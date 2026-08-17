Praca w Niemczech staje się coraz bardziej stresująca
Praca w Niemczech staje się coraz bardziej stresująca / fot. Shutterstock
NiemcyPraca i zarobki
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Poziom stresu związanego z pracą w Niemczech osiągnął rekordowy poziom

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Według najnowszego raportu, poziom stresu, który jest związany z pracą, osiągnął w Niemczech rekordowy poziom.

Osoby pracujące w Niemczech nigdy nie były tak zestresowane, jak obecnie. To właśnie stres jest główną przyczyną absencji chorobowej w tym kraju.

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Praca w Niemczech jest stresująca?

Według danych KKH prawie 119 dni chorobowych na 100 osób ubezpieczonych w 2025 roku było spowodowanych stresem. Jest to prawie 80-procentowy wzrost w porównaniu z 66 dniami zgłoszonymi w 2017 roku. Z kolei w 2024 roku liczba ta była nieznacznie niższa i wynosiła 112 dni.

Raport ujawnił również, że reakcje na stres i zaburzenia adaptacyjne były trzecią najczęstszą przyczyną absencji chorobowej pracowników, po infekcjach dróg oddechowych i bólach pleców.

Najczęstsza przyczyna stresu

Najczęstszą przyczyną stresu w pracy w Niemczech jest duże obciążenie pracą. A także ciągłe nadgodziny, niskie płace i problemy finansowe wynikające z wysokich kosztów utrzymania.

Aileen Könitz, ekspertka psychiatrii i lekarka z KKH, dodaje, że uzależnienie od laptopów i smartfonów pogarsza ten problem. Pomimo wzrostu elastyczności i możliwości pracy z domu, technologia sprawia, że pracownicy są stale pobudzeni.

Lubię nazywać to niewidzialnym stresem niejednoznaczności. Współczesna praca może być wyczerpująca, mimo że stała się bardziej elastyczna. Praca jest dziś stresująca nie tylko dlatego, że jest powszechnie postrzegana jako zbyt ciężka. Ale także dlatego, że wiele kwestii z nią związanych pozostaje nierozstrzygniętych, niejasnych i nierozwiązanych – mówi Könitz.

Praca z domu może zwiększyć elastyczność rutynowych czynności, ale może również „wywoływać stres, gdy brakuje jasnych zasad”. Tradycyjne granice między pracą a życiem prywatnym mogą się również zacierać. Wtedy pracujemy kosztem czasu, który powinniśmy przeznaczyć na relaks.

Ciągła presja w pracy i brak odpoczynku mogą prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak przewlekły stres, zmęczenie i wypalenie zawodowe.

Coraz więcej osób zatrudnionych w Niemczech czuje się przeciążonych pracą
Coraz więcej osób zatrudnionych w Niemczech czuje się przeciążonych pracą / fot. Shutterstock

Prawa pracownika przy stresie i wypaleniu

W przypadku gdy pracujemy w Niemczech i doświadczamy silnego stresu lub wypalenia zawodowego, mamy prawo do standardowego zwolnienia lekarskiego (Krankschreibung). Wystawia je lekarz ogólny, psychoterapeuta lub psychiatra. Przez pierwsze 6 tygodni pracodawca wypłaca 100 proc. wynagrodzenia. Natomiast po tym okresie kasa chorych (Krankenkasse) przejmuje wypłatę zasiłku chorobowego (Krankengeld) do 78 tygodni.

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