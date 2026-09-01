Kto podlega automatycznej rejestracji w MTD? HMRC rozpoczęło działania

HMRC rozpoczyna automatyczną rejestrację podatników do Making Tax Digital for Income Tax. We wrześniu 2026 roku urząd zaczyna zapisywać osoby, które powinny korzystać z systemu, ale same jeszcze tego nie zrobiły. Dla części landlordów oznacza to ważną zmianę. Nie trzeba już czekać na samodzielną rejestrację. HMRC może zrobić to za podatnika.

Kto podlega automatycznej rejestracji w MTD?

Najważniejsze pytanie brzmi: kto podlega automatycznej rejestracji w MTD? HMRC kieruje automatyczną rejestrację do osób, które muszą korzystać z Making Tax Digital for Income Tax od roku podatkowego 2026/2027, ale nie zarejestrowały się wcześniej.

Chodzi przede wszystkim o sole traders, czyli osoby prowadzące działalność na własny rachunek, oraz landlordów uzyskujących dochody z nieruchomości.

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Warunek jest konkretny. Podatnik musi mieć kwalifikowany dochód przekraczający 50 000 funtów w roku podatkowym 2024/2025. Musi też podlegać Self Assessment i nie może korzystać ze zwolnienia z MTD.

HMRC sprawdza wcześniejsze zeznania

Urząd nie wybiera podatników przypadkowo. HMRC wykorzystuje informacje znajdujące się już w jego systemie. Przy ustalaniu obowiązku MTD dla roku 2026/2027 urząd analizował przede wszystkim zeznanie Self Assessment za 2024/2025. To na jego podstawie sprawdzał wysokość kwalifikowanego dochodu.

To ważne dla landlordów. Dane w HMRC mogą bowiem nie uwzględniać zmian, które nastąpiły później.

Jeżeli zmieniła się sytuacja podatnika, warto dokładnie sprawdzić informacje, na podstawie których HMRC dokonało rejestracji.

Kto podlega automatycznej rejestracji w MTD, a kto nie?

Nie każdy landlord zostanie automatycznie zapisany do systemu. Obowiązek dotyczy osób, które spełniają wszystkie wymagane warunki. Muszą uzyskiwać dochody z działalności gospodarczej lub nieruchomości, być objęte Self Assessment oraz przekroczyć właściwy próg kwalifikowanego dochodu. Nie wystarczy więc samo posiadanie nieruchomości na wynajem.

Kwalifikująca jest wysokość dochodu, a nie sam fakt bycia właścicielem mieszkania czy domu.

Automatyczna rejestracja nie oznacza końca obowiązków

Wpisanie podatnika do MTD przez HMRC nie załatwia sprawy. Po rejestracji landlord powinien sprawdzić swoje dane. Musi także wybrać odpowiednie oprogramowanie zgodne z MTD i rozpocząć prowadzenie cyfrowej dokumentacji.

System wymaga również przesyłania kwartalnych aktualizacji dotyczących przychodów i wydatków. Na koniec nadal trzeba złożyć roczne zeznanie podatkowe i rozliczyć należny podatek.

To oznacza zmianę codziennego sposobu prowadzenia dokumentacji. Papierowe zestawienia czy zwykły arkusz kalkulacyjny nie wystarczą jako samodzielne rozwiązanie do obsługi obowiązków MTD. Podatnik musi korzystać z kompatybilnego oprogramowania.

HMRC wysyła informacje do podatników

Osoby objęte automatyczną rejestracją powinny otrzymać informację od HMRC.

Urząd może skontaktować się z podatnikiem za pośrednictwem usług internetowych lub pocztą. HMRC opublikowało również specjalną instrukcję dla osób, które otrzymają informację, że urząd zapisał je do MTD.

Warto więc regularnie sprawdzać swoje konto HMRC i korespondencję.

Przeoczenie wiadomości nie powoduje automatycznego anulowania obowiązku.

Co zrobić po automatycznej rejestracji?

Landlord, który został zapisany przez HMRC, powinien działać bez zwłoki.

Pierwszy krok to sprawdzenie danych. Trzeba upewnić się, że HMRC prawidłowo wskazał źródła dochodu oraz że wysokość kwalifikowanego dochodu została ustalona właściwie.

Drugi krok to wybór oprogramowania. HMRC nie dostarcza własnego programu do prowadzenia dokumentacji MTD. Podatnik musi wybrać rozwiązanie kompatybilne z systemem.

Trzeci krok to cyfrowa dokumentacja. Dochody i wydatki związane z działalnością lub nieruchomościami trzeba rejestrować w odpowiednim systemie.

Czwarty krok to kwartalne raportowanie. Dane trzeba regularnie przesyłać do HMRC.

Kto podlega automatycznej rejestracji w MTD w kolejnych latach?

Próg nie pozostanie na poziomie 50 000 funtów. Od 6 kwietnia 2027 roku obowiązek MTD obejmie osoby z kwalifikowanym dochodem przekraczającym 30 000 funtów. Kolejne rozszerzenie nastąpi od 6 kwietnia 2028 roku, gdy próg spadnie do 20 000 funtów.

To oznacza, że grupa podatników objętych MTD będzie stopniowo rosła.

Landlord, który obecnie znajduje się poniżej progu, nie powinien więc zakładać, że nowe przepisy go nie dotyczą w przyszłości.

Czy można uniknąć MTD?

Tak, ale tylko w określonych sytuacjach. HMRC przewiduje możliwość uzyskania zwolnienia. Dotyczy to między innymi osób, które są wykluczone cyfrowo i z uzasadnionych powodów nie mogą korzystać z wymaganych rozwiązań cyfrowych.

Jeżeli podatnik uważa, że nie powinien korzystać z MTD, a mimo to HMRC automatycznie go zarejestrowało, powinien skontaktować się z urzędem i wyjaśnić swoją sytuację. Dlatego nie warto ignorować obowiązku rejestracji.

570 tysięcy podatników już korzysta z MTD

Skala zmian jest duża. HMRC poinformowało w sierpniu, że ponad 570 000 podatników dołączyło już do Making Tax Digital for Income Tax. Ponad 436 000 osób przesłało pierwszą kwartalną aktualizację za rok podatkowy 2026/2027.

Teraz urząd przechodzi do kolejnego etapu. Kto podlega automatycznej rejestracji w MTD? Przede wszystkim ci podatnicy, którzy już powinni korzystać z systemu, ale nie dokonali rejestracji samodzielnie. Dla landlordów z dochodem powyżej obecnego progu to sygnał, aby sprawdzić swoje konto HMRC i przygotować się do cyfrowego raportowania.

Automatyczna rejestracja nie zwalnia z odpowiedzialności. Wręcz przeciwnie. Po otrzymaniu informacji od HMRC podatnik powinien sprawdzić dane, wybrać oprogramowanie i upewnić się, że jego dokumentacja spełnia wymogi MTD.

Dla landlordów najważniejsze jest jedno: nie czekać, aż HMRC zrobi kolejny krok. Lepiej sprawdzić swoją sytuację już teraz.