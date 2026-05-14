Promocyjny bilet rodzinny na podróż koleją w Niemczech
Bilet rodzinny w cenie 99 euro na lato w Deutsche Bahn

Paulina Markowska
Niemiecki przewoźnik kolejowy wprowadził promocyjny bilet rodzinny do wykorzystania w czasie tegorocznego lata. Od końca czerwca do połowy września grupy do pięciu osób (z dziećmi) mogą zarezerwować bilety na pociągi dalekobieżne w cenie 99 euro.

Deutsche Bahn ogłosiło nową letnią promocję na bilety rodzinne. Dzięki niej można zaplanować podróż w obie strony pociągami dalekobieżnymi po całych Niemczech za stałą opłatą 99 euro.

Specjalna oferta sezonowa w Deutsche Bahn będzie obowiązywać od końca czerwca do połowy września. Obejmie w ten sposób główny okres wakacji szkolnych we wszystkich krajach związkowych Niemiec.

Rezerwacja miejsc wliczona jest w cenę biletu. Natomiast same rezerwacje mają się rozpocząć już w połowie czerwca. Co istotne – aby kupić bilet rodzinny (Familienticket) przynajmniej jednym członkiem grupy musi być dziecko.

Szczegółowe informacje na temat warunków i tras objętych biletem rodzinnym firma opublikuje dopiero w czerwcu. Warto zaznaczyć, że w ramach standardowej struktury taryfowej, dzieci poniżej szóstego roku życia podróżują bezpłatnie. Dzieci do 14. roku życia mogą również podróżować bezpłatnie pociągami dalekobieżnymi pod opieką osoby w wieku 15 lat lub starszej.

Ze względu na to, że oferta promocyjna dotyczy tylko grup, w których znajduje się co najmniej jedno dziecko, opcja biletu rodzinnego pojawi się w wyszukiwarce podróży Deutsche Bahn tylko wtedy, gdy pasażerowie zaznaczą, że podróżują z dziećmi.

Aby kupić promocyjny bilet rodzinny przynajmniej jednym członkiem grupy musi być dziecko
Pociąg tańszy niż jazda samochodem przez Niemcy

Przystępność cenowa nowej oferty jest konkretna. Aby to udowodnić, Deutsche Bahn porównało cenę biletu z obecnymi kosztami paliwa w przypadku podróży samochodem.

Według przewoźnika kolejowego, przykładowy koszt przejazdu samochodem rodzinnym z Hamburga do Monachium wynosi obecnie ponad 200 euro wliczając cenę samego paliwa. Jest to ponad dwukrotnie więcej niż w przypadku nowej oferty rodzinnej kolei.

Prezes Deutsche Bahn, Evelyn Palla, powiedziała, że niezawodne i niedrogie opcje podróży są szczególnie ważne w okresach niepewności gospodarczej. Dodała, że inicjatywa ma na celu zapewnienie rodzinom większej pewności finansowej w czasach wahań cen paliw i biletów lotniczych.

