Ważna zmiana w odprawie w Ryanair. Co czeka Cię na lotnisku od 10 listopada 2026?

Linia lotnicza Ryanair zapowiada istotną zmianę, która wpłynie na sposób przygotowania do podróży milionów pasażerów. Od 10 listopada 2026 roku zmienią się zasady dotyczące odprawy i nadawania bagażu na lotniskach w całej siatce przewoźnika.

Ważna zmiana w odprawie w Ryanair. O co dokładnie chodzi?

Najważniejsza zmiana dotyczy czasu zamknięcia odprawy i punktów nadawania bagażu. Od listopada będą one zamykane 60 minut przed planowanym odlotem, podczas gdy obecnie jest to 40 minut.

- Advertisement -

W praktyce oznacza to, że pasażerowie muszą pojawić się na lotnisku wcześniej i szybciej przejść przez wszystkie formalności. Spóźnienie się do punktu nadania bagażu może oznaczać brak możliwości wejścia na pokład.

Dlaczego Ryanair wprowadza nowe zasady?

Zmiana nie jest przypadkowa. Ryanair reaguje na rosnące problemy na europejskich lotniskach – przede wszystkim coraz dłuższe kolejki do kontroli bezpieczeństwa i kontroli paszportowej.

Dodatkowym czynnikiem jest wdrażanie systemu Entry/Exit System (EES), który obejmuje podróżnych spoza strefy Schengen, w tym z Wielkiej Brytanii. Nowe procedury – takie jak pobieranie odcisków palców i wykonywanie zdjęć – wydłużają czas odprawy granicznej.

W efekcie linia chce ograniczyć liczbę pasażerów spóźniających się na loty i usprawnić cały proces przed wejściem na pokład.

Kogo dotyczy zmiana?

Nowe zasady będą miały największe znaczenie dla pasażerów podróżujących z bagażem rejestrowanym. To właśnie oni muszą liczyć się z koniecznością wcześniejszego pojawienia się na lotnisku.

Osoby podróżujące tylko z bagażem podręcznym mogą nadal odprawić się online i udać bezpośrednio do kontroli bezpieczeństwa oraz bramki. Dla nich zmiana będzie mniej odczuwalna, choć również powinni uwzględnić dłuższy czas potrzebny na przejście przez lotnisko.

Zmiana w odprawie w Ryanair. Gdzie będzie obowiązywać?

Zmiana obejmie wszystkie lotniska obsługiwane przez Ryanair, czyli praktycznie całą Europę oraz kierunki obsługiwane przez przewoźnika. Dotyczy to zarówno popularnych tras wakacyjnych, jak i połączeń biznesowych.

Automatyzacja i nowe technologie

Ryanair równolegle rozwija infrastrukturę samoobsługową. Do października 2026 roku ponad 95% lotnisk w jego siatce ma być wyposażonych w kioski do samodzielnego nadawania bagażu.

Dzięki nim pasażerowie będą mogli szybciej sprawdzić bagaż. Będzie również sprawniejszy system wydruku etykiet. Pozwoli również podróżnym na ominięcie części kolejek.

System będzie zintegrowany z aplikacją mobilną przewoźnika. To dodatkowo przyspieszy proces odprawy.

Co to oznacza dla pasażerów?

W praktyce zmiana w odprawie w Ryanair oznacza jedno: mniej marginesu błędu. Pasażerowie będą musieli lepiej planować czas przyjazdu na lotnisko i dokładniej sprawdzać godziny odprawy.

Choć zmiana wydaje się niewielka – to tylko 20 minut – w realiach zatłoczonych lotnisk i nowych procedur granicznych może decydować o tym, czy zdążysz na swój lot.