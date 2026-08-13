Nowe zasady bagażu podręcznego od 2027 roku. Co zmieni się w easyJet, British Airways i Jet2?

Podróżni latający do Europy powinni przygotować się na ważne zmiany dotyczące bagażu podręcznego. Unia Europejska uzgodniła nowe reguły, które mają zapewnić pasażerom bezpłatny bagaż podręczny w ramach ceny biletu.

Zmiany nie oznaczają jednak, że wszystkie linie będą już teraz stosować takie same wymiary walizek. Przeciwnie. W 2026 roku easyJet, British Airways i Jet2 nadal mają własne zasady dotyczące bagażu.

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Nowe zasady bagażu podręcznego od 2027 roku. Co dokładnie zmieni UE?

Nowe przepisy mają zagwarantować pasażerowi dwa elementy bagażu bez dodatkowej opłaty. Pierwszym będzie mała torba osobista, którą trzeba będzie umieścić pod siedzeniem.

Jej maksymalny rozmiar ma wynosić 40 × 30 × 15 cm.

Drugim elementem będzie mały bagaż podręczny przeznaczony do schowka nad głową. Uzgodnione przepisy przewidują także limit jego masy wynoszący 7 kg. To ważna zmiana przede wszystkim dla pasażerów tanich linii. Dziś najtańsza taryfa często obejmuje tylko niewielką torbę pod siedzenie. Za większą walizkę trzeba dopłacić. Od 2027 roku sytuacja ma się zmienić. Cena biletu ma z założenia uwzględniać również podstawowy bagaż podręczny. Dokładna data rozpoczęcia obowiązywania nowych zasad nie została jeszcze podana.

easyJet. Dziś mała torba jest bezpłatna

easyJet już teraz pozwala wszystkim pasażerom zabrać bez dodatkowej opłaty małą torbę. Jej maksymalne wymiary to 45 × 36 × 20 cm. Torba musi zmieścić się pod siedzeniem. Przewoźnik podaje limit wagi do 15 kg, ale pasażer musi być w stanie samodzielnie podnieść i przenieść bagaż.

To oznacza, że obecna bezpłatna torba easyJet jest większa niż unijny standard 40 × 30 × 15 cm dotyczący małego przedmiotu osobistego. Większa walizka kabinowa easyJet może mieć maksymalnie 56 × 45 × 25 cm. Nie jest jednak standardowo bezpłatna dla każdego pasażera. Jej cena zależy między innymi od trasy i terminu rezerwacji.

Od 2027 roku easyJet będzie musiał dostosować swoje zasady do nowych wymogów UE na trasach objętych tymi przepisami. Nie oznacza to jednak, że obecna walizka 56 × 45 × 25 cm automatycznie stanie się bezpłatna na każdej trasie.

British Airways już daje więcej

W przypadku British Airways sytuacja wygląda inaczej. Standardowy bagaż podręczny może mieć obecnie wymiary 56 × 45 × 25 cm. Pasażer może również zabrać małą torebkę, plecak lub torbę na laptopa o wymiarach do 40 × 30 × 15 cm. To oznacza, że podstawowy limit British Airways już dziś jest znacznie bardziej korzystny niż zasady obowiązujące w wielu tanich liniach. Pasażer nie powinien jednak zakładać, że przyszłe przepisy UE pozostawią wszystkie szczegóły bez zmian. Linie będą musiały dostosować swoje taryfy i zasady do ostatecznego brzmienia nowych regulacji.

Jet2 już teraz ma bagaż w cenie

Jet2 również wyróżnia się na tle części tanich przewoźników.

Linia pozwala obecnie zabrać bezpłatnie jedną sztukę bagażu podręcznego o maksymalnej wadze 10 kg. Jej wymiary nie mogą przekraczać 56 × 45 × 25 cm, razem z kółkami i uchwytami. Pasażer może również zabrać mały przedmiot osobisty, który należy umieścić pod siedzeniem. W praktyce oznacza to, że Jet2 już teraz oferuje rozwiązanie bardzo zbliżone do kierunku, w którym zmierzają nowe przepisy UE. Największa różnica dotyczy przede wszystkim szczegółowych limitów i zakresu obowiązywania nowych regulacji.

Czy te same zasady będą obowiązywać w samolocie lecącym do Wielkiej Brytanii?

Tu trzeba zachować szczególną ostrożność. Nowe przepisy są regulacjami Unii Europejskiej. Nie oznacza to automatycznie, że będą obowiązywać wszystkie loty każdej brytyjskiej linii w każdym kierunku. Dla brytyjskiego pasażera ważny będzie przede wszystkim kierunek lotu.

Przykładowo lot easyJet, British Airways czy Jet2 z kraju UE do Wielkiej Brytanii może podlegać unijnym zasadom dotyczącym praw pasażera. Inaczej może wyglądać sytuacja w przypadku lotu rozpoczynającego się w Wielkiej Brytanii.

Dlatego przed zakupem biletu warto sprawdzić warunki konkretnej rezerwacji, a nie tylko nazwę przewoźnika.

Najważniejsza zmiana może dotyczyć ceny biletu

Nowe przepisy nie muszą oznaczać, że każdy pasażer zapłaci mniej. Linie lotnicze mogą zmienić sposób konstruowania taryf. Jeśli bagaż, który wcześniej był dodatkowo płatny, zostanie wliczony w podstawową cenę, przewoźnik może podnieść cenę samego biletu.

Dla osoby podróżującej z małą walizką może to być korzystna zmiana. Pasażer, który dotąd latał wyłącznie z niewielkim plecakiem pod siedzeniem, może natomiast zapłacić więcej.

Dlatego przy zakupie biletu warto patrzeć na całkowity koszt podróży. Sama cena wyświetlana na początku rezerwacji może nie mówić całej prawdy.

Nowe zasady bagażu podręcznego od 2027, ale nie kupuj jeszcze nowej walizki

To jedna z najważniejszych praktycznych informacji. Nie ma obecnie powodu, aby wymieniać walizkę tylko dlatego, że w 2027 roku zmienią się przepisy UE. easyJet, British Airways i Jet2 mają dziś różne limity. Natomiast ich regulaminy nadal obowiązują. Dlatego przed wylotem trzeba sprawdzić zasady dotyczące konkretnego biletu. Warto zmierzyć walizkę razem z kółkami i uchwytami. To właśnie całkowite wymiary są brane pod uwagę. Nowe zasady bagażu podręcznego jeszcze nie obowiązują.

Najbezpieczniej nie czekać z tym do lotniska. Jeśli bagaż okaże się za duży, dodatkowa opłata może być znacznie wyższa niż koszt przygotowania odpowiedniej torby wcześniej.