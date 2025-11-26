Irlandzkie rodziny mogą od początku 2026 roku liczyć na znaczące wsparcie finansowe. Zgodnie z budżetem Irlandii na 2026 rok, wchodzą w życie podwyżki w Working Family Payment – zasiłku dla rodzin pracujących – oraz inne świadczenia socjalne, które mają pomóc w rosnących kosztach życia. Dodatkowe pieniądze dla rodzin już od stycznia 2026 to ważna wiadomość dla milionów mieszkańców Irlandii.

Od 2 stycznia 2026 roku limity dochodów uprawniające do zasiłku dla rodzin pracujących zostaną podniesione o 60 € tygodniowo dla wszystkich wielkości rodzin. Dzięki temu więcej rodzin będzie mogło otrzymać wsparcie finansowe, które do tej pory było ograniczone przez niższe progi dochodowe.

Więcej rodzin kwalifikuje się do Working Family Payment

Zasiłek jest wolny od podatku i wynosi 60% różnicy między limitem dochodu a dochodem rodziny, przy minimalnej kwocie 20 € tygodniowo.

Nowe limity dochodów wyniosą:

705 € tygodniowo dla rodziny z jednym dzieckiem

806 € dla dwóch dzieci

907 € dla trzech dzieci

998 € dla czterech dzieci

1 124 € dla pięciorga dzieci

Rodziny z ośmiorgiem lub więcej dzieci mogą otrzymać wsparcie, jeśli ich dochód nie przekracza 1 472 € tygodniowo.

Fuel Allowance po raz pierwszy dla beneficjentów WFP

Po raz pierwszy osoby korzystające z Working Family Payment będą mogły otrzymać również Fuel Allowance – dodatek na ogrzewanie zimą.

Tygodniowa kwota dodatku wzrosła z 33 € do 38 €. To w 28-tygodniowym sezonie daje łącznie 1 064 €. Środki będą wypłacane z wyrównaniem od stycznia 2026 roku.

Podwójny bonus świąteczny dla rodzin

Rodziny pobierające dwa kwalifikujące się świadczenia, np. One-Parent Family Payment i Domiciliary Care Allowance, otrzymają podwójny bonus świąteczny. To dodatkowo zwiększy środki dostępne w okresie zimowym.

Back to School Clothing and Footwear Allowance – więcej dzieci skorzysta

Rozszerzono również program Back to School Clothing and Footwear Allowance. Teraz więcej dzieci, w tym maluchy w wieku 2–3 lat, będzie mogło skorzystać z jednorazowego wsparcia na zakup ubrań i obuwia szkolnego. Program obejmuje dzieci w wieku do 22 lat. Trwa od 1 czerwca do 30 września każdego roku.

Dlaczego dodatkowe pieniądze dla rodzin pracujących są ważne?

Eksperci podkreślają, że nowe świadczenia mają złagodzić skutki inflacji i rosnących kosztów życia. Choć niektóre jednorazowe środki z poprzednich lat rząd wycofał, to nowe wsparcie zwiększy realne dochody wielu gospodarstw domowych.

Dla irlandzkich rodzin oznacza to, że dodatkowe pieniądze dla rodzin zaczną trafiać na konta już od stycznia 2026 roku. Natomiast całkowite wsparcie może przekroczyć 300 €, w zależności od liczby dzieci i rodzaju świadczeń. Budżet 2026 roku pokazuje, że rząd stawia na rodziny pracujące, zapewniając im stabilność finansową i bezpieczeństwo w trudnych czasach.