Zniżka Council Tax dla emerytów może wynieść nawet 100 proc.
Emeryci mogą otrzymać nawet 100 proc. zniżki na Council Tax

Paulina Markowska

Osoby pobierające dodatek emerytalny, Pension Credit, mogą uzyskać nawet 100 proc. zniżki na Council Tax. Okazuje się, że wielu emerytów nie korzysta z tego wsparcia.

Emeryci o niskich dochodach powinni sprawdzić, czy mogą obniżyć swój rachunek za podatek lokalny. W niektórych przypadkach można uzyskać nawet 100 proc. zniżki na Council Tax.

Ulga w podatku lokalnym dla emerytów – nawet 100 proc. zniżki na Council Tax

Organizacja charytatywna Independent Age zachęca emerytów otrzymujących Pension Credit do sprawdzenia, czy kwalifikują się do zniżki na Council Tax.

- Advertisement -

Ulga w podatku lokalnym (czyli Council Tax Reduction) stanowi pomoc dla osób o niskich dochodach i pobierających określone świadczenia. Nie przyznaje się jej jednak automatycznie. Zazwyczaj trzeba się o nią ubiegać za pośrednictwem władz lokalnych.

Wielu uprawnionych do ulgi emerytów może nie zdawać sobie z niej sprawy, zwłaszcza jeśli już otrzymują Pension Credit.

Rachunek za podatek lokalny zredukowany do zera

Zgodnie z przepisami, starsze osoby otrzymujące gwarantowaną część dodatku emerytalnego (Pension Credit) mogą kwalifikować się do maksymalnego wsparcia w ramach Council Tax Reduction. Oznacza to, że ich rachunek za podatek lokalny może zostać zredukowany do zera.

Nawet osoby, które nie otrzymują pełnej części gwarantowanej, mogą nadal mieć prawo do zniżki. W zależności od dochodów, oszczędności i sytuacji gospodarstwa domowego.

Wsparcie nie ogranicza się do właścicieli domów – mogą się o nie ubiegać również najemcy, jeśli muszą płacić podatek lokalny.

Ulgę dla emerytów ustala się na poziomie krajowym. Oznacza to, że starsze osoby są generalnie lepiej chronione niż osoby w wieku produkcyjnym, z możliwością otrzymania do 100 proc. wsparcia, w zależności od okoliczności.

Dokładna kwota, którą można otrzymać, zależy od takich czynników, jak:

  • dochód gospodarstwa domowego
  • oszczędności (zwykle poniżej 16 000 funtów, chyba że otrzymujemy Pension Credit)
  • kto jeszcze mieszka z nami w tym samym gospodarstwie domowym.
Konto brytyjskie z uczciwym kursem

Banki w UK potrafią doliczyć nawet 3-5% marży do każdego przelewu do Polski lub innego kraju. Wysyłając £1000 przez Wise, odbiorca otrzyma średnio o 150-250 PLN więcej niż przy tradycyjnym przelewie bankowym.

