Jak prawo jazdy wpływa na zarobki młodych ludzi w Wielkiej Brytanii? Zaskakujące dane
fot. shutterstock.com
3 min.czytania

Jak prawo jazdy wpływa na zarobki młodych ludzi w Wielkiej Brytanii?

Joanna Baran
Joanna Baran

Jak podaje The Mirror, młodzi ludzie, którzy zdali prawo jazdy przed 21 rokiem życia są uprzywilejowani na rynku pracy. Zazwyczaj szybciej znajdują zatrudnienie i osiągają wyższe zarobki nich ich rówieśnicy bez uprawnień do kierowania pojazdami. Jak prawo jazdy wpływa na zarobki młodych ludzi w UK? 

Czy wkrótce prawo jazdy posiadane przez młodych ludzi będzie kluczem do znalezienia pracy? Może uzyskanie dokumentu jest sposobem na bezrobocie młodych osób w UK? Jak radzą sobie osoby około 20 roku życia w czasie kryzysu na rynku pracy w Wielkiej Brytanii?

Jak prawo jazdy wpływa na zarobki młodych ludzi w Wielkiej Brytanii?

Młodzi kierowcy, którzy zdadzą prawo jazdy przed 21 rokiem życia, mogą liczyć na wymierne korzyści finansowe. Według badania przeprowadzonego przez Veygo by Admiral, osoby posiadające dokument w młodym wieku zarabiają średnio o prawie 10 000 funtów więcej rocznie niż ich rówieśnicy, którzy nie posiadają uprawnień do prowadzenia pojazdów. Raport objął 2 000 dorosłych w Wielkiej Brytanii. W tym osoby zatrudnione w pełnym i niepełnym wymiarze godzin. Ujawnił wyraźną różnicę w zarobkach – średnie roczne wynagrodzenie kierowców poniżej 21. roku życia wyniosło niemal 32 000 funtów, podczas gdy osoby nieposiadające prawa jazdy zaledwie 21 000 funtów. Dlatego wpływ uprawnień na zarobki młodych osób jest bardzo wyraźny.

Wczesne prawo jazdy a rynek pracy

Badanie pokazuje, że posiadanie prawa jazdy w młodym wieku to nie tylko symbol niezależności. Dokument daje realną przewagę na rynku pracy, prawo jazdy wpływa na zarobki. Prawie jedna czwarta ankietowanych przyznała, że nie mogłaby wykonywać obecnej pracy bez pełnego prawa jazdy. Ponadto cztery na dziesięć osób, które nie prowadzą samochodu, przyznało, że straciło co najmniej jedną okazję zawodową z powodu braku możliwości transportu. Zdaniem ekspertów, wczesne uzyskanie prawa jazdy ułatwia młodym ludziom zdobycie przynajmniej jednej dodatkowej pracy jeszcze przed ukończeniem 21 lat. To niezwykle ważna informacja, ponieważ obecnie rynek pracy nie jest przyjazny dla młodych ludzi. Wiele czynników – począwszy od kosztów zatrudnienia pracownika po trudną sytuację gospodarczą – sprawiają, że wiele młodych osób ma realne trudności ze znalezieniem pracy.

Niezależność i mobilność jako motywacja

Raport podkreśla również, że motywacją do nauki jazdy w młodym wieku jest przede wszystkim niezależność. Ponad połowa badanych wskazała ją jako kluczowy powód. Wolność podróżowania wymieniło 45% uczestników badania. Natomiast 34% przyznało, że do zdobycia prawa jazdy zachęciła ich rodzina. Dla 33% młodych ludzi zdanie egzaminu było swoistym „rytuałem przejścia”,. Pozwoliło poczuć się dorosłym.

Jak prawo jazdy wpływa na zarobki młodych ludzi w Wielkiej Brytanii? Zaskakujące dane
Jak prawo jazdy wpływa na zarobki młodych ludzi w Wielkiej Brytanii? Zaskakujące dane
fot. shutterstock.com

Młodzi kierowcy cenią także możliwość uniezależnienia się od rodziny i przyjaciół. 31% badanych stwierdziło, że prawo jazdy pozwoliło im przestać polegać na innych w codziennym transporcie. Natomiast osoby, które nauczyły się prowadzić samochód dopiero w późniejszym wieku, częściej odczuwały ograniczenia w życiu zawodowym i prywatnym.

Czy prawo jazdy wpływa na zarobki młodych osób i jest kluczem do zatrudnienia?

W kontekście kryzysu na rynku pracy w Wielkiej Brytanii, prawo jazdy jest coraz ważniejszym atutem młodych ludzi. Oprócz możliwości większej mobilności i niezależności, dokument otwiera drogę do stanowisk wymagających samodzielnego dojazdu lub transportu. Eksperci podkreślają, że w dobie niedoboru pracowników, młodzi kierowcy, którzy zdobędą uprawnienia wcześniej, zyskują znaczącą przewagę konkurencyjną.

Raport jednoznacznie pokazuje, że inwestycja w zdobycie prawa jazdy przed 21. rokiem życia to nie tylko krok ku dorosłości, ale realne wsparcie dla przyszłych zarobków i rozwoju zawodowego.

 

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

