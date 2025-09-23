Renta a zarobki. Ważne zmiany już w 2026 roku

Od 2026 roku osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do pracy będą mogły liczyć na większą elastyczność finansową. Rząd niemiecki wprowadza zmiany w limitach dodatkowego zarobku. Modyfikacje te oznaczają realny wzrost dochodów dla setek tysięcy świadczeniobiorców. Co dokładnie się zmienia i co te regulacje oznaczają w praktyce?

Od 2026 roku osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do pracy będą mogły liczyć na większą elastyczność finansową. Rząd niemiecki wprowadza zmiany w limitach dodatkowego zarobku. Te oznaczają realny wzrost dochodów dla setek tysięcy świadczeniobiorców. Co dokładnie się zmienia i co te regulacje oznaczają w praktyce?

Renta a zarobki. Wyższe limity, to więcej swobody finansowej

Dotychczas osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do pracy (EM-Rente) musiały uważać, by dodatkowy zarobek nie przekroczył określonego progu. Od 2026 roku próg ten wyraźnie wzrośnie:

pełna renta EM – do 20 763,75 euro rocznie (o ponad 1100 euro więcej niż w 2025 r.),

częściowa renta EM – do 41 527,50 euro rocznie (o ponad 2200 euro więcej).

To oznacza, że osoby niezdolne do pracy w pełnym lub częściowym wymiarze będą mogły łączyć świadczenie z wyższymi dochodami bez ryzyka utraty renty lub jej obniżenia.

Dlaczego wprowadzono zmiany?

Podstawą podwyższenia limitów jest tzw. Bezugsgröße, czyli wartość obliczeniowa w systemie ubezpieczeń społecznych. Ta co roku dostosowywana jest do średniego wynagrodzenia w Niemczech. W 2026 roku wyniesie ona 3955 euro miesięcznie. Natomiast wartość ta automatycznie przełoży się na wyższe granice dodatkowych zarobków.

Zmiany mają na celu:

dostosowanie świadczeń do rosnących kosztów życia,

zapewnienie większej motywacji do aktywności zawodowej,

umożliwienie osobom z ograniczoną zdolnością do pracy poprawy swojej sytuacji finansowej.

Renta a zarobki, czyli co pozostaje bez zmian?

Choć renta a zarobki to korzystne połączenie, warto pamiętać, że zasady dotyczące czasu pracy nie ulegają zmianie. Osoba pobierająca rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy nadal nie może podejmować zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin. Limit dodatkowego dochodu rośnie. Natomiast liczba dozwolonych godzin pracy pozostaje taka sama. Dlatego podejmując pracę trzeba uważać na ograniczenia i zasady.

Indywidualne limity przy częściowej rencie

W przypadku częściowej renty z tytułu niezdolności do pracy wiele osób skorzysta z dodatkowego mechanizmu – indywidualnie wyliczanego progu zarobków. Jest on ustalany na podstawie zarobków z ostatnich 15 lat i często bywa wyższy niż ustawowe minimum. To szczególnie korzystne rozwiązanie dla tych, którzy przez lata odprowadzali wysokie składki.

Co zmiana w rentach oznacza w praktyce?

Od 2026 roku renciści będą mogli łatwiej łączyć świadczenia z aktywnością zawodową i poprawiać standard życia. Dla wielu to szansa na dodatkowe środki na codzienne wydatki, leczenie czy wsparcie rodziny. Jednocześnie system pozostaje spójny. Głównie dlatego, że renta wciąż pełni funkcję zabezpieczenia w sytuacji ograniczonej zdolności do pracy. Natomiast nie pełni roli zastępstwa dochodu z pracy zawodowej.