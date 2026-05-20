Ryanair zmienia prognozy. Czy bilety latem będą tańsze?
Joanna Baran
Ryanair skorygował swoje oczekiwania dotyczące cen biletów na sezon letni, wskazując na rosnącą niepewność gospodarczą oraz wzrost kosztów paliwa lotniczego. W tle pozostaje napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie. Ta wpływa na globalne rynki ropy i w konsekwencji na całą branżę lotniczą. Prognoza linii lotniczych jest jednak zaskakująca. Czy bilety latem będą tańsze niż pierwotnie zakładano?

Spółka podkreśla, że w ostatnich tygodniach ceny biletów zaczęły się obniżać. To jest bezpośrednią reakcją na spadek pewności konsumentów oraz wzrost obaw o inflację i koszty życia.

Czy bilety latem będą tańsze? Nowa prognoza Ryanaira

Jeszcze niedawno przewoźnik zakładał, że w szczycie sezonu letniego ceny biletów wzrosną w niewielkim, jednocyfrowym zakresie. Obecnie jednak Ryanair zrewidował prognozy.  W efekcie analiz spodziewa się, że w okresie od lipca do września ceny pozostaną zasadniczo stabilne, bez wyraźnych podwyżek.

To istotna zmiana narracji. Szczególnie w kontekście wcześniejszych oczekiwań rynku, który zakładał umiarkowany wzrost cen w sezonie wakacyjnym.

Lotnicze bilety latem: Paliwo czynnikiem ryzyka

Jednym z głównych czynników wpływających na strategię cenową pozostaje paliwo lotnicze. Ryanair informuje, że około 80% zapotrzebowania zabezpieczył wcześniej po stałych cenach. Dlatego obecnie irlandzki przewoźnik ma pewną stabilność kosztową. Dlatego lotnicze bilety latem będą tańsze, niż pierwotnie zakładał przewoźnik. Jednak pozostałe 20% jest już narażone na gwałtowne wahania cenowe, które w ostatnim czasie wyraźnie wzrosły.

Według Ryanair, jeśli obecne warunki rynkowe się utrzymają, całkowite koszty operacyjne mogą wzrosnąć w kolejnych latach nawet o kilka procent.

Silne wyniki, ale ostrożne prognozy

Mimo presji kosztowej Ryanair odnotował bardzo dobre wyniki finansowe. Zysk netto wzrósł o około 40 procent. Zatem osiągnął 2,26 miliarda euro w roku finansowym zakończonym w marcu.

Jednocześnie zarząd firmy studzi oczekiwania dotyczące przyszłości. Przewoźnik podkreśla, że jest jeszcze zbyt wcześnie, by precyzyjnie określić perspektywy na nowy rok finansowy, ze względu na niepewność popytu i zmienność cen paliw.

Co to oznacza dla pasażerów?

Dla podróżnych oznacza to raczej stabilizację niż wyraźne obniżki lub podwyżki cen. Ryanair sygnalizuje, że bilety mogą w najbliższych miesiącach pozostać na podobnym poziomie, choć w tle nadal działa silna presja kosztowa.

W praktyce decydującym czynnikiem będą rezerwacje last minute oraz ogólny popyt na podróże w Europie. Jeśli popyt osłabnie, możliwe są okresowe promocje. Jeśli jednak sytuacja na rynku paliw się pogorszy, presja na ceny może wrócić szybciej, niż zakładają obecne prognozy.

Rynek w trybie ostrożności

Zmiana prognozy Ryanaira wpisuje się w szerszy trend w branży lotniczej, gdzie przewoźnicy coraz częściej rezygnują z odważnych prognoz na rzecz ostrożnych scenariuszy. Wysoka zmienność kosztów paliwa i niepewność geopolityczna sprawiają, że planowanie cen na cały sezon staje się coraz trudniejsze.

