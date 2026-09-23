Obniżka podatków przy powrocie Wielkiej Brytanii do UE

Niedawno Andy Burnham przyznał, że nie wyklucza pomysłu ponownego przystąpienia do UE. Natomiast lider Liberalnych Demokratów, Ed Davey zapowiedział, że podejdzie do kolejnych wyborów z obietnicą obniżenia podatków w przypadku powrotu Wielkiej Brytanii do Wspólnoty.
Temat odwrotu od Brexitu i ponownego przystąpienia do Unii Europejskiej pojawił się na ustach czołowych polityków dwóch wiodących partii. Zarówno premiera, Andy’ego Burnhama jak i lidera Liberalnych Demokratów, Eda Davey’a. Obaj widzą w tym ruchu możliwość rozwoju gospodarczego kraju.
Powrót Wielkiej Brytanii do UE
Premier podkreśla, że zależy mu na odbudowaniu relacji z Unią Europejską. Dopuścił też możliwość, że w kolejnych wyborach Partia Pracy wystartuje z postulatem powrotu Wielkiej Brytanii do UE. Choć zaznaczył, że jego priorytetem na tę chwilę pozostaje dalsza odbudowa relacji z europejskimi sojusznikami, a także zacieśnienie współpracy handlowej.
Burnham zapowiedział, że przed wyborami będzie przestrzegał „czerwonych linii” wyznaczonych przez Keira Starmera. Jednak znajduje się pod presją posłów Partii Pracy przeciwnych Brexitowi, którzy domagają się zmiany kursu – argumentując to m.in. potencjalnym impulsem dla wzrostu gospodarczego.
Zapytany w poniedziałek przez dziennikarzy na pokładzie samolotu lecącego do Nowego Jorku na sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ, czy może wykluczyć uwzględnienie postulatu odwrócenia Brexitu w kolejnym programie wyborczym, odparł:
– Obecnie koncentrujemy się na szczycie Wielka Brytania–UE, który – jak mamy nadzieję – odbędzie się jeszcze w tym roku. Moim priorytetem jest kontynuowanie dobrej pracy wykonanej przez Keira w zakresie odbudowy relacji. Zostały one bowiem zerwane na początku tej dekady, a Keir wykonał świetną robotę, przywracając te więzi. Teraz musimy wejść na wyższy poziom i wypracować praktyczne porozumienie, które dodatkowo pobudzi brytyjską gospodarkę. To właśnie te kwestie – obok unijnych postulatów dotyczących mobilności młodzieży – będą głównym tematem szczytu.
Obniżka podatków po odwróceniu Brexitu
Lider Liberalnych Demokratów posunął się o krok dalej w swoich obietnicach. Zapowiedział obniżki podatków dla milionów osób w przypadku powrotu Wielkiej Brytanii do jednolitego rynku UE.
Ed Davey oświadczył, że w przypadku objęcia władzy podniósłby roczną kwotę wolną od podatku dochodowego do 15 000 funtów.
Zwiększyłby również próg dochodowy dla stawki podatkowej 40 proc. z poziomu 50 270 funtów do 56 000 funtów. Kosztujący 17 miliardów funtów pakiet zmian miałby zostać sfinansowany dzięki ożywieniu gospodarczemu, które – zdaniem lidera – nastąpiłoby po powrocie Wielkiej Brytanii do jednolitego rynku i unii celnej UE.
Davey stwierdził, że plan ten oznaczałby obniżkę obciążeń podatkowych o 680 funtów dla „większości podatników”.