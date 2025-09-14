ALDI zamyka sklepy! W święta nie zrobisz zakupów

Aldi zamyka sklepy w najważniejszym okresie roku dla handlu detalicznego. Dyskont poinformował, że wszystkie placówki w Wielkiej Brytanii będą zamknięte nie tylko w Boże Narodzenie, ale również w drugi dzień świąt (tzw. Boxing Day) oraz w Nowy Rok. To oznacza, że przez trzy dni z rzędu klienci nie zrobią tam zakupów.

Decyzja sieci jest problematyczna, dla klientów, jednak jednocześnie bardzo korzystna dla pracowników sieci.

Dlaczego Aldi zamyka sklepy na święta? Według przedstawicieli sieci decyzja wynika z troski o pracowników.

– Boże Narodzenie to wyjątkowy czas i chcemy, aby nasi współpracownicy mogli odpocząć i spędzić święta z rodziną – podkreśliła Rebecca Heley, dyrektorka ds. komunikacji w Aldi UK. Firma od kilku lat stosuje podobne rozwiązanie w drugi dzień świąt. Natomiast teraz potwierdziła, że tradycja będzie kontynuowana.

ALDI zamyka sklepy. Konsekwencje dla klientów

To, że Aldi zamyka sklepy, oznacza konieczność lepszego planowania zakupów. Choć sieć zapowiada wydłużone godziny otwarcia przed Bożym Narodzeniem, brak dostępu do sklepów w kluczowych dniach może być odczuwalny, szczególnie dla tych, którzy na ostatnią chwilę kupują świeże produkty.

Eksperci rynku detalicznego podkreślają jednak, że coraz więcej sieci wprowadza podobne praktyki. To oznaka szacunku dla pracowników. Natomiast podawanie informacji o datach zamknięcia sklepów z wyprzedzeniem pozwala klientom przygotować się i zaplanować wcześniej zakupy.

Inne sieci idą w ślady Aldi. Nowy trend w wielu sieciach

Nie tylko Aldi zamyka sklepy w tym okresie. Podobne decyzje ogłosiły m.in. Home Bargains czy Ikea. Te sieci również chcą dać pracownikom czas na odpoczynek. John Lewis i B&M w poprzednich latach także skracały godziny pracy lub zamykały się w drugi dzień świąt. To pokazuje szerszy trend w brytyjskim handlu detalicznym. Widać rezygnację z maksymalizacji obrotów na rzecz wizerunku pracodawcy przyjaznego rodzinie.

Jak przygotować się na święta?

Skoro Aldi zamyka sklepy, klienci powinni wcześniej sprawdzić godziny otwarcia swojego lokalnego marketu. Najpewniejszym źródłem informacji jest oficjalna wyszukiwarka sklepów na stronie internetowej sieci. Warto pamiętać, że większość supermarketów wraca do normalnych godzin otwarcia już od 27 grudnia. Wówczas już bez problemów będzie można zrobić zakupy.