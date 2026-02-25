Ceny najmu rosną, oferty znikają w godzinę. Co się dzieje na rynku mieszkań w Irlandii?

Rynek wynajmu mieszkań w Irlandii pozostaje pod silną presją. Czynsze rosną, liczba dostępnych lokali spada. Natomiast osoby planujące przeprowadzkę i pracę w kraju – w tym wielu Polaków rozważających migrację zarobkową – coraz częściej napotykają poważne trudności w znalezieniu przystępnego cenowo mieszkania. Co się dzieje na rynku mieszkań w Irlandii?

Problem dotyczy zarówno dużych miast, jak i mniejszych ośrodków, choć w największych aglomeracjach jest szczególnie widoczny.

Co się dzieje na rynku mieszkań w Irlandii? Koszt najmu mieszkania

Średni koszt wynajmu dwupokojowego mieszkania w dużych miastach przekracza obecnie 2 000 euro miesięcznie. W Dublinie ceny w wielu lokalizacjach są jeszcze wyższe. Dotyczy to mieszkań o dobrej lokalizacji, nowoczesnym standardzie i bliskości infrastruktury transportowej czy centrów zatrudnienia. Poza stolicą sytuacja również pozostaje napięta. W miastach takich jak Cork, Galway czy Limerick czynsze systematycznie rosną. Natomiast różnice cenowe między regionami stopniowo się zmniejszają. Głownie dlatego, że popyt utrzymuje się na wysokim poziomie.

Jak szybko rosną czynsze?

Według dostępnych danych publikowanych przez rząd Irlandii w tekście “Rent Pressure Zones (RPZ)” czynsze wzrosły średnio o około 4–5 procent w skali roku. W poprzednich latach tempo wzrostu bywało jeszcze wyższe. Natomiast w niektórych okresach dynamika podwyżek przekraczała średnią krajową. W efekcie ceny najmu są dziś o kilkadziesiąt procent wyższe niż przed pandemią oraz wielokrotnie wyższe niż dekadę temu. Wzrost ma charakter kumulacyjny. Dlatego kolejne lata podwyżek powodują stopniowe, ale trwałe zwiększanie obciążeń finansowych najemców.

Rekordowo niska liczba dostępnych mieszkań

Problemem rynku nie jest wyłącznie poziom cen, ale przede wszystkim ograniczona podaż mieszkań na wynajem. W skali kraju w danym momencie dostępnych jest jedynie kilka tysięcy lokali. To stanowi historycznie niski poziom w porównaniu z danymi z poprzednich lat. Oznacza to silną konkurencję między osobami szukającymi mieszkania oraz szybkie tempo zawierania umów. Oferty znikają często w ciągu kilku dni. Czasami nawet godzin.

W praktyce kandydaci na najemców muszą spełniać wysokie wymagania finansowe, przedstawić referencje oraz wykazać stabilne dochody. Coraz częściej wymagana jest również kaucja i zabezpieczenie finansowe obejmujące kilka miesięcy czynszu. Takie wymogi dodatkowo ograniczają dostępność mieszkań dla osób o mniejszych oszczędnościach.

Trudna sytuacja dla osób planujących przeprowadzkę do Irlandii

Dla osób rozważających migrację do Irlandii – w tym wielu Polaków planujących pracę i osiedlenie się – rynek najmu stanowi dziś jedno z największych wyzwań logistycznych i finansowych. Problemem bywa brak lokalnej historii najmu, brak referencji od irlandzkiego pracodawcy lub ograniczona zdolność konkurowania z osobami już funkcjonującymi na rynku.

Osoby przyjeżdżające do kraju często muszą liczyć się z koniecznością tymczasowego zakwaterowania w hotelach, hostelach lub wynajmowanych pokojach, zanim uda się znaleźć stałe mieszkanie. Przy obecnym poziomie cen proces ten bywa kosztowny i stresujący.

Koszt wynajmu a realne zarobki – jak to wygląda w praktyce?

Wysokie czynsze powodują, że wynajem pochłania znaczną część miesięcznych dochodów gospodarstw domowych. W wielu przypadkach koszty mieszkaniowe stanowią nawet 40–60 procent dochodu jednej osoby. Oznacza to, że mimo relatywnie wysokich wynagrodzeń w sektorach takich jak IT, budownictwo, opieka zdrowotna czy usługi, realna siła nabywcza jest ograniczana przez rosnące koszty zakwaterowania.

Konsekwencje społeczne są widoczne w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców. Wysokie wydatki na czynsz ograniczają możliwość oszczędzania, budowania kapitału czy planowania zakupu własnej nieruchomości. Rosnąca część dochodu przeznaczana na mieszkanie zmniejsza przestrzeń finansową na inne potrzeby – edukację, inwestycje czy zabezpieczenie przyszłości.

Dlaczego problem na rynku mieszkaniowym się pogłębia?

Do głównych przyczyn problemu należą niedostateczna liczba nowych inwestycji mieszkaniowych, ograniczona podaż lokali przeznaczonych na wynajem oraz wysokie koszty budowy. Dodatkowo część właścicieli decyduje się wycofać nieruchomości z rynku najmu i sprzedać je na rynku wtórnym, co jeszcze bardziej zmniejsza liczbę dostępnych ofert.

Presję zwiększają również rosnące koszty materiałów budowlanych, niedobór siły roboczej w sektorze budownictwa oraz długie procesy administracyjne związane z realizacją nowych projektów mieszkaniowych. Wszystkie te czynniki wpływają na ograniczoną dynamikę zwiększania podaży.

Co dalej z rynkiem mieszkań na wynajem?

Bez znaczącego zwiększenia liczby nowych mieszkań – zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym – presja cenowa prawdopodobnie utrzyma się w kolejnych latach. Eksperci wskazują, że stabilizacja rynku wymaga długofalowej polityki mieszkaniowej, przyspieszenia inwestycji budowlanych oraz mechanizmów. Te pozwolą lepiej równoważyć relację między poziomem czynszów a dochodami mieszkańców.

Dla osób planujących przeprowadzkę do Irlandii najważniejsze pozostaje staranne przygotowanie finansowe, wcześniejsze rozeznanie rynku oraz realistyczna ocena kosztów życia. To, co dzieje się na rynku mieszkań w Irlandii powoduje, że dostęp do przystępnego cenowo mieszkania jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o jakości życia i powodzeniu migracji zarobkowej.