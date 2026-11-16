Council Tax rośnie i ma dojść do 3000 funtów za przeciętną nieruchomość. Jednak już teraz w wielu miejscach właściciele domów płacą znacznie więcej. Foto: Shutterstock
Council Tax rośnie i ma dojść do 3000 funtów za przeciętną nieruchomość. Jednak już teraz w wielu miejscach właściciele domów płacą znacznie więcej. Foto: Shutterstock
UK
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Przeciętny Council Tax będzie wynosił rocznie £3,000. Jak legalnie obniżyć ten podatek?

Marek Piotrowski
Marek Piotrowski

Council Tax to jeden z najbardziej kontrowersyjnych i krytykowanych podatków w Anglii. Dla wielu jest to uciążliwa płatność, nieadekwatna do ceny czy wielkości nieruchomości, którą się posiada. Co więcej w wielu miejscach działalność councili, jak choćby odbiór śmieci czy czystość na ulicach pozostawiają wiele do życzenia. Wielu pyta się na co właściwie idą pieniądze. A Council Tax rośnie i będzie rosnąć. Sprawdź, ile wynosi podwyżka i jak legalnie obniżyć rachunek.

Council Tax w Anglii znów rośnie, a prognozy nie pozostawiają złudzeń. Według analizy Partii Konserwatywnej, opartej na danych Office for Budget Responsibility (OBR), średni rachunek dla domu w Band D wzrośnie z £2,391 obecnie do £2,958 w roku podatkowym 2031–32. Dla polskiej rodziny w Anglii oznacza to realne różnice w domowym budżecie. Poniżej sprawdzamy liczby i pokazujemy, jak zapłacić mniej.

Ile wyniesie Council Tax w  ciągu kolejnych 5 lat?

Zacznijmy od danych. W 2026–27 średni Band D w Anglii wynosi £2,392, czyli o £111 (4,9%) więcej niż rok wcześniej. Zatem do 2031–32 rachunek wzrośnie o £566, czyli około 24%.
Co ważne, to średnia krajowa. Różnice między poszczególnymi councilami są ogromne. Mieszkańcy londyńskiej dzielnicy Wandsworth płacą najmniej w Anglii: £1,028.21 za Band D. Jednak ten rekord wkrótce może upaść. Rada Wandsworth zapowiedziała, że od kwietnia 2027 r. podniesie stawkę o około 94%, czyli o £958 dla przeciętnego Band D. To szczególnie istotne dla Polaków, bo wielu z nas mieszka właśnie w Londynie.

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Dlaczego Council Tax budzi tyle kontrowersji?

Po pierwsze, system opiera się na przestarzałych wycenach. Council Tax działa od 1993 roku, a osiem przedziałów cenowychy opiera się na wartościach domów z 1991 roku. W rezultacie za dom na północy Anglii można płacić proporcjonalnie więcej niż drogi apartament w centrum Londynu. Zobacz jak działa Council Tax.

Po drugie, rząd próbuje to częściowo naprawić i zdaniem wielu nieudolnie. A zmiany dodatkowo rodzą jeszcze więcej niesprawiedliwości. Od 1 kwietnia 2028 r. właściciele nieruchomości wartych co najmniej £2 mln w Anglii zapłacą dodatkową opłatę, która pojawi się obok zwykłego Council Tax – tzw. Mansion Tax. Wyniesie ona od £2,500 do £7,500 rocznie, zależnie od wartości domu. Teoretycznie wydaje się to sprawiedliwe, bo Mansion Tax dotknie najdroższe nieruchomości.  Jednak ceny domów tak znacząco wzrosły, że może się zdarzyć, że w domach obecnie wartych 2 miliony funtów mieszkają emeryci, których nie stać na Mansion Tax i którzy dom nabyli wiele lat temu.

Po trzecie, podwyżki są ustalane przez councile niezależnie. Na przykład Somerset zastosował 2,99% podstawowej podwyżki plus 2% na opiekę społeczną. Jednak zęść rad dostała jednak zgodę na więcej. W niektórych regionach podwyżki sięgnęły nawet 9%. W Walii średnia podwyżka wyniosła 5,2%.

 Na co idą pieniądze z Council Tax?

Większość Twojego rachunku trafia na opiekę społeczną, a nie na śmieci czy ulice. Rady w Anglii wydają średnio 78% wpływów z Council Tax i funduszy ogólnych na opiekę społeczną nad dorosłymi i dziećmi. To wyraźnie więcej niż jeszcze kilka lat temu. Dlatego rachunki rosną tak szybko.

Przykład: jak Bristol dzieli każdego funta z Council Tax (2026–27)

Na co Z każdego £1
Opieka społeczna nad dorosłymi 31p
Usługi dla dzieci i rodzin 23p
Inne usługi rady 15p
Koszty administracyjne 9p
Wywóz śmieci 8p

Takie dane podaje rada Bristolu. Pozostałe pozycje budżetu nie zostały w tym zestawieniu wymienione. W innych radach proporcje wyglądają podobnie.

Jak legalnie obniżyć Council Tax?

Niestety sposobów na obniżenie tej daniny jest niewiele.

1. Zniżka dla osoby mieszkającej samotnie

Jeśli mieszkasz sam i płacisz Council Tax, przysługuje Ci 25% zniżki. Dotyczy to także sytuacji, gdy mieszkasz z osobami, które nie są liczone do podatku. Należą do nich pełnoetatowi studenci, praktykanci (apprentices), opiekunowie i osoby z poważnymi zaburzeniami psychicznymi.
Pamiętaj jednak o obowiązku informacyjnym. Niektóre rady wymagają zgłoszenia zmiany sytuacji w ciągu 21 dni, a za zwłokę grozi kara. Dlatego po wprowadzeniu się partnera lub współlokatora od razu poinformuj radę.

2. Sprawdzenie progu, czyli Council Tax Band (ryzykowne!)

Złe zaszeregowanie domu zdarza się, ale szanse są mniejsze, niż sugerują popularne poradniki. Według Which? w 2025–26 w Anglii 65% skarg zakończyło się bez zmiany progu, a obniżenie uzyskał mniej więcej co siódmy wnioskujący.

Ryzyko też istnieje, bo po ponownej wycenie próg może pójść w górę. Złóż więc wniosek tylko wtedy, gdy masz mocne dowody, na przykład porównanie z identycznymi sąsiednimi domami. Procedura w Valuation Office Agency jest darmowa. Nie płać firmom, które biorą prowizję od zwrotu.

3. Council Tax Reduction (pomoc przy niskich dochodach)

Osoby o niskich dochodach mogą ubiegać się o obniżkę w lokalnej radzie.

4. Studenci

Pełnoetatowi studenci nie są liczeni do podatku. Dom zajmowany wyłącznie przez studentów jest w ogóle zwolniony z opłaty Council Tax. Natomiast jeśli mieszkasz ze studentem, możesz dostać zniżkę.

Jak usunąć swoją nieruchomość z listy płacenia Council Tax?

Istnieje opcja usunięcia budynku z listy Council Tax przez Valuation Office Agency (VOA). Wówczas VOA faktycznie skreśla budynek z listy. Dzieje się tak wtedy, gdy budynek został całkowicie rozebrany, jest naprawdę zrujnowany (derelict) albo przechodzi gruntowną renowację. Zasady te obowiązują w Anglii i Walii. Jednak jeśli ktoś mieszka w domu, urząd nie usunie go z listy nawet podczas poważnych prac.

Teoretycznie jest do dobra opcja na oszczędność podczas dużych remontów, ale jest jedno ryzyko. Po remoncie dom może i zapewne zostanie wyżej wyceniony przez VOA i Council Tax wzrośnie!

Artykuł ostatnio zaktualizowano
Marek Piotrowski
Marek Piotrowski
Z pasji finansista kochający liczby, dane i statystyki. W redakcji chętnie podejmuje się tematów prawnych i finansowych w których ma ogromne doświadczenie. Zmiany w przepisach, ustawach ogarnia w mgnieniu oka. Przez wiele lat jako wolontariusz w Londynie pomagał Polakom odnaleźć się w przepisach prawa brytyjskiego. Amator modeli samolotów. W wolnych chwilach lub wędrówki. Do UK przyjechał w 2008 na 3 miesiące i... został do dziś.
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