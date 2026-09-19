Ogólna zasada w UK jest taka, że zbieranie grzybów na własny użytek jest legalne na terenach z ogólnym dostępem. Jednak jest wiele wyjątków i konkretne miejsca i sytuacje, gdzie jest to zabronione. Gdzie więc bezpiecznie iść na grzybobranie, a gdzie nie wolno zbierać grzybów w Wielkiej Brytanii?

Po pierwsze na własny użytek

Najważniejsza zasada mówi, że zbieranie grzybów (i innych roślin) jest dozwolone tylko w ilościach na własny użytek. Bowiem wyrywanie grzybów i zbieranie innych dzikich roślin zakłóca ekosystem.

Zbieranie grzybów na sprzedaż jest zabronione.

- Advertisement -

Gdzie NIE wolno zbierać grzybów?

Kwestię tą reguluje The Wildlife and Countryside Act. I tak:

SSSI (Sites of Special Scientific Interest) i National Nature Reserves (NNR)

To najbardziej rygorystyczna kategoria — Wildlife and Countryside Act 1981 czyni nielegalnym zbieranie jakiejkolwiek dzikiej rośliny czy grzyba bez zgody Natural England. Natural England (odpowiednik w Szkocji: NatureScot) może też wydać „nature conservation order”, który czyni zbieranie czegokolwiek przestępstwem. Jest to narzędzie stosowane specjalnie dla ochrony zagrożonych ekosystemów.

National Trust (parki, posiadłości, tereny NT)

National Trust ma własne przepisy. Generalnie zakazują zbierania grzybów na swoich terenach — to jedna z organizacji wymienianych obok Wildlife Trusts jako te, które wprost zabraniają foragingu grzybów. Zasady różnią się między konkretnymi posiadłościami NT — zawsze trzeba sprawdzić tablice/regulamin danego miejsca. Zbieranie spadniętych owoców/orzechów bywa dozwolone, ale aktywne zrywanie czy zbieranie grzybów — zwykle nie.

Wildlife Trusts (rezerwaty przyrody)

Zakazują zbierania na swoich rezerwatach — cel ochrony przyrody ma priorytet. Tam, gdzie dopuszczają, obowiązuje zasada: małe ilości, tylko z licznych populacji oraz nigdy nie zbierać wszystkich owocników w jednym skupisku.

Przykładowe lasy z zakazem grzybobrania

New Forest – tu zbieranie grzybów jest całkowicie zakazane, zarówno komercyjne, jak i prywatne. To Site of Special Scientific Interest, a decyzję podjęła Forestry Commission po latach nielegalnego, masowego zbioru przez zorganizowane grupy sprzedające grzyby.

Epping Forest to kolejny las z całkowitym zakazem zbierania czegokolwiek i nie tylko grzybów. Za złamanie zakazu grożą wysokie grzywny.

Gdzie możesz legalnie zbierać grzyby?

Common land (ziemia wspólna) i szlaki publiczne. Tu zbieranie na własny użytek jest generalnie legalne i to właśnie tu odnosi się klasyczna zasada „4 F’s”, o której piszemy poniżej. Oczywiście zasada zbierania wyłącznie na własny użytek, w umiarkowanych ilościach dla siebie i rodziny również obowiązuje.

Zasada 4 F’s przy zbieraniu grzybów w UK

Zasada 4 F’s została stworzona dla łatwego zapamiętania i uczulenia zbieraczy na ważną kwestię.

4 F to inaczej fruit, foliage, flora, fungus. Czyli dozwolone jest zbieranie owoców (fruit), liści (foliage), kwiatów (flora) i grzybów (fungus).

Chodzi o to, aby nie wyrywać roślin z korzeniami. Bowiem roślina z uszkodzonym korzeniem już nie odrośnie.

Zobacz także: Trujące grzyby w UK