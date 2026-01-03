Coraz więcej osób wątpi w wypłacalność systemu emerytalnego w ich kraju
2 min.czytania

Większość Europejczyków nie wierzy w wypłacalność systemu emerytalnego

Badanie YouGov dowiodło, że większość Europejczyków uważa, iż system emerytalny w ich kraju będzie niewypłacalny. Nie popierają też podnoszenia wieku emerytalnego.

Wraz ze wzrostem wieku demograficznego i spadkiem dzietności, europejskie państwowe systemy emerytalne znajdują się pod coraz większą presją. Opierają się na coraz bardziej niewydolnej zasadzie, aby osoby pracujące zabezpieczały emerytury osobom starszym. Przy coraz większej liczbie emerytów i zmniejszającej się liczbie osób aktywnych zawodowo przestaje ona działać.

System emerytalny okaże się niewydolny zdaniem większości Europejczyków

Przeprowadzony w sześciu europejskich krajach sondaż YouGov udowodnił, że próby reformy systemu emerytalnego spotykają się z dużym oporem społeczeństwa. Wynika to z faktu, że reformy opierają się głównie na podnoszeniu wieku emerytalnego.

Od 52 proc. do 61 proc. badanych w Hiszpanii, Niemczech, Francji i we Włoszech stwierdziło, że ich system emerytalny jest już nieopłacalny. W Polsce natomiast opinię taką miało 45 proc. badanych. A w Wielkiej Brytanii 32 proc. badanych.

Niestety patrząc w przyszłość, respondenci byli jeszcze bardziej pesymistyczni. Większość badanych lub prawie większość (od 49 do 66 proc.) we wszystkich sześciu krajach uważa, iż system ich kraju będzie nieopłacalny.

Bardziej optymistycznie nastawieni są sami emeryci. Wysoko oceniają zdolności systemowe swojego kraju. Największym optymizmem wykazali się emeryci w Wielkiej Brytanii. 62 proc. z nich uważa, że brytyjska emerytura jest godziwa. W porównaniu z 27 proc. badanych będących przeciwnego zdania.

W Europie jest duży opór przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego
W Europie jest duży opór przeciwko podnoszeniu wieku emerytalnego / fot. Shutterstock

Większość jest zgodna – emerytury są za niskie

Mieszkańcy różnych krajów (od 53 proc. do 83 proc.) uważa, że kwota, jaką otrzymują emeryci, jest zbyt niska. Jeszcze silniejsze przekonanie (72–88 proc.) było wśród samych emerytów.

Większość europejskich emerytów opiera swoje dochody na emeryturze państwowej. A we wszystkich sześciu krajach większość osób nadal pracujących nie była przekonana, że będzie miała godziwą emeryturę. Było to od 57 proc. w Niemczech i Wielkiej Brytanii do 72 proc. we Włoszech.

Sprzeciw wobec podniesienia wieku emerytalnego

Badanie wykazało, że we wszystkich sześciu krajach występuje wyraźny sprzeciw wobec pomysłów podniesienia wieku emerytalnego. Jak również zwiększenia podatków dla osób w wieku produkcyjnym. Czy zobowiązania dzieci w wieku produkcyjnym do wspierania emerytowanych rodziców oraz obniżenia wysokości emerytury państwowej.

Opór wobec podniesienia wieku emerytalnego był silny – większość lub prawie większość, od 47 proc. we Francji do 65 proc. w Niemczech, wyraziła sprzeciw wobec wydłużenia okresu oczekiwania na pobranie emerytury państwowej w stosunku do obecnego wieku.

Odsetek od 20 proc. osób w Wielkiej Brytanii do 38 proc. w Polsce uważał, że wiek emerytalny powinien wynosić 60 lat. We Włoszech było to 22 proc. badanych. A 45 proc. w Wielkiej Brytanii uważało, że powinien on wynosić 65 lat. We Francji większość wskazała na 62 lata – wiek, który obowiązuje obecnie po zawieszeniu planowanego podniesienia wieku do 64 lat.

