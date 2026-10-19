Już w tym tygodniu możemy spodziewać się na Wyspach opadów śniegu
Już w tym tygodniu możemy spodziewać się na Wyspach opadów śniegu / fot. Shutterstock
UKŻycie w UK
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Opady śniegu w tym tygodniu. W jakich rejonach pojawi się zimowa aura?

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Met Office podało pięć rejonów, w których pojawią się opady śniegu w tym tygodniu. Zimowe warunki mają wystąpić już w piątek.

Najnowsze prognozy Met Office przewidują wystąpienie opadów śniegu na wyżej położonych terenach w regionie Highlands w piątek (23 października). Co ciekawe – zimowa aura ma pojawić się rano i utrzymać do popołudnia.

W jakich rejonach pojawią się opady śniegu?

W piątek o godzinie 07.00 rano opady śniegu mają wystąpić w części zachodnich i środkowych Highlands. Natomiast do godziny 10.00 śnieg powinien pojawić się również na terenach położonych na północ i wschód od Fort William i w pobliżu jeziora Loch Rannoch.

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W rejonie Aonach Mor również spodziewane są lekkie opady śniegu. Najpierw około godziny 7.00 rano, a następnie ponownie od godziny 13.00. Śnieg lub przelotne opady śniegu mogą występować aż do popołudnia i wieczora, przy temperaturach w granicach 0–1 stopni Celsjusza. Znacznie szerszy pas opadów deszczu obejmie zachodnią i północną Szkocję.

Ochłodzenie wiąże się z coraz bardziej niestabilną aurą w Wielkiej Brytanii. Układ wysokiego ciśnienia słabnie, a nad Wyspy zaczynają napływać układy pogodowe znad Atlantyku.

W tym tygodniu nie tylko spadnie śnieg, ale też znacznie się ochłodzi
W tym tygodniu nie tylko spadnie śnieg, ale też znacznie się ochłodzi / fot. Shutterstock

Oto pełna lista lokalizacji, w których prognozowane są opady śniegu:

  • Północno-zachodnie Highlands, w tym A’Chralaig
  • Okolice Fort William, w tym Aonach Mor
  • Południowo-zachodnie Highlands, w tym Stob Coire Sgreamhach
  • Centralne Highlands
  • Okolice Fort Augustus
  • Okolice Loch Rannoch.

Wichury i ulewne deszcze

Met Office zapowiada w tym tygodniu także niestabilne warunki pogodowe. Zarówno w czwartek jak i piątek możliwe są wichury i ulewne deszcze. Z kolei temperatury będą utrzymywać się poniżej średniej o tej porze roku.

Jak powiedział Chris Bulmer z Met Office:

Pod koniec tygodnia większe znaczenie mogą zyskać układy niskiego ciśnienia. A także systemy pogodowe napływające znad Atlantyku. To zwiększy prawdopodobieństwo wystąpienia deszczowej i wietrznej aury w całym kraju.

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