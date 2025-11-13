Wsparcie finansowe w czasie mrozów – grupy uprawnione, zasady i procedura w 2025 roku

Wraz ze spadkiem temperatur w Irlandii coraz więcej gospodarstw domowych staje przed problemem rosnących rachunków za ogrzewanie. Rząd oferuje wsparcie finansowe w czasie mrozów w ramach Household Benefits Package (HBP), które ma pomóc osobom mającym trudności z pokryciem kosztów prądu i gazu.

Dla wielu gospodarstw pomoc ta jest ratunkiem przed popadnięciem w długi oraz pozwala w spokoju dogrzać mieszkanie.

Wsparcie finansowe w czasie zimy 2025 – kto jest uprawniony

Pakiet Świadczeń Domowych w 2025 roku dostępny jest dla:

Osób w wieku 70 lat i starszych, bez konieczności posiadania państwowej emerytury czy przechodzenia testu dochodowego.

Osób poniżej 70 roku życia – ale w tym przypadku obowiązują dodatkowe kryteria kwalifikacyjne. Widełki dochodu można sprawdzić na stronie Department of Social Protection.

Warto zaznaczyć, że tylko jedna osoba w gospodarstwie domowym może ubiegać się o pakiet, niezależnie od liczby mieszkańców.

Household Benefits Package – jakie świadczenia przysługują

Household Benefits Package składa się z dwóch rodzajów świadczeń:

Dodatek energetyczny – 1,15 € dziennie na prąd lub gaz. Odbiorca musi wybrać jedno z tych świadczeń, jeśli korzysta z obu źródeł energii. Bezpłatna licencja telewizyjna – obejmuje telewizję publiczną i przysługuje niezależnie od dodatku energetycznego.

Pakiet nie obejmuje kosztów instalacji przyłącza do prądu lub gazu w domu. Nowi wnioskodawcy nie otrzymują już miesięcznego kredytu w wysokości 35 € na rachunki. Dlatego środki są przekazywane bezpośrednio na wskazane konto bankowe lub pocztowe. Istniejący klienci mogą nadal korzystać z dotychczasowego kredytu, chyba że zdecydują się zmienić dostawcę energii.

Wsparcie finansowe w czasie mrozów – jak złożyć wniosek

Osoby zainteresowane wsparciem mogą złożyć wniosek online za pośrednictwem platformy MyWelfare.ie, posiadając konto MyGovID.

Dla osób, które nie mogą aplikować online, istnieje możliwość wypełnienia papierowego formularza HBP i przesłania go do sekcji Pakietu Świadczeń Domowych w Department of Social Protection.

Wsparcie finansowe w czasie mrozów – dlaczego warto się ubiegać

W obliczu rosnących kosztów życia i spadających temperatur wsparcie finansowe w czasie mrozów stanowi realną pomoc dla rodzin i osób starszych. Pakiet HBP pozwala zmniejszyć obciążenie rachunków za energię, a także daje dostęp do bezpłatnej telewizji publicznej. W praktyce może to oznaczać oszczędności rzędu kilkuset euro w skali zimy, co dla wielu gospodarstw domowych jest znaczącym wsparciem.