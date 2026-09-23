Aż 300 mln funtów wypłacono w ramach programu Help to Save

W ramach programu Help to Save wypłacono ponad 300 milionów funtów osobom o niskich dochodach. Będzie mogło z niego skorzystać jeszcze więcej osób, gdy HMRC rozszerzy kryteria kwalifikowalności.

W ramach Tygodnia Oszczędzania w Wielkiej Brytanii (UK Savings Week) rząd zachęca osoby o niskich dochodach do założenia konta Help to Save. Do tej pory w ramach programu wypłacono 300 milionów funtów.

Rozszerzone kryteria kwalifikacyjne do programu Help to Save

Od 2028 roku rząd rozszerzy kryteria kwalifikacyjne do programu oszczędnościowego Help to Save. Dzięki temu będzie mogło z niego skorzystać więcej osób niż kiedykolwiek wcześniej. Konto założyło już ponad 656 000 osób o niskich dochodach.

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W związku z wypłatą ponad 300 milionów funtów w formie premii oraz faktem, że kolejne tysiące osób będą mogły skorzystać z programu, brytyjski urząd skarbowy inauguruje Tydzień Oszczędzania. Przypomina tym samym o możliwościach, jakie daje ten program.

W 2028 roku zniesione zostaną wymogi dotyczące dochodów dla osób sprawujących opiekę nad innymi. Program zostanie udostępniony wszystkim beneficjentom świadczenia Universal Credit, co pozwoli na objęcie nim dodatkowo 1,5 miliona gospodarstw domowych.

Najnowsze dane wskazują, że od września 2018 roku założono 656 700 kont Help to Save, a uczestnicy programu wpłacili łącznie 676,7 miliona funtów.

Statystyki pokazują również, że 94 proc. osób posiadających to konto wpłaca co miesiąc maksymalną kwotę 50 funtów.

Rozszerzone możliwości korzystania z programu

Lucy Rigby, Minister ds. Gospodarczych w Ministerstwie Finansów powiedziała:

– Help to Save to niezwykle korzystny program, oferujący rządową premię w wysokości 50 proc. od kwoty, którą uda się zaoszczędzić. Chcemy, aby skorzystało z niego więcej uprawnionych osób. Program stanie się również bardziej dostępny dzięki wdrożeniu modelu opartego na wielu dostawcach usług – zamiast jednego. To umożliwi bankom, towarzystwom budowlanym (building societies) oraz spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym (credit unions) oferowanie tego rozwiązania bezpośrednio uprawnionym klientom.

Na czym polega program Help to Save?

Według zasady programu Help to Save za każdego zdeponowanego funta otrzymujemy dodatkowe 50 pensów. W ten sposób otrzymujemy bonus w postaci 50 proc. od naszych oszczędności. Miesięcznie można zaoszczędzić od 1 funta do 50 funtów.

Bonus od oszczędności naliczany jest co miesiąc. Jednak wypłacany w dwóch wolnych od podatku premiach w ciągu czterech lat. Otwarcie konta zajmuje kilka chwil. Nie musimy od razu wpłacać na nie żadnych pieniędzy. Można je otworzyć i zarządzać nim za pośrednictwem Gov.uk lub aplikacji HMRC.