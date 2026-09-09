Ryanair tnie koszty zmniejszając liczbę zimowych lotów
Ryanair tnie koszty zmniejszając liczbę zimowych lotów / fot. Shutterstock
Podróże i turystykaUKŻycie w UK
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Ryanair zmniejsza liczbę zimowych lotów i podnosi ceny biletów

Paulina Markowska
Paulina Markowska

W odpowiedzi na gwałtowny wzrost kosztów paliwa Ryanair zmniejsza liczbę zimowych lotów. Przewoźnik przewiduje, że w tym roku przewiezie o dwa miliony pasażerów mniej.

Ryanair zdecydował się podjąć radykalne kroki w celu zahamowania strat wynikających z utrzymujących się od miesięcy wysokich cen paliwa. Dlatego zamierza ograniczyć liczbę lotów w sezonie zimowym.

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Ryanair zmniejsza liczbę lotów na zimę

Ryanair w bieżącym roku finansowym spodziewa się przewieźć o dwa miliony pasażerów mniej. Cięcia te pozwolą obniżyć wydatki na paliwo nawet o 100 mln euro (85 mln funtów).

Zyski firmy spadną jednak poniżej rekordowego poziomu z ubiegłego roku. Spółka oświadczyła: „Ze względu na wysokie ceny ropy zasadne jest strategiczne ograniczenie ekspozycji grupy na koszty paliwa lotniczego nieobjętego zabezpieczeniami cenowymi w okresie nierentownego rozkładu zimowego”.

Poinformowano także, że liczba pasażerów w okresie od listopada do marca pozostanie „w dużej mierze na niezmienionym poziomie rok do roku”. Na skutek ograniczeń w rozkładzie lotów. Podjęte działania określono mianem „jednorazowych”.

Wysokie koszty paliwa sprawią, że linie lotnicze podniosą ceny biletów
Wysokie koszty paliwa sprawią, że linie lotnicze podniosą ceny biletów / fot. Shutterstock

Podwyżka cen biletów

Dokonywanie obecnie zakupów z wyprzedzeniem na przyszły sezon letni – choć nieco tańsze niż przy zakupie po bieżących cenach rynkowych – wiąże się z kosztami znacznie wyższymi niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Ryanair twierdzi, że ceny biletów również wzrosną. Oczywiście jeśli nie nastąpi przerwa w wojnie, a ceny ropy pozostaną wysokie.

Stwierdzono, że przewoźnicy krótkodystansowi w Europie będą mieli trudności z utrzymaniem przepustowości na obecnym poziomie następnego lata. To ograniczy podaż miejsc i pomoże firmie podnieść ceny biletów oraz przenieść większą część kosztów paliwa na klientów.

Wzrost kosztów paliwa

Ceny paliwa gwałtownie wzrosły po rozpoczęciu ataków USA i Izraela na Iran. Potwierdziło to obawy, że ograniczone moce produkcyjne w zakresie paliwa lotniczego mogą doprowadzić do niedoborów dostaw.

Mimo że ceny spadły z szczytowych poziomów odnotowanych na początku konfliktu, to pozostają wysokie. W zeszłym tygodniu średnia cena paliwa lotniczego wyniosła 157 USD za baryłkę. Co oznacza wzrost o ponad 70 proc. w porównaniu z 90 USD na początku 2026 roku (według danych Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych – IATA).

Ryanair poinformował, że zabezpieczył ceny dla 80 proc. swojego zapotrzebowania na paliwo do końca marca przyszłego roku na poziomie 67 USD za baryłkę. Jednak w przypadku pozostałej części jest narażony na wahania cen rynkowych.

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