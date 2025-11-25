Podwyżka czynszów w mieszkaniach socjalnych przegłosowana!
fot. shutterstock.com
2 min.czytania

Podwyżka czynszów w mieszkaniach socjalnych przegłosowana!

Joanna Baran
Joanna Baran

Dublin City Council zdecydował o podwyżce czynszów w mieszkaniach socjalnych, przegłosowując kontrowersyjną zmianę budżetu różnicą jednego głosu. 31 radnych było za, natomiast 30 przeciw. Podwyżka ta dotyka tysiące najemców, którzy od lat korzystają z ulg w ramach systemu Differential Rent. System nie zmieniał się od niemal 30 lat.

Dotychczas najemcy płacili tygodniowy czynsz w wysokości 15% dochodu osoby o najwyższych zarobkach w gospodarstwie, plus dodatkowe 15% do maksymalnie 21 € za osobę. Czyli łącznie do 84 €. Po zmianach stawka bazowa wzrośnie do 18%. Dodatkowo rada przewidziała kolejne podwyżki. Te, natomiast, dla wielu rodzin mogą oznaczać wzrost miesięcznych opłat nawet o kilkadziesiąt euro.

Podwyżka czynszów w mieszkaniach socjalnych – o ile wzrosną stawki?

Rada miasta argumentuje, że zmiany są niezbędne, aby pokryć rosnące koszty utrzymania nieruchomości i zapewnić stabilność finansową miejskich programów mieszkaniowych. Przeciwnicy podwyżek wskazują jednak, że decyzja zapada w czasie kryzysu kosztów utrzymania. Obecnie wiele rodzin ledwo wiąże koniec z końcem. Natomiast podwyżki mogą pogłębić ubóstwo i wykluczenie społeczne.

Reakcja mieszkańców – protesty i poczucie niesprawiedliwości

Decyzja rady wywołała natychmiastową falę protestów. Najemcy mieszkań socjalnych zgromadzili się przed Ratuszem, podkreślając, że czują się niesprawiedliwie traktowani. „To uderzenie w te rodziny, które już teraz żyją od wypłaty do wypłaty” – mówi jedna z protestujących mieszkanek. Wielu z nich podkreśla, że podwyżki grożą eksmisją lub zwiększeniem zadłużenia w rodzinach o niskich dochodach.

Organizacje społeczne i krytyka polityki mieszkaniowej

Socialne organizacje i partie opozycyjne, w tym People Before Profit oraz członkowie Progressive Alliance, krytykują podwyżki jako krótkowzroczne. Zaproponowano alternatywną poprawkę: zrezygnowanie z podwyżek dla najemców i zwiększenie obciążeń dla największych przedsiębiorstw w mieście, co pozwoliłoby przeznaczyć dodatkowe środki na remonty i utrzymanie mieszkań socjalnych. Poprawka została jednak odrzucona.

Podwyżka czynszów w mieszkaniach socjalnych. Problem pomiędzy finansami a opieką socjalną

Podwyżka czynszów w mieszkaniach socjalnych pokazuje głębszy problem: równoważenie budżetu miejskiego z potrzebami najuboższych. W czasach rosnących kosztów życia i kryzysu mieszkaniowego, politycy stoją przed dylematem – zapewnić stabilność finansową miasta czy ochronić najbardziej wrażliwe grupy społeczne.

Podwyżka czynszów w mieszkaniach socjalnych przegłosowana!
Podwyżka czynszów w mieszkaniach socjalnych przegłosowana!
fot. shutterstock.com

Eksperci podkreślają, że brak kompromisu może prowadzić do pogłębienia nierówności. W efekcie nastąpi wzrost liczby rodzin zagrożonych ubóstwem.

Co dalej – możliwe konsekwencje podwyżki

Przyjęta decyzja może skutkować dalszymi protestami i napięciami społecznymi. Organizacje obywatelskie apelują o dialog między władzami a mieszkańcami i wskazują, że potrzebne są bardziej sprawiedliwe mechanizmy finansowania miejskich mieszkań socjalnych, które nie obciążają najbiedniejszych.

 

