Ceny domów w Irlandii wzrosły o 7,5% w lipcu

Najnowsze dane pokazują, że ceny domów w Irlandii wzrosły w lipcu o 7,5 procenta. Miesiąc wcześniej średnie ceny nieruchomości wzrosły o 7,9 procenta. Z kolei ceny nieruchomości w Dublinie wzrosły o 6 procent w porównaniu z lipcem 2024 roku. Mediana cen domów w Irlandii wyniosła w lipcu 374 999 euro.

Najwyższa mediana cen w okresie dwunastu miesięcy od lipca 2025 roku wyniosła 675 000 euro w Dún Laoghaire-Rathdown. Z kolei najniższa mediana cen wyniosła 195 000 euro w Donegal oraz Leitrim.

- Advertisement -

Najdroższe i najtańsze regiony

Najdroższym obszarem w okresie roku do lipca 2025 była strefa A94 (Blackrock, Dublin) ze średnią ceną 795 000 euro. Strefa F45 (Castlerea, Roscommon) miała najniższą cenę, która wyniosła 150 000 euro.

Dane pokazują, że w lipcu tego roku odnotowano 1876 zakupów nieruchomości dokonanych po raz pierwszy. Natomiast łączna wartość transakcji w lipcu wyniosła 2,1 miliarda euro.

Obejmowało to 3567 istniejących domów o wartości 1,5 miliarda euro oraz 1145 nowych nieruchomości o wartości 550,7 miliona euro.

Eksperci: to chwilowe spowolnienie

– Choć nieznaczny spadek rocznego tempa wzrostu cen nieruchomości zostanie przyjęty z zadowoleniem przez potencjalnych nabywców, nie jest to niczym niezwykłym w okresie letnim, który często jest okresem spokoju pod względem sprzedaży domów – mówi Trevor Grant, prezes Irish Mortgage Advisors.

– Jednak to złagodzenie może być krótkotrwałe i możemy być świadkami przyspieszenia wzrostu cen nieruchomości we wrześniu i październiku. Te często są bowiem miesiącami wzmożonej sprzedaży domów – dodaje.

Przedstawiciele grupy Umbrella Brokers Ireland poinformowali, że rozczarowujące statystyki dotyczące pozwoleń na budowę i rozpoczętych inwestycji uniemożliwiają dostrzeżenie jakiegokolwiek znaczącego spadku cen w dającej się przewidzieć przyszłości.

Rząd pod presją. Potrzebny nowy plan mieszkaniowy

Zastępca dyrektora generalnego Rachel McGovern powiedziała:

– Nastąpił niewielki spadek poziomu podwyżek, ale nie miało to większego znaczenia.

– Niestety oznacza to, że nasz rynek nieruchomości nadal będzie najlepiej służył osobom o wysokich dochodach i tym, którzy mają dostęp do wsparcia finansowego ze strony rodziny – twierdzi.

Ekspert dodała, że ​​rząd stoi teraz przed poważnym zadaniem związanym z oczekiwanym nowym planem mieszkaniowym.

– Będziemy musieli podjąć bezprecedensowe działania, aby usunąć przeszkody, zwłaszcza w zakresie strefowania, planowania i infrastruktury.