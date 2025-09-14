Aldi zamyka sklepy
Aldi zamyka sklepy, fot, shutterstock.com
UKŻycie w UK
2 min.czytania

ALDI zamyka sklepy! W święta nie zrobisz zakupów

Joanna Baran
Joanna Baran

Aldi zamyka sklepy w najważniejszym okresie roku dla handlu detalicznego. Dyskont poinformował, że wszystkie placówki w Wielkiej Brytanii będą zamknięte nie tylko w Boże Narodzenie, ale również w drugi dzień świąt (tzw. Boxing Day) oraz w Nowy Rok. To oznacza, że przez trzy dni z rzędu klienci nie zrobią tam zakupów.

Decyzja sieci jest problematyczna, dla klientów, jednak jednocześnie bardzo korzystna dla pracowników sieci.

- Advertisement -

Dlaczego Aldi zamyka sklepy na święta? Według przedstawicieli sieci decyzja wynika z troski o pracowników.

Boże Narodzenie to wyjątkowy czas i chcemy, aby nasi współpracownicy mogli odpocząć i spędzić święta z rodziną – podkreśliła Rebecca Heley, dyrektorka ds. komunikacji w Aldi UK. Firma od kilku lat stosuje podobne rozwiązanie w drugi dzień świąt. Natomiast teraz potwierdziła, że tradycja będzie kontynuowana.

ALDI zamyka sklepy. Konsekwencje dla klientów

To, że Aldi zamyka sklepy, oznacza konieczność lepszego planowania zakupów. Choć sieć zapowiada wydłużone godziny otwarcia przed Bożym Narodzeniem, brak dostępu do sklepów w kluczowych dniach może być odczuwalny, szczególnie dla tych, którzy na ostatnią chwilę kupują świeże produkty.

Skoro Aldi zamyka sklepy, klienci powinni wcześniej sprawdzić godziny otwarcia swojego lokalnego marketu.
Skoro Aldi zamyka sklepy, klienci powinni wcześniej sprawdzić godziny otwarcia swojego lokalnego marketu., fot. gettyimages.com

Eksperci rynku detalicznego podkreślają jednak, że coraz więcej sieci wprowadza podobne praktyki. To oznaka szacunku dla pracowników. Natomiast podawanie informacji o datach zamknięcia sklepów z wyprzedzeniem pozwala klientom przygotować się i zaplanować wcześniej zakupy.

Inne sieci idą w ślady Aldi. Nowy trend w wielu sieciach

Nie tylko Aldi zamyka sklepy w tym okresie. Podobne decyzje ogłosiły m.in. Home Bargains czy Ikea. Te sieci również chcą dać pracownikom czas na odpoczynek. John Lewis i B&M w poprzednich latach także skracały godziny pracy lub zamykały się w drugi dzień świąt. To pokazuje szerszy trend w brytyjskim handlu detalicznym. Widać rezygnację z maksymalizacji obrotów na rzecz wizerunku pracodawcy przyjaznego rodzinie.

Jak przygotować się na święta?

Skoro Aldi zamyka sklepy, klienci powinni wcześniej sprawdzić godziny otwarcia swojego lokalnego marketu. Najpewniejszym źródłem informacji jest oficjalna wyszukiwarka sklepów na stronie internetowej sieci. Warto pamiętać, że większość supermarketów wraca do normalnych godzin otwarcia już od 27 grudnia. Wówczas już bez problemów będzie można zrobić zakupy.

 

Teksty tygodnia

UK

Zmiany zasad parkowania i wysokie kary! Kto musi uważać

Osoby otrzymujące Personal Independence Payment (PIP) oraz Disability Living...
Kryzys w UK

Do końca września można ubiegać się o pomoc w opłaceniu rachunków

Dzięki organizacji charytatywnej Act on Energy, gospodarstwa domowe w West Midlands mogą liczyć na pomoc w opłaceniu rachunków za energię.
UK

Oto najtańszy supermarket w UK. Zaoszczędzisz nawet 45 funtów

Aldi ponownie został uznany za najtańszy supermarket w Wielkiej Brytanii. Choć w poprzednim miesiącu pierwsze miejsce zajął Lidl, tym razem Aldi odzyskał pozycję lidera.
Crime

Wielka Brytania nie będzie żywić obcych przestępców

Brytyjski parlament forsuje zasadę natychmiastowej deportacji cudzoziemców skazanych za przestępstwa. Zamiast odbywać karę w brytyjskich więzieniach, obywatele innych państw będą odsyłani do swoich krajów.
UK

Cyberatak na Jaguar Land Rover: tysiące ludzi bez pracy

Tysiące pracowników otrzymało w tym tygodniu polecenie pracy z domu, ponieważ producent samochodów Jaguar zmaga się z poważną awarią systemów cyfrowych.
kasyno online

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet