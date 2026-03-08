9.03.2026 wchodzą nowe zasady dla kandydatów na prawo jazdy

Od 9 marca 2026 roku wchodzą w życie nowe zasady dla kandydatów na prawo jazdy, które mogą mieć bezpośredni wpływ na przebieg egzaminów praktycznych. Zmiana dotyczy przede wszystkim kwestii ubezpieczenia pojazdu używanego podczas testu. Jak podkreślają urzędnicy – brak odpowiednich dokumentów może oznaczać natychmiastowe odwołanie egzaminu.

Nowe regulacje wprowadził irlandzki urząd odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu drogowego. Mają rozwiązać problem pojazdów zgłaszanych na egzaminy bez jednoznacznego potwierdzenia ubezpieczenia kierowcy.

Nowe zasady dla kandydatów na prawo jazdy – obowiązkowe potwierdzenie ubezpieczenia

Najważniejszą zmianą jest obowiązek przedstawienia ważnego certyfikatu ubezpieczenia pojazdu podczas egzaminu praktycznego. Dokument musi jasno potwierdzać, że osoba przystępująca do egzaminu jest uprawniona do prowadzenia samochodu, który zostanie użyty podczas testu.

Jeśli kandydat nie jest wpisany jako kierowca na certyfikacie ubezpieczenia, konieczne będzie dodatkowe potwierdzenie od firmy ubezpieczeniowej. Może to być e-mail lub oficjalne pismo wystawione przez ubezpieczyciela, w którym wyraźnie wskazano, że dana osoba jest objęta ochroną ubezpieczeniową w odniesieniu do konkretnego pojazdu.

Egzaminator sprawdzi dokumenty przed rozpoczęciem egzaminu. Natomiast po weryfikacji zwróci je właścicielowi.

Brak dokumentu oznacza odwołanie egzaminu

Urzędnicy podkreślają, że nowe zasady dla kandydatów na prawo jazdy są obowiązkowe. Jeśli osoba przystępująca do egzaminu nie przedstawi wymaganych dokumentów, egzamin nie odbędzie się.

Oznacza to, że kandydaci powinni wcześniej upewnić się, że posiadają wszystkie wymagane potwierdzenia. W praktyce oznacza to także konieczność wcześniejszego kontaktu z ubezpieczycielem. Zwłaszcza jeśli samochód należy do członka rodziny lub instruktora.

Dlaczego wprowadzono nowe przepisy?

Zmiana przepisów jest efektem niedawnego sporu między egzaminatorami a instytucją odpowiedzialną za organizację egzaminów. Egzaminatorzy zwracali uwagę na sytuacje, w których pojazdy zgłaszane na testy nie posiadały jednoznacznie potwierdzonego ubezpieczenia kierowcy.

Według przedstawicieli pracowników problem polegał na tym, że w razie wypadku podczas egzaminu odpowiedzialność prawna mogła być niejasna. Wątpliwości dotyczyły szczególnie sytuacji, gdy kandydat prowadził samochód, w którego polisie nie był oficjalnie wpisany jako kierowca.

Nowe przepisy mają wyeliminować tę lukę i zapewnić pełną ochronę zarówno kandydatom, jak i egzaminatorom.

Co to oznacza dla osób przygotowujących się do egzaminu?

Dla osób planujących egzamin w najbliższych tygodniach nowe zasady dla kandydatów na prawo jazdy oznaczają przede wszystkim konieczność dokładnego sprawdzenia dokumentów przed dniem testu.

W praktyce najlepiej upewnić się, że certyfikat ubezpieczenia zawiera nazwisko kandydata jako uprawnionego kierowcy. Jeśli tak nie jest, należy wcześniej uzyskać oficjalne potwierdzenie od firmy ubezpieczeniowej.

Eksperci zwracają uwagę, że choć zmiana wydaje się formalnością, w rzeczywistości może zapobiec wielu problemom w dniu egzaminu. Jedno przeoczenie – brak dokumentu lub nieaktualne potwierdzenie – oznacza konieczność ponownego zapisywania się na test i wielotygodniowe oczekiwanie na nowy termin.