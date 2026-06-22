Council Tax w UK po polsku. Kompleksowy przewodnik

Oto kompleksowy przewodnik po Council Tax, przygotowany specjalnie dla Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Dowiesz się z niego, jak działa ten system, jak płacić mniej i co zrobić, aby uniknąć problemów z lokalnym urzędem (Local Council).

Po pierwsze czym jest Council Tax?

Council Tax to lokalny podatek od nieruchomości mieszkalnych. Pieniądze te zasilają budżet council i są przeznaczane na:

wywóz śmieci i recykling, utrzymanie dróg i oświetlenie ulic, szkoły i biblioteki, policję oraz straż pożarną.

Podatek ten płaci się tak jak w Polsce za nieruchomość, a nie od osoby, choć liczba mieszkańców ma wpływ na wysokość zniżek.

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Kto musi płacić

Zasada jest prosta: płaci osoba, która faktycznie mieszka w danej nieruchomości i ma ukończone 18 lat. Wyjątkiem zazwyczaj jest jedynie sytuacja w której wynajmujesz pokój w mieszkaniu z innymi osobami. Wówczas przeważnie landlord płaci council tax, a jego koszt jest wliczony w czynsz.

Ile wynosi Council Tax (Bands)?

Wysokość podatku zależy od „Valuation Band” (grupy podatkowej), do której przypisany jest dana nieruchomość. Grupy oznaczone są literami od A do H (w Anglii i Szkocji) lub A do I (w Walii). Brand A jest najtańszy, a Band H najdroższy.

Band danej nieruchomości można sprawdzić na stronie rządowej: gov.uk/council-tax-bands. Warto to zrobić i porównać z domami po sąsiedzku. Jeśli sąsiedzi w identycznych domach należą do innej, niższej grupy) można się odwoływać.

Zniżki i zwolnienia – jak płacić mniej?

Wiele osób w UK płaci pełną stawkę, nie wiedząc, że przysługują im ulgi tzw. discounts. Nie mylić z reduction, bo to są dwie różne sprawy.

Council Tax Discounts

Single oraz samotni rodzice

Osoby, które mieszkają same lub są jedynym dorosłym mieszkającym w domu z dziećmi mogą mieć 25% zniżki.

Studenci

Jeśli w domu mieszkają tylko studenci studiów dziennych (full-time), nieruchomość jest całkowicie zwolniona z podatku. Jeśli mieszkasz z jedną osobą pracującą i jesteś studentem, osoba pracująca może ubiegać się o 25% zniżki (traktowana jest jak „single person”).

Council Tax Reduction (dla osób o niskich dochodach)

Osoby pobierające zasiłki (np. Universal Credit) oraz o niskich dochodach mogą ubiegać się o Council Tax Reduction. W niektórych przypadkach podatek może zostać obniżony nawet o 100%. Udzielana ulga zależy od adresu zamieszkania, sytuacji rodzinnej, otrzymywanych zasiłków. Aby sprawdzić jak dużo może obniżyć council tax wejdź na stronę.

Jak płacić Council Tax?

Rachunek wystawiany jest raz w roku (zwykle w marcu) na nadchodzący rok podatkowy (kwiecień–marzec).

Metoda 10 rat: Standardowo kwota dzielona jest na 10 miesięcy. Luty i marzec są wtedy miesiącami „wolnymi” od opłat.

Metoda 12 rat: Możesz poprosić urząd o rozłożenie płatności na 12 miesięcy, co zmniejszy Twoje miesięczne obciążenie.

Direct Debit: Najbezpieczniejsza opcja – bank automatycznie przelewa pieniądze, więc nie zapomnisz o terminie.

Przeprowadzka a council tax

Gdy zmieniasz adres, musisz powiadomić urząd, gdzie do tej pory płaciłeś Council Tax. Zgłoś datę wyprowadzki, aby otrzymać rachunek końcowy (final bill) i nie płacić za kogoś innego. Jednocześnie należy powiadomić nowy urząd.

Co się stanie, jeśli zalegasz z Council Tax?

Council Tax to tzw. priority debt (dług priorytetowy). Urzędy są bardzo skuteczne w jego ściąganiu, ponieważ nie potrzebują rozprawy sądowej. Najpierw otrzymasz upomnienia. Jeśli nie zapłacisz, otrzymasz tzw. Final Notice. To ostatnia szansa na zapłatę. Jeśli nie reagujesz na wezwania, stracisz prawo do płacenia w ratach i musisz zapłacić całą kwotę za rok z góry.

Na kolejnym etapie sprawa trafia do sądu, co zwiększa dług o koszty sądowe (ok. £80-£120). Sąd niejako z automatu nadaje tzw. liability order, który jest podstawą do działania dla ,brytyjskiego komornika. Komornicy (bailiffs) nachodzą dłużników w domach i mogą ściągać dług bezpośrednio z Twoich zarobków (Attachment of Earnings) i są w tym skuteczni.

Swojego czasu, głośno było o tym, że komornicy ścigali premiera Wielkiej Brytanii za dług wynoszący niecałe 600 funtów.

Jeśli masz problemy finansowe i nie płacisz council tax, nie unikaj kontaktu! Zadzwoń do swojego urzędu. Często udaje się ustalić plan spłaty zadłużenia, który uchroni Cię przed wizytą komornika. Więcej porad na ten temat znajdziesz na Citizen Advice.

Zobacz: Co zrobić jeśli pod Twoimi drzwiami zjawia się komornik.