Zmiany zasad podróżowania między Irlandią a UK już od 25 lutego. Co musisz wiedzieć

Codzienne połączenia lotnicze między Irlandią a Wielką Brytanią są dla wielu podróżnych rutyną. Wielu pasażerów, w tym Polaków, korzysta z tanich lotów, wylatując z Wielkiej Brytanii i wracając przez Dublin. Jednak od 25 lutego 2026 roku wchodzą w życie ważne zmiany zasad podróżowania między Irlandią a UK.

Na czym polega zmiana i jak wpłynie na podróżnych. Jak wpłynie na podróże Polaków, którzy często w jedną stronę korzystają z tanich połączeń do UK przez Dublin?

Koniec podróży na podstawie dowolnego dokumentu

Do tej pory Aer Lingus pozwalał podróżnym korzystać z alternatywnych form identyfikacji, takich jak akt urodzenia czy inne dokumenty potwierdzające tożsamość. Było to szczególnie wygodne dla rodzin z dziećmi lub osób podróżujących okazjonalnie.

Od 25 lutego pasażerowie będą musieli posiadać paszport lub irlandzką kartę paszportową, aby podróżować między Irlandią a Wielką Brytanią. Oznacza to, że wszystkie inne formy identyfikacji fotograficznej nie będą już akceptowane na trasach międzynarodowych. Zmiana ta wynika z nowych wymogów brytyjskiego rządu. Dotyczy wszystkich pasażerów, niezależnie od wieku, w tym dzieci poniżej 16 roku życia.

Elektroniczna Autoryzacja Podróży dla obcokrajowców

Dla osób nieposiadających obywatelstwa irlandzkiego ani brytyjskiego wprowadzono dodatkowy wymóg: od 25 lutego konieczne będzie posiadanie Elektronicznej Autoryzacji Podróży (ETA), aby wjechać do Wielkiej Brytanii. Oznacza to, że każdy pasażer spoza Irlandii i UK musi upewnić się, że jego dokumenty i zgody podróżne są aktualne przed planowaniem lotu.

Zmiany zasad podróżowania między Irlandią a UK. Co ze środkami transportu krajowego

Podróże między Belfastem a innymi częściami Wielkiej Brytanii obsługiwane przez Emerald Airlines nie zmienią się. Na trasach krajowych nadal można korzystać z szerszego wachlarza dokumentów, takich jak prawo jazdy ze zdjęciem, studencka legitymacja międzynarodowa, identyfikatory pracownicze czy karty ubezpieczenia zdrowotnego ze zdjęciem. Dzieci poniżej 16 lat podróżujące z rodzicem lub opiekunem nie muszą przedstawiać dokumentu tożsamości na trasach krajowych.

Jak zmiany wpłyną na podróże Polaków

Dla wielu Polaków korzystających z tanich połączeń do Wielkiej Brytanii przez Dublin, zmiana ta oznacza konieczność wcześniejszego sprawdzenia dokumentów. Dotychczas podróżni mogli w niektórych przypadkach wylecieć bez paszportu. Przykładowo z dowodem osobistym lub aktem urodzenia dla dziecka. Od 25 lutego wszystkie loty międzynarodowe będą wymagały ważnego paszportu lub karty paszportowej. Natomiast osoby spoza Irlandii i UK dodatkowo ETA.

To wymusza bardziej skrupulatne planowanie podróży i wcześniejsze przygotowanie dokumentów, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek na lotnisku.

Zmiany zasad podróżowania między Irlandią a UK już od 25 lutego. Co musisz wiedzieć

Zmiana zasad podróżowania między Irlandią a Wielką Brytanią wchodzi w życie już 25 lutego 2026 roku. Kluczowe punkty:

Każdy pasażer musi posiadać paszport lub irlandzką kartę paszportową

Obcokrajowcy będą potrzebowali dodatkowo ETA.

Trasy krajowe w UK pozostają bez zmian.

Dzieci podróżujące z rodzicami nie muszą mieć dokumentów.

Dla podróżnych, w tym Polaków korzystających z połączeń przez Dublin, oznacza to konieczność dokładnej weryfikacji dokumentów przed wylotem i dostosowania planów podróży do nowych wymogów.