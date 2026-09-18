Osoby pracujące z domu mogą ubiegać się o zwrot pieniędzy od HMRC

Miliony osób pracujących z domu kwalifikują się do otrzymania zwrotu setek funtów od HMRC, a środki mogą pojawić się na ich kontach w ciągu zaledwie kilku dni.

W czasie pandemii większość ludzi zaczęła pracować zdalnie. Jak pokazują dane – około 40 proc. osób nadal pracuje z domu, a miliony innych korzystają z modelu hybrydowego, dzieląc czas między dom a biuro.

Zwrot pieniędzy od HMRC za pracę z domu

Jeśli pracujemy z domu – w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin – możemy ubiegać się o ulgę podatkową z tytułu poniesionych wydatków. Mogą to być koszty rozmów telefonicznych, energii elektrycznej lub gazu.

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HMRC zniosło zasadę umożliwiającą składanie takich wniosków, począwszy od kwietnia bieżącego roku. Jednak, jeśli wcześniej tego nie zrobiliśmy, nadal możemy złożyć wniosek z mocą wsteczną za ostatnie cztery lata.

O ulgę podatkową możemy się ubiegać, jeśli jesteśmy zmuszeni pracować z domu. Na przykład dlatego, że nasz pracodawca nie posiada biura lub znajduje się ono zbyt daleko od naszego miejsca zamieszkania. Nie możemy ubiegać się o ulgę, jeśli pracujemy z domu jedynie z własnego wyboru.

Nie możemy ubiegać się o zwrot kosztów za rzeczy wykorzystywane zarówno do celów prywatnych, jak i służbowych. Takie jak czynsz czy dostęp do internetu szerokopasmowego. Możemy natomiast wnioskować o ulgę obliczaną na podstawie stawki 6 funtów tygodniowo lub na podstawie dokładnej kwoty faktycznie poniesionych wydatków.

Jeśli płacimy podatek według podstawowej stawki 20 proc. i ubiegamy się o ulgę w wysokości 6 funtów tygodniowo, otrzymamy 1,20 funta tygodniowo w ramach zwrotu podatku. Choć 1,20 funta nie wydaje się dużą kwotą, w przypadku ubiegania się o zwrot za cztery lata wstecz suma ta wyniesie prawie 250 funtów.

Złożenie wniosku o zwrot

Składając wniosek, musimy przedstawić dowód potwierdzający konieczność pracy z domu. Jeśli ubiegamy się o zwrot dokładnej kwoty poniesionych wydatków, musimy również załączyć dowody. Są nimi na przykład kopie paragonów lub rachunków.

Możemy sprawdzić, czy kwalifikujemy się do ulgi, i złożyć wniosek za pośrednictwem aplikacji HMRC lub online pod tym adresem.