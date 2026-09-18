Osoby pracujące z domu mogą ubiegać się o zwrot pieniędzy od HMRC

Miliony osób pracujących z domu kwalifikują się do otrzymania zwrotu setek funtów od HMRC, a środki mogą pojawić się na ich kontach w ciągu zaledwie kilku dni.
W czasie pandemii większość ludzi zaczęła pracować zdalnie. Jak pokazują dane – około 40 proc. osób nadal pracuje z domu, a miliony innych korzystają z modelu hybrydowego, dzieląc czas między dom a biuro.
Zwrot pieniędzy od HMRC za pracę z domu
Jeśli pracujemy z domu – w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin – możemy ubiegać się o ulgę podatkową z tytułu poniesionych wydatków. Mogą to być koszty rozmów telefonicznych, energii elektrycznej lub gazu.
HMRC zniosło zasadę umożliwiającą składanie takich wniosków, począwszy od kwietnia bieżącego roku. Jednak, jeśli wcześniej tego nie zrobiliśmy, nadal możemy złożyć wniosek z mocą wsteczną za ostatnie cztery lata.
O ulgę podatkową możemy się ubiegać, jeśli jesteśmy zmuszeni pracować z domu. Na przykład dlatego, że nasz pracodawca nie posiada biura lub znajduje się ono zbyt daleko od naszego miejsca zamieszkania. Nie możemy ubiegać się o ulgę, jeśli pracujemy z domu jedynie z własnego wyboru.
Nie możemy ubiegać się o zwrot kosztów za rzeczy wykorzystywane zarówno do celów prywatnych, jak i służbowych. Takie jak czynsz czy dostęp do internetu szerokopasmowego. Możemy natomiast wnioskować o ulgę obliczaną na podstawie stawki 6 funtów tygodniowo lub na podstawie dokładnej kwoty faktycznie poniesionych wydatków.
Jeśli płacimy podatek według podstawowej stawki 20 proc. i ubiegamy się o ulgę w wysokości 6 funtów tygodniowo, otrzymamy 1,20 funta tygodniowo w ramach zwrotu podatku. Choć 1,20 funta nie wydaje się dużą kwotą, w przypadku ubiegania się o zwrot za cztery lata wstecz suma ta wyniesie prawie 250 funtów.
Złożenie wniosku o zwrot
Składając wniosek, musimy przedstawić dowód potwierdzający konieczność pracy z domu. Jeśli ubiegamy się o zwrot dokładnej kwoty poniesionych wydatków, musimy również załączyć dowody. Są nimi na przykład kopie paragonów lub rachunków.
Możemy sprawdzić, czy kwalifikujemy się do ulgi, i złożyć wniosek za pośrednictwem aplikacji HMRC lub online pod tym adresem.