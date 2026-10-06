Met Office zapowiada ochłodzenie w Wielkiej Brytanii
Met Office zapowiada ochłodzenie w Wielkiej Brytanii / fot. Shutterstock
UKŻycie w UK
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W tym tygodniu gwałtowne ochłodzenie w Wielkiej Brytanii

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Po długim okresie wyjątkowo ciepłej pogody, w tym tygodniu jesień da o sobie znać. Ochłodzenie w Wielkiej Brytanii będzie jednak gwałtowne. Temperatury spadną z poziomu powyżej 20 stopni do wartości rzędu 13 – 16 stopni Celsjusza.

Wraz z rozpoczęciem pierwszego pełnego tygodnia października, w Wielkiej Brytanii spodziewany jest znaczący spadek temperatur. Będzie to efekt napływu chłodniejszego powietrza znad północnego-zachodu.

Ochłodzenie w Wielkiej Brytanii

Środa ma być pierwszym dniem od czerwca, w którym w całym kraju temperatury utrzymają się poniżej 20 stopni Celsjusza. Ponadto ochłodzeniu będą towarzyszyć opady deszczu i silniejszy wiatr.

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W swojej najnowszej, szczegółowej prognozie Met Office poinformowało, że układ niskiego ciśnienia ustąpi miejsca wyżowi, co zapewni „stabilną pogodę” w niektórych regionach kraju.

W środę napływ powietrza z północnego-zachodu przyniesie przelotne opady deszczu do północnej i zachodniej Szkocji. Podczas gdy w większości pozostałych regionów będzie sucho. Temperatury będą oscylować wokół średniej dla tej pory roku. W połowie przyszłego tygodnia coraz większy wpływ będzie wywierać wyż, zapewniając suchą aurę na większości rejonów Wielkiej Brytanii. W miarę przemieszczania się frontu na południe, tymczasowo wzrośnie ciśnienie, co ustabilizuje pogodę na kilka dni” – podaje Met Office.

Mapy pogodowe Met Office wskazują, że w czwartek rano (8 października) temperatura spadnie nawet do 4 stopni Celsjusza w Settle i Brough (obie miejscowości w hrabstwie North Yorkshire). Natomiast w Macclesfield (Cheshire) spadnie do 5 stopni, a w pozostałej części obszaru Greater Manchester wyniesie 6 stopni lub 7 stopni Celsjusza.

W najbliższych dniach na Wyspach zagości jesienna aura
W najbliższych dniach na Wyspach zagości jesienna aura / fot. Shutterstock

Pogoda na weekend

Okres ochłodzenia nie potrwa długo, a w weekend temperatury mają ponownie wzrosnąć do wartości typowych dla tej pory roku. Natomiast w przyszłym tygodniu mogą je nawet przekroczyć.

Met Office w swojej długoterminowej prognozie pogody obejmującej okres od 9 do 18 października ostrzega jednak przed „zmienną aurą”. Będzie to spowodowane nadejściem frontu od strony Atlantyku, który może przynieść opady deszczu.

Na północnym-zachodzie opady mogą być intensywne wraz z silnym wiatrem. Na południu i wschodzie kraju wystąpią jednak pogodne i suche okresy.

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