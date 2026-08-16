Zmiany w niemieckich dowodach osobistych w 2027 roku

W 2027 zmienią się niemieckie dowody osobiste. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło, że inny będzie układ oraz dane w dokumencie (Personalausweis).

Jak donosi Rheinische Post – wkrótce zmieni się wiele cech niemieckiego dowodu osobistego. Minister spraw wewnętrznych, Alexander Dobrindt wyjaśnił gazecie, że zmianie ulegnie system aktualizacji adresu widniejącego na dowodach.

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Niemieckie dowody osobiste ulegną zmianie

Do tej pory mieszkańcy Niemiec, którzy przeprowadzali się i rejestrowali nowy adres w urzędzie Bürgeramt, otrzymywali małą naklejkę z nowym adresem. Tę z kolei mogli nanieść na stary adres na dowodzie osobistym.

Jednak w związku z digitalizacją procesu rejestracji adresów przez coraz więcej urzędów ds. obywateli, od 2027 roku wspomniane małe naklejki prawdopodobnie będą rozsyłane pocztą. Minister dodał, że rząd rozważa obecnie całkowite usunięcie adresów z dowodów osobistych, aby uprościć ten proces.

W przypadkach, w których dowód osobisty służy obecnie jako dowód adresu, takich jak otwarcie konta bankowego lub podpisanie umowy telefonicznej i najmu, planowane są dostępne i proste rozwiązania cyfrowe.

Komisja Petycji Bundestagu popiera również rozważenie usunięcia drukowanego adresu zamieszkania z nowej generacji dowodów osobistych. Według petycji, drukowany adres na dowodzie osobistym stanowi potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa. Na przykład, gdyby klucz został skradziony wraz z dokumentem tożsamości, przestępcy mogliby łatwo uzyskać dostęp do mieszkania.

Jako możliwą alternatywę komisja zaproponowała chip. Na nim miałyby być przechowywane odpowiednie informacje.

Nie wiadomo jeszcze, czy zmiany będą dotyczyły także zezwoleń na pobyt.

Większe zdjęcia i inne zmiany

Do kolejnych zmian wprowadzonych w nowych dowodach będą należały: powiększenie zdjęć oraz aktualizacja istniejących zabezpieczeń i dodanie nowych. Według Dobrindta nowe karty będą miały lepszą ochronę kryptograficzną. Dotyczyć to będzie technik szyfrowania, które uniemożliwiają odczytanie danych osobowych.

Karty będą również wyświetlać „kody matrycy danych”. Podobne do kodów QR, co – jak wyjaśnił Dobrindt – uprości weryfikację tożsamości. Do końca 2027 roku wszystkie nowe dowody osobiste prawdopodobnie będą zgodne z nowymi specyfikacjami.

Rząd omawia również pomysł umożliwienia osobom powyżej 70. roku życia bezterminowego korzystania z dotychczasowego dowodu. Bez konieczności ubiegania się o nowy. Ma to na celu zmniejszenie biurokracji dla osób starszych. Gdyż dla wielu z nich stanowi ona szczególnie istotną przeszkodę.