Jeden jedyny wyjątek pozwala na zwrot za bilet od Ryanaira. Problem w tym, że często nie działa

Niewykorzystane bilety Ryanaira są co do zasady bezzwrotne — to wie już chyba każdy, kto choć raz próbował odwołać lot. Mało kto wie jednak, że istnieje jeden, ściśle określony wyjątek od tej reguły. Jak pokazuje głośna ostatnio sprawa brytyjskiej matki, nawet ten jedyny wyjątek potrafi zawieść w najbardziej dramatycznych okolicznościach.

Jaki jest ten jeden wyjątek od zasady bezzwrotności biletów?

Ryanair może rozpatrzyć wniosek o pomoc finansową w przypadku śmierci. Chodzi o śmierć pasażera, który miał lecieć lub kogoś z jego najbliższej rodziny. Jednak i tu jest warunek – zgon nastąpił w ciągu 10 dni przed zaplanowanym lotem. To jedyna sytuacja losowa, w której linia w ogóle rozważa jakąkolwiek formę rekompensaty za niewykorzystany bilet.

Czy zwrot za bilet od Ryanair oznacza gotówkę?

Nie. Nawet w przypadku spełnienia wszystkich warunków, Ryanair nie zwraca gotówki na kartę czy konto bankowe. Zamiast tego wystawia kredyt podróżny (travel credit). Jest to voucher ważny przez 12 miesięcy od daty wystawienia, który można wykorzystać wyłącznie na kolejne loty Ryanaira. Kto nie planuje w najbliższym czasie kolejnej podróży tą linią, w praktyce nie odzyska nic wymiernego.

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Kogo dokładnie obejmuje „najbliższa rodzina”?

To jeden z najbardziej zaskakujących elementów całej polityki. Ryanair bardzo wąsko definiuje krąg osób, których śmierć w ogóle uprawnia do złożenia wniosku:

Małżonek lub partner życiowy

Rodzic lub przybrany rodzic

Dziecko lub przybrane dziecko

Co ważne, od kwietnia 2025 roku linia dodatkowo zawęziła tę definicję — rodzeństwo, szwagierki, szwagrowie, dziadkowie i dalsza rodzina przestali się kwalifikować do jakiejkolwiek pomocy. Śmierć brata, siostry czy babci — niezależnie od tego, jak blisko ktoś był z tą osobą — nie daje już prawa do złożenia wniosku.

Dlaczego ten wyjątek „często nie działa”?

Bo Ryanair sam otwarcie przyznaje, że to nie jest żadne prawo pasażera. Linia oficjalnie określa tę pomoc jako „gest dobrej woli, a nie zobowiązanie umowne” — co w praktyce oznacza, że może ją cofnąć lub zmienić w dowolnym momencie, a odmowa w konkretnym przypadku nie narusza żadnej umowy z klientem.

Do tego dochodzi sztywny wymóg formalny: wniosek trzeba złożyć przed datą planowanego lotu. Jeśli data lotu minie, zanim rodzina zdąży dopełnić formalności — nawet przy oczywistym prawie do skorzystania z wyjątku — Ryanair uznaje sprawę za przeterminowaną.

Co więcej data graniczna 10 dni wydaje się absurdalna i mało osób o niej wie.

Prawdziwa historia, która pokazuje, jak to działa w praktyce

Sprawa Tiny McDermott z Washington w hrabstwie Tyne and Wear pokazuje, jak bezwzględnie ta zasada bywa stosowana. Kobieta miała lecieć z mężem z Newcastle do Alicante na czterodniowy wypoczynek. Jej 18-letni syn Billy zginął w tragicznym wypadku 11 dni przed planowanym lotem — dzień poza dopuszczalnym oknem 10 dni. Mimo że przedstawiła akt zgonu syna, Ryanair odmówił jej jakiejkolwiek pomocy, tłumacząc to tym, że zgon nastąpił poza okresem objętym polityką. Jak sama gorzko podsumowała sytuację: „gdyby zmarł dzień później, dostałabym pieniądze z powrotem”.

Polityka wydaje się być nielogiczna. Bowiem według niej już 11 dni wystarczy, aby się uporać z pogrzebem i żałobą i nie jest to wytłumaczenie dla odwoływania lotu.

Jakie są wszystkie sytuacje, kiedy nie dostaniemy zwrotu od Ryanaira?

Poniżej zamieszczamy wszystkie sytuacje w których pasażer już przed wylotem wie, że nie poleci, ale nie dostanie zwrotu za bilet od Ryanaira. Choć wydaje się to niesprawiedliwe, nawet wypadek i pobyt w szpitalu, który uniemożliwia lot, nie jest powodem do zwrotu pieniędzy.

Przekonała się o tym p. Agata, która napisała do nas zbulwersowana swoją sytuacją.

Jakiś tydzień przed lotem trafiłam do szpitala z ogromym bólem brzucha. Początkowo lekarze uznali, że to zatrucie i mnie wypuścili. NAstępnego dnia poszłam do GP, który odesłał mnie z powrotem na emergency. Tym razem zostałam w szpitalu i ostatecznie wycięto mi wyrostek. Próbowałam odwołać lot jeszcze przed jego datą. Bezskutecznie.

Poniższe wypadki i okoliczności, nie kwalifikują do zwrotu:

choroba,

wypadek,

hospitalizacja,

ciąża i komplikacje,

wezwanie do sądu,

powołanie do wojska,

obowiązki służbowe,

kradzież dokumentów,

uszkodzony bagaż,

odmowa wizy,

areszt,

klęska żywiołowa,

żałoba,

pomyłka w terminie,

spóźnienie na lotnisko,

problemy z transportem na lotnisko,

oraz sytuacje, w których ubezpieczyciel może zwrócić pieniądze mimo że Ryanair ich nie zwraca.

Najważniejsze informacje w punktach

Zasada 10 dni — jedyny wyjątek od bezzwrotności biletów Ryanaira dotyczy śmierci pasażera lub najbliższej rodziny w ciągu 10 dni przed lotem

To kredyt podróżny, nie zwrot gotówki — voucher ważny 12 miesięcy, do wykorzystania tylko na kolejne loty Ryanaira

Wąska definicja rodziny — tylko małżonek/partner, rodzic i dziecko

Od kwietnia 2025 roku zawężono zasady — rodzeństwo i dalsza rodzina już się nie kwalifikują

To gest dobrej woli, nie prawo pasażera — Ryanair może odmówić uznaniowo, nawet przy spełnieniu formalnych warunków

Wniosek trzeba złożyć przed datą lotu — spóźnienie eliminuje możliwość ubiegania się o pomoc, niezależnie od okoliczności

Wymagane dokumenty — numer rezerwacji, dowód pokrewieństwa, akt zgonu lub zawiadomienie o śmierci

Warto pamiętać, że polisa ubezpieczeniowa na wyjazd — a nie polityka linii lotniczej — jest w praktyce jedynym pewnym zabezpieczeniem na wypadek konieczności odwołania lotu z powodów losowych.