z Hamburga do Monachium wynosi obecnie ponad 200 euro wliczając cenę samego paliwa. Jest to ponad dwukrotnie więcej niż w przypadku nowej oferty rodzinnej kolei.

Prezes Deutsche Bahn, Evelyn Palla, powiedziała, że niezawodne i niedrogie opcje podróży są szczególnie ważne w okresach niepewności gospodarczej. Dodała, że inicjatywa ma na celu zapewnienie rodzinom większej pewności finansowej w czasach wahań cen paliw i biletów lotniczych.