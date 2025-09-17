Drugi stopień zasiłku pomoże wyjść kilkudziesięciu tysiącom dzieci z ubóstwa

Irlandzki rząd zapowiada wprowadzenie drugiego poziomu zasiłku na dziecko, skierowanego przede wszystkim do rodzin o najniższych dochodach. Projektu jeszcze formalnie nie zatwierdzono.

Według raportu Instytutu Badań Ekonomicznych i Społecznych wprowadzenie dodatkowego poziomu świadczenia mogłoby wyciągnąć dzieci z ubóstwa. Koszt programu rozszerzający zasiłek na dziecko oszacowano na ponad 770 milionów euro.

Priorytetem pozostaje ochrona najsłabszych grup społecznych

Rząd podkreśla, że jednym z kluczowych wyzwań będzie takie skonstruowanie systemu, by dodatkowy zasiłek nie pozbawił rodzin już istniejącego wsparcia. Obecnie trwają rozmowy premiera, ministra opieki społecznej oraz innych członków gabinetu pracujących nad szczegółami mechanizmu.

W dyskusjach o nowym zasiłku pojawiły się także pytania o brak planów podwyżek dla osób korzystających z Jobseeker’s Allowance, czyli zasiłku dla bezrobotnych. Rząd zaznacza, że sytuacja tej grupy jest specyficzna, gdyż w wielu przypadkach bezrobocie ma charakter przejściowy. Priorytetem ma być skonstruowanie systemu świadczeń tak, aby żadne z działań nie pogłębiło problemów finansowych najbardziej wrażliwych na zmiany grup społecznych.

Nowy zasiłek na dziecko dopiero w 2027?

Minister ochrony socjalnej Dara Calleary potwierdził, że prace nad zasiłkiem są zaawansowane. Ale program drugiego poziomu zasiłku na dziecko najprawdopodobniej nie zostanie wdrożony w tegorocznym budżecie. Calleary zaznaczył, że realne jest zaprezentowanie planu w przyszłym roku. Pełne rozwiązania trafią do rządu pewnie najwcześniej przed budżetem na 2027 rok.

Minister zaznaczył, że ewentualne wprowadzenie drugiego poziomu zasiłku będzie wymagało gruntownego przeorganizowania obecnych wypłat. Trzeba to zrobić tak, aby nikt na tym nie stracił, w tym rodziny pracujące wspierane przez inne mechanizmy socjalne.

Drugi poziom zasiłku ochroniłby dzieci przed trwałym ubóstwem

Według raportu Child’s Rights Alliance liczba dzieci żyjących w konsekwentnym ubóstwie wzrosła o 45 tys. w ciągu roku. Teraz jest ich ponad 100 tys. Równocześnie badanie ESRI wykazało, że wprowadzenie zasiłku drugiego poziomu mogłoby wyciągnąć z ubóstwa 55 tys. dzieci. Aż 25 tys. dzieci pomoc uchroni przed trwałym ubóstwem.

Sam Calleary zwrócił uwagę, że oprócz powszechnego zasiłku na dziecko funkcjonują inne formy pomocy. Rząd inwestuje rocznie 780 mln euro w świadczenia alimentacyjne dla rodzin o najniższych dochodach, z których korzysta około 330 tys. dzieci.