W Londynie powstał polski bar mleczny

W południowo-wschodnim Londynie postało nowe miejsce dla miłośników tradycyjnej polskiej kuchni. Przy 161 Kirkdale (SE26 5QJ) otworzył się Bar Mleczny w Londynie. Lokal nawiązujący bezpośrednio do kultowej tradycji polskich barów mlecznych, stawiający na domowe obiady, proste składniki i przystępne ceny.

Polska scena gastronomiczna w stolicy Wielkiej Brytanii wciąż się zmienia. Obok eleganckich restauracji serwujących nowoczesną interpretację rodzimej kuchni i tradycyjnych delikatesów, coraz większym zainteresowaniem – zarówno wśród Polonii, jak i samych Brytyjczyków – cieszą się miejsca oferujące klasyczne, codzienne jedzenie w bezpretensjonalnej formie. W ten trend wpisuje się nowy lokal w dzielnicy Sydenham.

Domowe smaki pod adresem 161

Nazwa lokalu nie jest przypadkowa i nawiązuje bezpośrednio do jego lokalizacji pod numerem 161 w . Koncept 161 Bar Mleczny opiera się na idei dobrze znanej z Polski: szybkiego, sycącego i świeżego posiłku przygotowywanego na miejscu według domowych receptur, bez zbędnego zadęcia.

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W menu baru królują klasyki takie jak schabowy, mielone, gołąbki czy gulasz. Oczywiście nie mogło zabraknąć także pierogów. Pierogi w różnych odmianach są w menu na stałe.

Do tego można posmakować pajdy chleba ze smalcem i kiszonym ogórkiem.

Zjemy także zupy, twarożek ze szczypiorkiem i wypijemy kompot.

Jakie są ceny w barze mlecznym? Za pełen obiad z deserem i napojem zapłacimy £27.50. Lunch menu w dniach otwarcia od 12–2pm już tylko £15. Schabowy z ziemniakami i surówkami £15.50. Dlaczego bary mleczne wracają do łask? Fenomen barów mlecznych (milk bars) od lat budzi sporą ciekawość. Także wśród brytyjskich mediów kulinarnych i mieszkańców Londynu. W dobie rosnących kosztów życia i wysokich cen w londyńskich restauracjach model oparty na uczciwych porcjach, prostych składnikach i przystępnych cenach przyciąga nie tylko Polaków szukających smaku domu, ale też lokalnych mieszkańców szukających solidnego lunchu.

Informacje praktyczne:

Nazwa: 161 Bar Mleczny

Adres: 161 Kirkdale, London SE26 4QJ

Charakter lokalu: tradycyjna kuchnia polska, dania obiadowe w formule baru mlecznego