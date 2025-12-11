Lotnisko w Dublinie przygotowuje się na najbardziej intensywny okres świąteczny w swojej historii. Władze portu ogłosiły, że między 18 grudnia a 5 stycznia przez terminale przewinie się około 1,8 miliona pasażerów. To wzrost o ponad jedną piątą w porównaniu z ubiegłorocznym okresem. Jest to jednocześnie najwyższy wynik, jaki kiedykolwiek odnotowano w tym porcie lotniczym w czasie Bożego Narodzenia. Czy port jest przygotowane na rekordowy ruch na lotnisku w Dublinie?

Średnio każdego dnia obsługiwanych będzie około 96 tysięcy podróżnych, co oznacza działanie praktycznie na granicy przepustowości terminali.

- Advertisement -

Rekordowy ruch na lotnisku w Dublinie. Dlaczego port rośnie tak szybko?

Na rekordowy ruch składa się kilka zjawisk nakładających się na siebie w tym wyjątkowym roku. Po pierwsze, do pełni sił wróciły podróże emigracyjne. Irlandzka diaspora należy do największych na świecie. Natomiast Boże Narodzenie to tradycyjnie czas masowych powrotów do domu. Po czterech latach niestabilności związanej z pandemią i problemami linii lotniczych, rok 2025 przynosi nie tylko normalizację, lecz także dodatkowy wzrost popytu.

Drugim czynnikiem jest rozbudowana siatka połączeń. Tą w ostatnich miesiącach poszerzyli najwięksi przewoźnicy operujący w Dublinie. Ryanair i Aer Lingus zwiększyli częstotliwość wielu tras europejskich.

Trzecim elementem układanki są nowe technologie. Te znacząco przyspieszają odprawę. Dzięki zaawansowanym skanerom bezpieczeństwa pasażerowie nie muszą już wyjmować płynów ani elektroniki. Natomiast zniesienie limitu 100 ml zlikwidowało jeden z najbardziej czasochłonnych etapów kontroli. Według lotniska aż 95 procent podróżnych przechodzi przez kontrolę w czasie krótszym niż 20 minut. Zmiana realnie zwiększa przepustowość terminali nawet w godzinach szczytu.

Historyczne porównanie i nowe rekordy

Dotychczasowe świąteczne rekordy przypadały na lata 2019 i 2022. Wówczas liczba podróżnych oscylowała wokół 1,5 miliona. Rok 2024 zamknął się wynikiem nieco poniżej tamtej granicy.Tegoroczne 1,8 miliona nie tylko przebija wszystkie poprzednie lata, ale także wyznacza nowy próg,.

Szczyt ruchu przypadnie na niedzielę 21 grudnia. Wówczas przez terminale przejdzie około 110 tysięcy pasażerów. Jeszcze większe obciążenie zapowiadane jest po świętach. 28 grudnia lotnisko spodziewa się obsłużyć około 115 tysięcy osób. To będzie największym jednodniowym wynikiem w historii świątecznego sezonu.

Świąteczna atmosfera, występy artystów i oprawa dla rekordu

Władze portu chcą, aby rekordowe obciążenie nie odbiło się na wrażeniach pasażerów. Dlatego ten rok przynosi najbardziej rozbudowany program świąteczny, jaki kiedykolwiek przygotowano. W terminalach stanęły specjalne sceny, na których od połowy grudnia występuje ponad czterdzieści chórów, zespołów szkolnych i lokalnych artystów. Zwieńczeniem programu będzie występ Dublin Gospel Choir w przeddzień Wigilii. Na żywo z terminali nadawać będą także popularne stacje radiowe i telewizyjne, w tym RTE 2FM oraz Virgin Media Ireland AM. Wystąpią również znani artyści, m.in. Allie Sherlock i dubliński zespół Keywest.

Rekordowy ruch na lotnisku w Dublinie. Wyzwanie operacyjne i przyszłość lotniska

Mimo imponujących liczb lotnisko zapewnia, że jest przygotowane na wzmożony ruch. Pasażerowie podróżujący na trasach krótkodystansowych są proszeni o przyjazd na lotnisko dwie godziny przed odlotem. Natomiast na lotach długodystansowych – trzy godziny wcześniej. Władze portu zachęcają również, aby podróżni nie pakowali prezentów w bagażu podręcznym. Wówczas bowiem kontrolerzy mogą je otworzyć. Po raz pierwszy w historii możliwe jest zabranie w torbie świątecznych śnieżnych kul. Tych dotychczas podróżni nie mogli zabrać ze względu na obecność płynu.

Tegoroczne rekordy stanowią dla Dublina moment symboliczny. Port lotniczy, już teraz jeden z największych hubów w Europie, wchodzi w etap, w którym dalszy rozwój infrastruktury staje się koniecznością. Rekordowy ruch na lotnisku w Dublinie to wyzwanie dla podróżnych i obsługi.