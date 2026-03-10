11 tysięcy osób ma obniżone świadczenia dla bezrobotnych
Ponad 11 tysięcy osób w Irlandii miało w ubiegłym roku obniżone świadczenia dla bezrobotnych po tym, jak nie współpracowały z państwowymi służbami zatrudnienia. Dane ujawnione przez Ministerstwo Ochrony Socjalnej pokazują, że rząd coraz bardziej stanowczo egzekwuje zasady wobec osób pobierających zasiłki. Urzędnicy podkreślają, że wsparcie finansowe musi iść w parze z aktywnym poszukiwaniem pracy.

W 2025 roku świadczenia zostały zmniejszone dla 11 082 osób pobierających zasiłek dla poszukujących pracy. To wyraźny wzrost w porównaniu z poprzednimi latami – w 2024 roku podobne sankcje dotknęły 10 232 osób, a w 2023 roku było ich niespełna 5 300.

Obniżone świadczenia dla bezrobotnych  – powody

Zmiany są efektem nowych zasad wprowadzonych przez rząd, które od stycznia 2025 roku podwoiły karę finansową za brak współpracy z instytucjami rynku pracy. Tygodniowa redukcja świadczenia wzrosła z 44 euro do 90 euro. Wysokość kary za brak współpracy jest niebagatelna. Dlatego świadczeniobiorcy odczuwają zmniejszenie wysokości zasiłku.

Obowiązki osób pobierających zasiłek

Osoby korzystające z zasiłku dla bezrobotnych w Irlandii muszą spełniać określone warunki. Najważniejszym z nich jest realne i aktywne poszukiwanie zatrudnienia. Oznacza to między innymi uczestnictwo w spotkaniach z doradcami w urzędzie pracy. Świadczeniobiorca deklaruje również współpracę z publiczną służbą zatrudnienia Intreo oraz udział w programach wsparcia i szkoleniach zawodowych.

Jeżeli osoba pobierająca świadczenie nie pojawia się na spotkaniach lub odmawia udziału w działaniach mających pomóc w znalezieniu pracy, jej zasiłek będzie  najpierw obniżony o określoną stawką. Natomiast w skrajnych przypadkach urząd całkowicie wstrzyma świadczenie nawet na dziewięć tygodni.

Dlaczego aktywne poszukiwanie pracy jest tak ważne

Rząd podkreśla, że system świadczeń socjalnych ma pomagać osobom w trudnej sytuacji. Jednak równocześnie celem jest motywowanie  do powrotu na rynek pracy. Minister ochrony socjalnej Dara Calleary zaznaczył, że prawo do zasiłku wiąże się zarówno z wypłatami pieniędzy, jak i obowiązkami.

Według władz ograniczanie świadczeń jest ostatecznym środkiem, który ma zachęcić bezrobotnych do korzystania z oferowanego wsparcia i aktywnego poszukiwania zatrudnienia. Gdy dana osoba ponownie zacznie współpracować z urzędem pracy, obniżona stawka świadczenia jest natychmiast przywracana do pełnej wysokości.

Stabilny rynek pracy w Irlandii

Dane statystyczne pokazują, że mimo sankcji wobec części bezrobotnych sytuacja na rynku pracy pozostaje stosunkowo stabilna. Według Centralnego Biura Statystycznego w lutym na tzw. Live Register – rejestrze osób korzystających z pomocy dla bezrobotnych – znajdowało się około 170 700 osób. Natomiast stopa bezrobocia utrzymuje  się na poziomie 4,6%.

Rząd zapowiada, że będzie nadal monitorował system wsparcia. Wszystko dlatego, że chce realnie chronić osoby rzeczywiście potrzebujące pomocy. Jednak równie ważne jest zapobieganie nadużyciom i zachęcanie do aktywnego powrotu na rynek pracy.

 

