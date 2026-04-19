Większy bagaż podręczny oznacza droższe bilety w Ryanair i EasyJet?

Planowane zmiany w przepisach Unii Europejskiej dotyczące bagażu podręcznego mogą znacząco wpłynąć na sposób podróżowania tanimi liniami lotniczymi. Choć na pierwszy rzut oka nowe regulacje wydają się korzystne dla pasażerów, eksperci i przewoźnicy ostrzegają: większe uprawnienia bagażowe mogą oznaczać droższe bilety w Ryanair i easyJet.

Co dokładnie chce zmienić Unia Europejska

Nowe przepisy, nad którymi pracują unijne instytucje, zakładają przyznanie pasażerom prawa do wniesienia na pokład dwóch elementów bagażu bez dodatkowych opłat: jednego przedmiotu osobistego oraz małej walizki kabinowej.

Łączne wymiary dodatkowego bagażu podręcznego miałyby wynosić do 100 cm (suma długości, szerokości i wysokości). Natomiast jego waga do 7 kg. W praktyce oznaczałoby to koniec obecnego modelu stosowanego przez tanie linie, w którym najtańsze bilety obejmują jedynie niewielki bagaż mieszczący się pod siedzeniem.

Zmiany nie są jeszcze ostateczne – wymagają zatwierdzenia przez Radę UE – jednak już teraz wywołują silne reakcje w branży.

Linie lotnicze: „to podniesie ceny dla wszystkich”

Największe tanie linie w Europie, Ryanair i easyJet, otwarcie krytykują proponowane regulacje. Ich zdaniem obowiązkowe włączenie większego bagażu w cenę biletu zniszczy model niskokosztowy, który opiera się na maksymalnej elastyczności i możliwości wyboru usług dodatkowych.

Szef easyJet ostrzegł, że takie przepisy mogą być „fatalne dla konsumentów”, ponieważ doprowadzą do wzrostu cen podstawowych taryf. Argument jest prosty: jeśli każdy pasażer otrzyma w standardzie większy bagaż, linie nie będą mogły już oferować najtańszych biletów dla osób podróżujących „na lekko”.

Podobne stanowisko zajmuje Ryanair. Według przedstawicieli przewoźnika problem ma również wymiar praktyczny. Przestrzeń w kabinie samolotu jest ograniczona i nie pomieści dodatkowego bagażu dla wszystkich pasażerów. Już dziś tylko część podróżnych może zabrać większą walizkę na pokład. Natomiast reszta musi oddać ją do luku bagażowego.

Ekonomia taniego latania

Model biznesowy tanich linii opiera się na rozdzieleniu ceny biletu od usług dodatkowych. Dzięki temu pasażer może zapłacić bardzo niewiele za sam przelot. Natomiast następnie zdecydować, czy chce dopłacić za bagaż, wybór miejsca czy pierwszeństwo wejścia na pokład.

Wprowadzenie obowiązkowego bagażu podręcznego oznaczałoby de facto „zbundlowanie” usługi – czyli włączenie jej w cenę dla wszystkich. Eksperci rynku wskazują, że w takich przypadkach koszty są rozkładane równomiernie. To prowadzi do podwyżek dla klientów, którzy wcześniej wybierali najtańsze opcje.

Innymi słowy, pasażer lecący na weekend z małym plecakiem może zapłacić więcej tylko dlatego, że inni pasażerowie zabierają większe walizki.

Ile mogą wzrosnąć ceny

Na tym etapie trudno wskazać konkretne kwoty. Linie lotnicze nie podają precyzyjnych prognoz, jednak sugerują, że wzrost cen będzie zauważalny, szczególnie w najtańszych taryfach.

Eksperci podkreślają, że nawet niewielkie zmiany kosztów operacyjnych w lotnictwie przekładają się bezpośrednio na ceny biletów. W tym przypadku chodzi nie tylko o sam bagaż, ale także o wydłużony czas boardingu, większe obciążenie załogi oraz potencjalne opóźnienia.

Spór o to, co jest „prokonsumenckie”

Zwolennicy nowych przepisów argumentują, że pasażerowie powinni mieć jasne i jednolite prawa, a dodatkowe opłaty za bagaż są często nieczytelne i wprowadzają w błąd.

Z kolei przeciwnicy – w tym przedstawiciele branży i część ekspertów – uważają, że regulacje ograniczają konkurencję i wybór. Ich zdaniem lepszym rozwiązaniem byłoby zwiększenie przejrzystości cen, a nie narzucanie jednego modelu dla wszystkich przewoźników.

Co to oznacza dla pasażerów?

Jeśli przepisy wejdą w życie, podróżni zyskają większy komfort i prostsze zasady dotyczące bagażu. Jednocześnie jednak może to oznaczać koniec najtańszych biletów, które przez lata były znakiem rozpoznawczym tanich linii.

Ostateczny efekt będzie zależał od tego, jak przewoźnicy dostosują swoje strategie cenowe. Jedno jest jednak pewne: zmiany w bagażu podręcznym to nie tylko kwestia wygody, ale także realny wpływ na portfele pasażerów.