Ograniczono imigrantom dostęp do kursów integracyjnych

Niemiecki rząd ograniczył imigrantom dostęp do kursów integracyjnych. Chce, aby były dostępne tylko dla osób z perspektywą pozostania na stałe w kraju.

Dane Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, o których po raz pierwszy poinformował WELT, ujawniły, że w okresie od 1 stycznia do 24 lutego odrzucono wnioski 29 662 imigrantów o udział w niemieckich kursach integracyjnych.

- Advertisement -

Dostęp do kursów integracyjnych ograniczony

Kursy integracyjne zostały opracowane przez rząd niemiecki, aby pomóc osobom, które niedawno przybyły do Niemiec, w nauce podstawowych umiejętności języka niemieckiego. A także w przystosowaniu się do życia codziennego, kultury i zwyczajów.

Na wniosek Partii Zielonych upubliczniono dane na temat ograniczenia dostępu do kursów integracyjnych dla imigrantów. Okazało się, że 25 762 wnioski, które były rozpatrywane pod koniec lutego, zostały odrzucone. Jeszcze na początku lutego Instytut Języków i Komunikacji (ISK) opublikował list otwarty krytykujący decyzję Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców (BAMF) o zamrożeniu naboru na niemieckie kursy integracyjne.

Do tej pory praktycznie każdy, kto nie znał języka niemieckiego w stopniu wystarczającym, aby radzić sobie w codziennych sytuacjach, mógł zapisać się na kurs integracyjny. Jak również mógł ubiegać się o częściowe lub całkowite pokrycie kosztów przez BAMF.

Dotyczyło to obywateli państw spoza UE, obywateli UE, a nawet obywateli Niemiec (np. osób z niemieckim paszportem, które niedawno przybyły do Niemiec).

Według raportu Correctiv, rząd niemiecki chce zapewnić, aby w przyszłości „tylko uchodźcy i migranci z tzw. perspektywą pozostania w kraju byli zatwierdzani przez BAMF na kursy. Innymi słowy, ci, którzy mają prawo do długoterminowego pobytu w Niemczech”.

Obecnie pojawił się kolejny problem z dostępnością kursów. Ze względu na niedopuszczanie do nich wielu imigrantów, nauczyciele nie mieli wystarczającej liczby uczestników, aby prowadzić zajęcia. Dlatego też niektóre z kursów anulowano.

Kursy integracyjne w Niemczech – kto może z nich skorzystać?

Imigranci, którzy chcą osiedlić się w Niemczech, studiować, pracować bądź mieszkać, muszą nauczyć się języka niemieckiego. Przynajmniej w stopniu podstawowym. Znajomość języka przynosi wiele korzyści. Bez tego integracja, znalezienie pracy lub studiów, są dość trudne, nawet jeśli bardzo dobrze znamy język angielski.

Kursy integracyjne umożliwiają obcokrajowcom nie tylko naukę języka niemieckiego, ale też poznanie tradycji, zwyczajów, historii, kultury oraz systemu prawnego Niemiec. Są one regulowane na każdym poziomie, począwszy od liczby godzin, po zakres tematów. Zanim cudzoziemiec zapisze się na jeden z tych kursów, musi przejść egzamin kwalifikacyjny. Aby odpowiedni urząd mógł podjąć decyzję o ewentualnym udziale w kursie.

Z drugiej strony, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej nie mają obowiązku uczestnictwa w żadnym z tych kursów, niezależnie od tego, czy znają język niemiecki słabo, czy wcale. Mogą jednak, jeśli chcą, uczestniczyć w kursach języka niemieckiego i innych kursach integracyjnych z języka niemieckiego tak długo, jak chcą.

Rodzaje kursów integracyjnych

Kursy integracyjne w Niemczech dzielą się na dwa rodzaje:

Kursy języka niemieckiego (podstawowy i zaawansowany),

Kurs orientacyjny – który dostarcza cudzoziemcom wiedzy na temat niemieckiego systemu prawnego, kultury i historii.

Dla początkujących uczących się języka niemieckiego w Niemczech przewidziano kurs trwający od 400 do 600 godzin lekcyjnych. Po 45 minut każda, aby osiągnąć poziom B1. Natomiast osoby na poziomie zaawansowanym uczęszczają zazwyczaj na około 300 godzin lekcyjnych.

Kurs orientacyjny składa się ze 100 godzin lekcyjnych po 45 minut każda i powinien być realizowany przez wszystkich uczestników.

Aby aplikować o udział w którymkolwiek z kursów imigranci z UE powinni skontaktować się z Federalnym Urzędem ds. Migracji i Uchodźców. Następnie należy znaleźć organizatora kursu w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Warto skontaktować się z nim telefonicznie, mailowo lub osobiście, aby pomógł nam w wyborze odpowiedniego kursu.