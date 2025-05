Tragiczny wypadek na budowie mostu w Niemczech. Wśród ofiar dwaj Polacy

We wtorek, 20 maja 2025 roku, w niemieckim mieście Horb am Neckar (Badenia-Wirtembergia) doszło do tragicznego wypadku na budowie mostu drogowego. Około godziny 12:30 z wysokości blisko 70 metrów spadła gondola robocza, w której znajdowali się trzej pracownicy – dwóch Polaków i jeden Niemiec. Wszyscy ponieśli śmierć na miejscu. Tragiczny wypadek na budowie spowodowały problemy techniczne.

Według ustaleń policji, przyczyną wypadku było pęknięcie stalowej liny podtrzymującej gondolę. Z wstępnych danych wynika, że urządzenie nie było przeciążone. Natomiast praca w trzyosobowym zespole była zgodna z obowiązującymi przepisami BHP. Konstrukcja oderwała się niespodziewanie i runęła na ziemię. Przybyłe na miejsce służby ratunkowe nie były w stanie uratować żadnej z ofiar.

Tragiczny wypadek na budowie – wstrzymane prace

Tragedia miała miejsce na terenie jednej z największych inwestycji infrastrukturalnych regionu – budowy nowego mostu nad doliną rzeki Neckar. Projekt realizowany jest od dwóch lat. Dlatego na placu budowy pracuje około 70 osób. Po wypadku wszystkie prace zostały natychmiast wstrzymane. Przerwa potrwa przynajmniej do końca tygodnia. Natomiast pracownikom zaoferowano pomoc psychologiczną.

Śledztwo i ekspertyzy techniczne w sprawie wypadku, w którym zginęli Polacy

Prokuratura w Rottweil wszczęła postępowanie. Służby i specjaliści techniczni ustalają dokładne przyczyny katastrofy. Na miejscu zdarzenia pracuje biegły sądowy. Specjaliści oceniają stan techniczny liny i mechanizmu gondoli. Sprawdzą również procedury bezpieczeństwa oraz dokumentacja techniczna używanego sprzętu.

Głos władz i reakcja lokalnej społeczności

Minister transportu Badenii-Wirtembergii, Winfried Hermann, nazwał zdarzenie „jednym z najpoważniejszych wypadków przy pracy w regionie w ostatnich latach”. Natomiast Burmistrz Horb am Neckar wyraził głęboki żal z powodu tragedii. Podczas wypowiedzi podkreślił, że rzuca ona cień na realizowaną z wielkim rozmachem inwestycję.

Polska społeczność w żałobie

Wiadomość o śmierci dwóch polskich pracowników odbiła się szerokim echem wśród Polonii mieszkającej i pracującej w Niemczech. Organizacje polonijne już zapowiedziały pomoc rodzinom ofiar. Natomiast lokalne media przypominają o znaczącym udziale Polaków w niemieckim sektorze budowlanym. Tragiczny wypadek na budowie mostu w Niemczech wywołał poruszenie i falę pomocy dla najbliższych.