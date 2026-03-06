63 tysiące świadczeń wstrzymane tylko w jednym miesiącu. Większość z jednego powodu

W ostatnich danych dotyczących systemu świadczeń w Wielkiej Brytanii pojawiła się informacja o 63 tysiącach decyzji sankcyjnych tylko w jednym miesiącu w ramach Universal Credit. To oznacza, że w krótkim czasie DWP ograniczył lub czasowo wstrzymał zasiłki dla wielu osób. Tysiące świadczeń wstrzymane tylko z jednego powodu.

Skala sankcji pokazuje, że mechanizm kontroli spełniania obowiązków przez świadczeniobiorców jest aktywnie wykorzystywany. Warto jednak zrozumieć, że ograniczenie wypłat świadczenia nie jest automatycznym „karaniem”. Pojawia się dopiero wówczas, gdy świadczeniobiorca nie wywiązuje się z zobowiązań.

Na czym polega zobowiązanie świadczeniobiorcy?

Osoba ubiegająca się o Universal Credit musi podpisać tzw. claimant commitment. Jest to zobowiązanie określające warunki otrzymywania świadczenia. Dokument ten precyzuje, jakie działania trzeba podejmować w celu aktywizacji zawodowej i utrzymania prawa do wypłaty.

Zakres obowiązków zależy od indywidualnej sytuacji. Wieku, zdolności do pracy, sytuacji rodzinnej czy stanu zdrowia. W praktyce może obejmować regularne spotkania z doradcą pracy, aktualizowanie CV, aplikowanie na określoną liczbę ofert. Dla niektórych przewiduje równie udział w szkoleniach lub programach aktywizacyjnych.

To oznacza, że świadczenie jest powiązane z aktywnym działaniem na rynku pracy tam, gdzie jest to możliwe.

Tysiące świadczeń wstrzymane tylko z jednego powodu. Dlaczego DWP nakłada sankcje?

Sankcje pojawiają się w sytuacji, gdy osoba nie realizuje uzgodnionych działań bez uzasadnionej przyczyny. Dane pokazują, że około 90% decyzji ograniczenia lub wstrzymania UC w ostatnim okresie dotyczyło nieuczestniczenia w obowiązkowych spotkaniach lub niepojawienia się na wyznaczonych rozmowach.

Najczęstsze powody wstrzymania lub ograniczenia świadczeń to:

Brak stawiennictwa na spotkanie z doradcą.

Nieuczestniczenie w obowiązkowych rozmowach rekrutacyjnych lub szkoleniach.

Brak aktywnego poszukiwania pracy zgodnie z ustaleniami.

Nieprzekazywanie wymaganych informacji lub dokumentów.

Jeżeli osoba ma uzasadniony powód – na przykład problem zdrowotny, nagłą sytuację rodzinną lub inne okoliczności losowe – powinna to zgłosić. W takich przypadkach DWP może cofnąć sankcję lub nawet zrezygnować z jej czasowego nałożenia.

Co oznaczają te dane w praktyce?

Liczba 63 tysięcy sankcji w jednym miesiącu pokazuje, że system jest stosunkowo rygorystyczny w egzekwowaniu obowiązków. Jednocześnie nie oznacza to automatycznego całkowitego pozbawienia środków. Sankcje często polegają na czasowym zmniejszeniu wypłaty, a nie jej całkowitym zatrzymaniu.

Debata wokół takich danych dotyczy równowagi między aktywizacją zawodową a wsparciem osób, które realnie potrzebują pomocy. Zwolennicy systemu podkreślają, że mobilizuje on do działania. Krytycy wskazują natomiast, że zbyt restrykcyjne podejście może uderzać w osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.