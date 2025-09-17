zasiłek na dziecko
Liczba dzieci żyjących w konsekwentnym ubóstwie przekroczyła 100 tys. / fot. Shutterstock.com
IrlandiaFinanse i świadczenia
2 min.czytania

Drugi stopień zasiłku pomoże wyjść kilkudziesięciu tysiącom dzieci z ubóstwa

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Irlandzki rząd zapowiada wprowadzenie drugiego poziomu zasiłku na dziecko, skierowanego przede wszystkim do rodzin o najniższych dochodach. Projektu jeszcze formalnie nie zatwierdzono.

Według raportu Instytutu Badań Ekonomicznych i Społecznych wprowadzenie dodatkowego poziomu świadczenia mogłoby wyciągnąć dzieci z ubóstwa. Koszt programu rozszerzający zasiłek na dziecko oszacowano na ponad 770 milionów euro.

- Advertisement -

Priorytetem pozostaje ochrona najsłabszych grup społecznych

Rząd podkreśla, że jednym z kluczowych wyzwań będzie takie skonstruowanie systemu, by dodatkowy zasiłek nie pozbawił rodzin już istniejącego wsparcia. Obecnie trwają rozmowy premiera, ministra opieki społecznej oraz innych członków gabinetu pracujących nad szczegółami mechanizmu.

W dyskusjach o nowym zasiłku pojawiły się także pytania o brak planów podwyżek dla osób korzystających z Jobseeker’s Allowance, czyli zasiłku dla bezrobotnych. Rząd zaznacza, że sytuacja tej grupy jest specyficzna, gdyż w wielu przypadkach bezrobocie ma charakter przejściowy. Priorytetem ma być skonstruowanie systemu świadczeń tak, aby żadne z działań nie pogłębiło problemów finansowych najbardziej wrażliwych na zmiany grup społecznych.

Nowy zasiłek na dziecko dopiero w 2027?

Minister ochrony socjalnej Dara Calleary potwierdził, że prace nad zasiłkiem są zaawansowane. Ale program drugiego poziomu zasiłku na dziecko najprawdopodobniej nie zostanie wdrożony w tegorocznym budżecie. Calleary zaznaczył, że realne jest zaprezentowanie planu w przyszłym roku. Pełne rozwiązania trafią do rządu pewnie najwcześniej przed budżetem na 2027 rok.

zasiłek na dziecko
Wprowadzenie drugiego poziomu zasiłku mogłoby wyciągnąć z ubóstwa 55 tys. dzieci / fot. Shutterstock.com

Minister zaznaczył, że ewentualne wprowadzenie drugiego poziomu zasiłku będzie wymagało gruntownego przeorganizowania obecnych wypłat. Trzeba to zrobić tak, aby nikt na tym nie stracił, w tym rodziny pracujące wspierane przez inne mechanizmy socjalne.

Drugi poziom zasiłku ochroniłby dzieci przed trwałym ubóstwem

Według raportu Child’s Rights Alliance liczba dzieci żyjących w konsekwentnym ubóstwie wzrosła o 45 tys. w ciągu roku. Teraz jest ich ponad 100 tys. Równocześnie badanie ESRI wykazało, że wprowadzenie zasiłku drugiego poziomu mogłoby wyciągnąć z ubóstwa 55 tys. dzieci. Aż 25 tys. dzieci pomoc uchroni przed trwałym ubóstwem.

Sam Calleary zwrócił uwagę, że oprócz powszechnego zasiłku na dziecko funkcjonują inne formy pomocy. Rząd inwestuje rocznie 780 mln euro w świadczenia alimentacyjne dla rodzin o najniższych dochodach, z których korzysta około 330 tys. dzieci.

Przeczytaj także

Szokujący przemyt papierosów z Polski do Irlandii. Akcja CBŚ i milionowe straty

W trakcie akcji funkcjonariusze zabezpieczyli majątek należący do podejrzanych wart kilkanaście milionów złotych. Na liście znalazły się luksusowe samochody, gotówka oraz nieruchomości.

Irlandzkie świadczenia socjalne – jakie zasiłki rząd wykluczył z podwyżki?

Z jednej strony mamy realne podwyżki i ulgi, które w założeniu mają wspierać najemców. Natomiast z drugiej – grupy wykluczone z ich otrzymania. Czy przyszłe budżety przyniosą bardziej spójne i sprawiedliwe rozwiązania?

Uwaga, przerwa w dostawie wody. Alert przyjdzie na twój telefon

Uisce Éireann ogłasza bezprecedensowy program modernizacji infrastruktury wodnej w Irlandii, z planowanymi inwestycjami kapitałowymi przekraczającymi 10 miliardów euro w najbliższych 5 latach. Pieniądze zostaną przeznaczone na redukcję wycieków, naprawy awarii, przerw w dostawach wody i modernizację oczyszczalni ścieków.

Piraci na hulajnogach? Czy to czas na kary i mandaty?

Elektryczne hulajnogi w wielu miastach są ogromnym udogodnieniem. Jednocześnie...

Pracownicy Ryanaira dostaną jeszcze więcej pieniędzy za wykrycie nadbagażu

Ryanair zaostrza politykę dotyczącą bagażu podręcznego. Obsługa naziemna będzie otrzymywać 2,5 euro premii za każdy wykryty nadwymiarowy bagaż, zamiast dotychczasowych 1,5 euro. Co więcej, zniesiony zostanie miesięczny limit premii w wysokości 80 euro. Co to oznacza? Że pracownicy pewnie będą chętniej kontrolować walizki pasażerów.
kasyno online

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Irlandii

Wydarzenia kryminalne

Transport

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet