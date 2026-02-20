15 000 euro kary za zakłócenie lotu Ryanair
15 000 euro kary za zakłócenie lotu Ryanair fot. shutterstock.com
15 000 euro kary za zakłócenie lotu Ryanair

Joanna Baran
Joanna Baran

15 000 euro kary za zakłócenie lotu Ryanair to jeden z najsurowszych wyroków w sprawie problemów z zachowaniem podczas lotu. Co wydarzyło się na pokładzie i czy tak wysoka kara jest sprawiedliwa? 

Sąd Okręgowy w Dublinie przyznał odszkodowanie w wysokości 15 000 euro przeciwko mężczyźnie, który zakłócił lot Ryanair z Dublina na Lanzarote. Wyrok ten ma wyraźnie przypomnieć pasażerom, że nieodpowiedzialne zachowanie na pokładzie może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych i prawnych.

Incydent, który zmusił do zmiany trasy

Pasażer na pokładzie samolotu Ryanair lecącego z Dublina na Lanzarote nagle stał się agresywny wobec innych podróżnych i członków załogi. Swoim zachowaniem stwarzał realne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Dlatego piloci i personel pokładowy nie mieli innego wyjścia, jak natychmiast podjąć decyzję o przekierowaniu lotu na lotnisko w Porto.

W wyniku lądowania ponad 160 pasażerów oraz sześciu członków załogi spędziło kilka dodatkowych godzin w nieplanowanym porcie przesiadkowym. Po prostu musieli zmienić swoje plany podróży. Ryanair określił incydent jako wyjątkowo niebezpieczny i szkodliwy dla komfortu podróży wszystkich pasażerów. LInie lotnicze podkreślaja, że agresywne zachowanie jednego pasażera może mieć daleko idące konsekwencje dla całego lotu.

15 000 euro kary. Wyrok i konsekwencje

Sąd przyznał poszkodowanym pasażerom odszkodowanie w łącznej wysokości 15 000 euro. Sędzia uznał, że działania mężczyzny miały realny wpływ na bezpieczeństwo i przebieg lotu. Linia lotnicza pochwaliła wyrok. Przedstawiciele Ryanair podkreślili, że jest on zgodny z polityką zerowej tolerancji wobec zakłóceń na pokładzie. Rzecznik irlandzkiego przewoźnika zaznaczył, że wyrok ma charakter prewencyjny i ma odstraszać innych pasażerów od podobnych zachowań.

Czy tak wysoka kara jest sprawiedliwa?

Wysokość odszkodowania może budzić emocje, ale warto spojrzeć na całą sytuację. Zakłócenie lotu to nie tylko incydent w powietrzu. To również realne koszty dla linii lotniczej, opóźnienia, dodatkowe procedury bezpieczeństwa i stres dla setek pasażerów. Z perspektywy prawa i bezpieczeństwa, kara wydaje się adekwatna do skutków zachowania mężczyzny.

Przestroga dla pasażerów

Ryanair przypomina, że każdy pasażer odpowiada za swoje zachowanie na pokładzie. Linie lotnicze mają prawo nakładać kary finansowe. Natomiast w skrajnych przypadkach wprowadzać zakazy lotów. „Ryanair zobowiązuje się zapewnić komfortową i bezpieczną podróż wszystkim pasażerom oraz załodze. Nieodpowiedzialne zachowanie jednego pasażera nie może tego zakłócić” – podkreślił rzecznik przewoźnika.

Ten wyrok jest jasnym sygnałem: zakłócenia lotu nie jest błahym wykroczeniem, a jego konsekwencje mogą być poważne zarówno prawnie, jak i finansowo. 15 000 kary za zakłócenie lotu Ryanair staje się precedensem, który ma przypominać pasażerom, że bezpieczeństwo i komfort podróży są priorytetem.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

